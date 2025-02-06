كيف تؤثر الحالة النفسية على الحمل وكيف يمكن السيطرة عليها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 10:35 صباحاً - لا يقتصر تأثير الطعام والأدوية والنشاط البدني على الجنين فيبدو أيضاً أن الحالة النفسية للنساء الحوامل لها تأثير على حالتهن، فعادةً ما يُظهر الجنين رد فعل فقط إذا ظهرت المشاعر السلبية بشكل متكرر ولفترة طويلة، وذلك لأنه عندما تبكي المرأة الحامل لأنها حزينة أو متوترة، فإن جسدها يُنتج هرمون التوتر الكورتيزول والذي يعد من الهرموناات التي تؤثر على نمو دماغ الجنين.

ولذلك فمن الضروري أن تحافظ الحامل على صحتها النفسية خلال فترة الحمل وبعد الولادة، إليك وفقاً لموقع "هيلث لاين" أهم الاضطرابات النفسية التي تعاني منها الحامل وآثارها النفسية؟

اكتئاب الحمل

يعد الاكتئاب أكثر شيوعاً أثناء الحمل - الصورة من موقع AdobeStock

يعد الاكتئاب من اضطرابات الصحة النفسية الأكثر شيوعاً خلال فترة الحمل، فله أنماط مختلفة لدى الحوامل ففي الثلث الأول والثالث، عادة ما يكون الاكتئاب أسوأ وفي المقابل، تميل شدة الاكتئاب إلى الانخفاض في الثلث الثاني من الحمل، ويمكن علاج الاكتئاب من خلال العلاج السلوكي المعرفي والنفسي.

ربما تودين التعرف إلى كيفية التعامل مع مشاعر الحزن والاكتئاب خلال فترة الحمل

اضطراب الهلع

يعد اضطراب الهلع من اضطرابات الصحة النفسية لدى النساء الحوامل، ويمكن أن تُصاب به الحامل بسبب كثرة التعرض لمشاعر القلق والتوتر بسبب زيادة هرمون الكورتيزول وإذا تُركت دون علاج، فإن زيادة الكورتيزول يمكن أن تؤثر على نمو الجنين في الرحم.

يمكن أن يتم العلاج بدون أدوية عن طريق العلاج السلوكي المعرفي مثل تطبيق تقنيات الاسترخاء، وتنفيذ نظافة النوم، وتعديل أنماط الأكل.

اضطراب الوسواس القهري

اضطراب الوسواس القهري هو اضطراب يتكون من هواجس وعادات متكررة يصعب السيطرة عليها ويمكن أن تظهر هذه الحالة في بداية الحمل، يمكن أن تزيد اضطرابات الصحة النفسية لدى النساء الحوامل، مثل الوسواس القهري، خلال فترة الحمل وبعد الولادة ويمكن أن يتداخل الوسواس القهري خلال فترة الحمل مع عديد من أنشطة المرأة الحامل، لذا فقد يحتاج إلى علاج سلوكي وتناول بعض الأدوية.

اضطرابات الأكل

على الرغم من أن اضطرابات الأكل تتحسن خلال فترة الحمل، إلا أنه من الممكن أن تصاب بها الحامل خلال فترة الحمل، وتؤثر على استعدادها للولادة الطبيعية بل يمكن أن تزيد أيضاً من خطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة وزيادة خطر ولادة أطفال منخفضي الوزن.

اضطراب ثنائي القطب

تصاب الحامل بالاضطراب ثنائي القطب بشكل متكرر -الصورة من موقع AdobeStock

الاضطراب ثنائي القطب هو اضطراب تصاب به الحامل بشكل متكرر بعد الولادة أيضاً ويمكن علاجه خلال فترة الحمل باستخدام بعض الأدوية، لكن مع ضرورة خضوع الحامل للفحص باستمرار مع مراقبة الحالة النفسية والسلوكية.

مرض الفصام

الفصام هو اضطراب ذهاني يمكن أن يزيد أو ينقص خلال فترة الحمل وتحتاج الحوامل المصابات بهذا الاضطراب إلى إشراف وعلاج من قبل الطبيب ويؤثر الفصام على صحة الأمهات والأجنة بسبب تلقي الرعاية غير المناسبة وبصرف النظر عن ذلك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ولادة أطفال مبتسرين ووزن منخفض عند الولادة وفاة الجنين والأم الحامل.

