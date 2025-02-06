شكرا لقرائتكم خبر عن نقص هذه العناصر الغذائية يزيد فرص إصابتك بنزلات البرد.. أطعمة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

خلال تقلبات الطقس، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن زيادة فرص الإصابة بنزلات البرد تعني أن هذا الشخص يعاني من نقص في بعض العناصر الغذائية التي تزيد من فرص الإصابة.

ووفقا لموقع "healthline"، يعد نقص بعض العناصر الغذائية يمكن أن يزيد من إصابتك بنزلات البرد، إليك بعض العناصر الغذائية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار:

1. فيتامين سي

فيتامين سي هو عنصر غذائي مهم للغاية في تعزيز المناعة، و يمكنك الحصول على فيتامين سي من الفواكه والخضراوات مثل البرتقال والليمون والفلفل الأحمر.

2. فيتامين د

فيتامين د هو عنصر غذائي مهم في تعزيز المناعة، يمكنك الحصول على فيتامين د من الأسماك والبيض واللبن.

3. الحديد

الحديد هو عنصر غذائي مهم في تعزيز المناعة. يمكنك الحصول على الحديد من اللحم والأسماك والبقوليات.

4. الزنك

الزنك هو عنصر غذائي مهم في تعزيز المناعة. يمكنك الحصول على الزنك من اللحم والأسماك والبقوليات.

5. الأوميجا 3

يعد عنصر غذائي مهم في تعزيز المناعة، يمكنك الحصول على الأوميجا 3 من الأسماك والبذور.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي يجب تناولها لتجنب الإصابة بنزلات البرد خلال تقلبات الطقس، ومنها:

1. الفواكه والخضراوات

الإكثار منها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تعزز المناعة، ومنها فيتامين سي والزنك.

2. الأسماك

الأسماك الغنية بالأوميجا 3 التي تعزز المناعة، ومنها الماكريل.

3. الحليب والجبن

يحتويان علي الفيتامين د والكالسيوم التي تعززان المناعة، ولذا تناولهم يعد خيارا غذائي رائع للحماية.

4. البقوليات

غنية بالحديد والزنك التي تعززان المناعة، ومنها الفول والعدس والحمص.

5. اللحوم

غنية بالحديد والزنك التي تعززان المناعة، ومنها للحوم الحمراء.



وقدم التقرير، أبرز النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحماية من نزلات البرد مع تقلبات الطقس، ومنها:

1. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غني بجميع العناصر الغذائية المهمة كفيتامين سي وب وأ ود.

2. تجنب الأطعمة المعالجة والمصنعة، لأنها تعمل علي تقليل المناعة وكثرة الإصابة بنزلات البرد.

3. شرب الماء الكافي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة وحماية الجسم.

4. ممارسة الرياضة، تعد من الأمور التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

5. الحصول على قسط كافٍ من النوم.