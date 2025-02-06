أعراض يجب ملاحظتها لوجود خلل في قلب طفلك.. احذريها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 10:35 صباحاً - يمكن أن يُصاب الأطفال بأنواع عديدة من أمراض القلب تماماً مثل البالغين، فيمكن أن تهاجم تلك الأمراض الأطفال والمراهقين، وقد يُصابون بأعراضها المزعجة عند ولادتهم، وقد تكون أعراضاً مؤقتة وفي المقابل، فإن البعض الآخر من تلك الأمراض سوف يزداد سوءاً بسبب بعض العدوى بجانب عدة عوامل أخرى.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث" يمكن علاج أمراض القلب بالعديد من خلال العلاجات المختلفة، ويمكن للأطفال والمراهقين الذين يعانون من أمراض القلب من ممارسة حياتهم اليومية بنشاط، فيما يلي أنواع أمراض القلب التي تُصيب الأطفال عادةً.

أمراض القلب الخِلقية

أمراض القلب تجعل الطفل يعاني من تشوهات هيكلية في القلب-الصورة من موقع AdobeStock

أمراض القلب الخِلقية هي عيب خِلقي في الجنين يحدث بسبب نمو قلب الجنين غير الطبيعي، حيث يُعاني فيها الطفل من تشوهات تشريحية أو هيكلية في القلب. وقد يؤدي هذا إلى تدفق الدم غير الطبيعي والدورة الدموية في القلب.

على الجانب الآخر قد يتسبب ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض القلب الخِلقية في حدوث العديد من التشوهات الخلقية لدى الأطفال، وقد يعاني أيضاً الأطفال المصابون بأمراض القلب الخِلقية من مشاكل هيكلية، مثل:

وجود تسرب في القلب نتيجة وجود ثقب في حاجز القلب.

تضييق أو انسداد الصمامات أو الأوعية الدموية المؤدية إلى القلب.

ضيق الصمام التاجي.

قصور القلب إلى عدم نمو أجزاء من القلب بشكل صحيح.

رباعية فالو وهي مزيج من أربع متلازمات أخرى، وهي الانسداد الرئوي، وشذوذ الحاجز البطيني، والشريان الأورطي الفروسي، وتضخم البطين الأيمن.

ربما تودين التعرف إلى تشوهات القلب عند الجنين.. وتفاصيل كثيرة تهمك.

تصلب الشرايين

يحدث تصلب الشرايين عندما تتراكم الترسبات المليئة بالدهون والكوليسترول في الشرايين ومع زيادة التراكم، تصبح الشرايين متصلبة وضيقة، مما يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم والنوبات القلبية.

عادةً، يستغرق الأمر سنوات حتى يتطور تصلب الشرايين، وعلى الرغم من أنه ليس من الشائع أن يعاني الأطفال أو المراهقون من أعراض هذا المرض، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن المرض قد يبدأ في مرحلة الطفولة.

بعض المشاكل الصحية والعوامل الأخرى التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض هي كما يلي:

البدانة.

المعاناة من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

ارتفاع ضغط الدم.

العوامل الوراثية.

متلازمة التمثيل الغذائي.

عدم انتظام ضربات القلب

عدم انتظام ضربات القلب هو حالة يكون فيها إيقاع قلب الطفل غير طبيعي، وهذا يجعل القلب يضخ بكفاءة أقل، وقد يعاني الأطفال من أعراض بسبب هذه الحالة مثل الضعف والتعب والدوخة والإِغماء وصعوبة في الأكل.

مرض كاواساكي

مرض كاواساكي هو مرض نادر يُصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة. تسبب هذه الحالة التهاب الأوعية الدموية في مناطق مختلفة من جسم الطفل بما في ذلك شرايين القلب واليدين والقدمين والفم والشفتين والحلق.

يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضاً إلى إصابة الطفل بالحمى وتضخم الغدد الليمفاوية فحتى الآن، لا يزال الباحثون غير متأكدين من الأسباب التي تجعل الأطفال يعانون من مرض كاواساكي.

يعتمد علاج مرض كاواساكي عند الأطفال على مدى انتشار المرض. ومع ذلك، يحتاج الأطفال المصابون بهذه الحالة إلى فحوصات متابعة طوال حياتهم لمراقبة صحة قلبهم.

