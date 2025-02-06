شكرا لقرائتكم خبر عن الشعرية سريعة التحضير.. أسباب الأضرار وإضافات ممنوعة والان مع تفاصيل الخبر

لقي طفلين مصرعهما فى الدقهلية بعد تناولهما لوجبة شعرية سريعة التحضير، وفقا لتصريحات الأسرة، فما هى أضرارها وهل يمكن أن تؤدى للوفاة، الدكتورة شيري أنسي نجيب استشاري التغذية العلاجية في كلية طب جامعة عين شمس، علقت على هذه الواقعة، قائلة إن المشكلة ليست بالشعرية فهي صحية لما تحتويه من كربوهيدرات يحتاجها الجسم، ولكن الأكياس المتواجدة معاها أي الخاصة بها أي التوابل والزيت هي التي تسبب المشاكل الصحية.

وأوضحت استشاري التغذية، أن من الإضافات المتواجدة مع الشعرية السريعة التوابل التى تحتوي علي نوع من الملح يطلق عليه مونوصوديوم جلوتامات MSG، وهناك بعض الاشخاص الذين يعانون

من هذه المادة التي تسبب متلازمة يطلق عليها "متلازمة المطعم الصيني".

حساسيةوأضافت أن هناك بعض الأعراض هى:

الصداع.

حكة الجلد.

التهاب في الحلق واللسان، يتسبب في فقل مجري التتفس وقد يتسبب في الوفاة.

تناول الشعرية سريعة التحضير في العلب الكرتونية خطرًا كبيرًا

كما أشارت إلى أن العلب الكرتونية عند وضع الماء المغلي داخلها تتفاعل المادة الكرتونية بمادة دايوكسن التي تعتبر مادة سامة تؤثر سلبا علي الجسم كما ان استخدامها كثيرا قد يسبب السرطان والوفاة واتلاف في خلايا الدماغ.

وأخيرا حثت استشاري التغذية، علي ضرورة الاستغناء عن التوابل والزيوت الموجودة مع عبوات الشعرية سريعة التحضير لأنها السبب في الإصابة والتعرض للمشاكل الصحية، ويمكنك وضع التوابل من مطبخك للحماية من الأضرار.