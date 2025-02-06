شكرا لقرائتكم خبر عن قللى منها حتى لو موضة.. مخاطر ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

تحب معظم النساء ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، لتحسين وضعية الجسم وجعلها أنيقة، ولكن الآثار الطويلة الأمد لارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن تكون خطيرة.يحذر الخبراء وفقا لموقع " news 18"، من أن هذه الأحذية العصرية لها بعض المخاطر الخفية التي يمكن أن تؤثر على نظامك العضلي الهيكلي ورفاهتك العامة.

حسب أطباء جراحة العمود الفقري وجراحة العظام والعمود الفقري، فمن أهم المشاكل المرتبطة بالكعب العالي هو محاذاة القدم بشكل طبيعي، إذا ارتديت كعبًا يزيد ارتفاعه عن بوصتين، فإن زاوية القدم تتجه للأمام بطريقة غير طبيعية، ويتسبب ذلك في الضغط على أصابع القدم، وخاصة على عظام مشط القدم، مما يؤدي إلى حالات مثل ورم مورتون العصبي، حيث تتطور سماكة مؤلمة للأنسجة حول العصب، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المستمر إلى ظهور التهاب المفصل الإبهامي، وأصابع المطرقة، وكلها يمكن أن تكون غير مريحة ويصعب علاجها.

تتسبب الأحذية ذات الكعب العالي في حدوث تغيرات في وضعية الجسم وطريقة المشي، فعندما يميل الحوض إلى الأمام، فإنه يعطل الانحناء الطبيعي للعمود الفقري، مما يتسبب في انحناء مبالغ فيه لمنطقة أسفل الظهر، ويمكن أن تسبب هذه الحالة آلامًا مزمنة في أسفل الظهر والوركين والركبتين، وخاصة لأن الوزن غير المتوازن يسبب تشوهات في عملية المشي.

كما ارتبط الاستخدام طويل الأمد للكعب العالي بحدوث هشاشة العظام في الركبتين بسبب زيادة الوزن على المفصل.

هناك خطر آخر يتمثل في زيادة خطر التواء الكاحل والكسور، فالارتفاع الكبير ووضع الكعب غير المحكم يزيدان من احتمالية التعثر وبالتالي إصابة الأربطة والأوتار المحيطة بالكاحل، كما أن الكعب العالي يقلل من قدرتك على التوازن، مما يزيد من احتمالية السقوط والحوادث.

على الرغم من أن الأحذية ذات الكعب العالي تشكل جزءًا من خزانة ملابس العديد من النساء، فمن المهم أن تكوني على دراية بالمخاطر الصحية طويلة المدى.

لتقليل المخاطر، يقترح الخبراء التبديل بين الأحذية ر الأحذية ذات الكعب المنخفض، أو إضافة تمارين تقوية القدم إلى روتينك، لأن الوعي بالمخاطر المرتبطة بالأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات بشأن اختيار الأحذية وإعطاء الأولوية لصحتك.