النفخة القلبية

نفخة القلب هي حالة يصدر فيها صوت عن طريق الدم المتدفق عبر غرف أو صمامات القلب، أو يمكن أن يكون أيضاً من خلال الأوعية الدموية القريبة من القلب وفي معظم الأحيان، لا تسبب هذه الحالة أي ضرر.

وفي حالات أخرى، قد تشير نفخة القلب إلى وجود مشكلة كامنة في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تتطور هذه الحالة أيضاً بسبب أمراض القلب التاجية والحمى وفقر الدم.

إذا سمع الأطباء نفخات قلبية غير طبيعية لدى الطفل، فسوف يقومون بإجراء اختبارات إضافية على القلب. وبشكل عام، سوف تختفي هذه الحالة من تلقاء نفسها.

أمراض القلب الروماتيزمية

تؤدي أمراض القلب الروماتزمية إلى تلف صمامات القلب -الصورة من موقع Freepik

يمكن أن تسبب العدوى ببكتيريا المجموعة أ، المكورات العنقودية، التهاب الحلق وحمى الضنك التي يمكن أن تسبب أيضاً أمراض القلب الروماتيزمية. عادة، تظهر هذه الحالة بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الإصابة.

يمكن أن يؤدي هذا المرض إلى تلف صمامات القلب وعضلة القلب بشكل دائم، مما يسبب التهاب عضلة القلب وتهاجم هذه الحالة عموماً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً ويمكن أيضاً الوقاية من هذا المرض على الفور عن طريق علاج التهاب الحلق بالمضادات الحيوية.

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التهاب التامور

التهاب التامور هو حالة يُصاب فيها الكيس أو الغشاء الرقيق المحيط بالقلب (التامور) بالالتهاب وتزداد كمية السائل بين الطبقتين، مما يعطل قدرة القلب على ضخ الدم كما ينبغي.

التهاب التامور له عدة أسباب مختلفة من بينها ما يلي:

العمليات الجراحية.

الالتهابات البكتيرية، والالتهابات الفيروسية، والالتهابات الفطرية.

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة.

أعراض أمراض القلب عند الأطفال

تبلغ فرصة الإصابة بأمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال كبيرة إليك أبرز تلك الأعراض:

ازرقاق الشفاه أو اللسان أو الأظافر نتيجة تضييق الأوعية الدموية بسبب مشكلة في قلب الطفل، حيث يقل عدد الأوعية الدموية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم.

نتيجة تضييق الأوعية الدموية بسبب مشكلة في قلب الطفل، حيث يقل عدد الأوعية الدموية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم. شهية الطفل سوف تقل لأن الأعضاء الهضمية لدى الطفل لا تعمل على النحو الأمثل.

سوف تقل لأن الأعضاء الهضمية لدى الطفل لا تعمل على النحو الأمثل. التعرق الزائد يمكن أن يتعرق الأطفال بغزارة على الرغم من أن الطقس ليس حاراً للغاية وأن الأنشطة التي يتم القيام بها ليست مرهِقة للغاية، وهو أحد أعراض أمراض القلب لدى الأطفال.

يمكن أن يتعرق الأطفال بغزارة على الرغم من أن الطقس ليس حاراً للغاية وأن الأنشطة التي يتم القيام بها ليست مرهِقة للغاية، وهو أحد أعراض أمراض القلب لدى الأطفال. فقدان الطفل وعيه يمكن أيضاً ملاحظة أمراض القلب عند الأطفال عندما يفقد الطفل وعيه في كثير من الأحيان. فقد لا تستجيب الأوعية الدموية بشكل مناسب، مما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الضغط بسبب مشاكل في قلب الطفل.

يمكن أيضاً ملاحظة أمراض القلب عند الأطفال عندما يفقد الطفل وعيه في كثير من الأحيان. فقد لا تستجيب الأوعية الدموية بشكل مناسب، مما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الضغط بسبب مشاكل في قلب الطفل. الشعور بثقل في الصدر بسبب خلل في توزيع مستويات الأكسجين على مختلف أعضاء الجسم، وخاصة الرئتين. تظهر هذه الأعراض بشكل عام عندما يكون الطفل نائماً أو مستلقياً أو منحنياً.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.