يعد علاج أعراض الذهان الحاد أثناء الحمل أمراً ضرورياً لتقليل شدة الفصام، ويشمل ذلك الدعم والأدوية والعلاج المكثف في المستشفى.

التغيرات النفسية أثناء الحمل

التوتر الشديد والقلق .. النساء الحوامل اللواتي يبكين باستمرار أكثر عرضة للإصابة بالتوتر الشديد والقلق وحتى الاكتئاب، ويمكن أن تؤثر هذه الحالات المختلفة على صحة المرأة الحامل، مثل التسبب في صعوبة النوم وانخفاض الشهية.

.. النساء الحوامل اللواتي يبكين باستمرار أكثر عرضة للإصابة بالتوتر الشديد والقلق وحتى الاكتئاب، ويمكن أن تؤثر هذه الحالات المختلفة على صحة المرأة الحامل، مثل التسبب في صعوبة النوم وانخفاض الشهية. نقص الطاقة من التغيرات النفسية التي تصاب بها الحامل بشكل متكرر.

من التغيرات النفسية التي تصاب بها الحامل بشكل متكرر. مضاعفات الحمل التغيرات النفسية لا تسبب الجفاف بشكل مباشر ومع ذلك، فإنها ما تجعلك تنسين أشياء بسيطة وأحدها هو الشرب والجفاف أثناء الحمل لا يسبب العطش فحسب، بل يمكن أن يقلل أيضاً من تدفق الدم إلى الجنين ويزيد من خطر حدوث عدد من المضاعفات مثل تعطل نمو دماغ الجنين ومن بين الآثار السلبية المختلفة لبكاء النساء الحوامل بشكل متكرر، أحدها هو زيادة خطر فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الطفل عند ولادته.

نصائح للتعامل مع التغيرات النفسية أثناء الحمل

يجب استشارة طبيب نفسي يجب على الفور إذا كنتِ تشكين في ظهور أعراض الأمراض النفسية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

يجب على الفور إذا كنتِ تشكين في ظهور أعراض الأمراض النفسية للمساعدة في تخفيف الأعراض. ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بانتظام يمكن أن يزيد من إنتاج هرمونات الإندورفين ويزيد من تحسن الحالة المزاجية ويجب قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية، استشارة الطبيب أولاً لمعرفة نوع التمارين الرياضية المناسبة التي تناسب حالة المرأة الحامل.

بانتظام يمكن أن يزيد من إنتاج هرمونات الإندورفين ويزيد من تحسن الحالة المزاجية ويجب قبل البدء بممارسة التمارين الرياضية، استشارة الطبيب أولاً لمعرفة نوع التمارين الرياضية المناسبة التي تناسب حالة المرأة الحامل. اتباع عادات النوم الصحية ك الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت يساعد في تحسين نوعية النوم.

الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت يساعد في تحسين نوعية النوم. عدم الأفراط في تناول الكافيين من الأفضل تجنب التناول المفرط للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر للتغلب على خطر التغيرات النفسية أثناء الحمل والوقاية منها. بدلاً من اختيار الأطعمة غير الصحية، تنصح المرأة الحامل بتناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات وغيرها.

من الأفضل تجنب التناول المفرط للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر للتغلب على خطر التغيرات النفسية أثناء الحمل والوقاية منها. بدلاً من اختيار الأطعمة غير الصحية، تنصح المرأة الحامل بتناول الأطعمة التي تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات وغيرها. أحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل الأسماك التي تحتوي على دهون جيدة (الماكريل والسردين والماكريل والتونة الوثابة أو التونة) والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون تساعد في تحسين الحالة المزاجية

، مثل الأسماك التي تحتوي على دهون جيدة (الماكريل والسردين والماكريل والتونة الوثابة أو التونة) والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون تساعد في تحسين الحالة المزاجية تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل بانتظام تساعد على تهدئة الحالة المزاجية، وتحسين نوعية النوم لدى النساء الحوامل.

مثل التأمل بانتظام تساعد على تهدئة الحالة المزاجية، وتحسين نوعية النوم لدى النساء الحوامل. الحصول على الدعم حاولي أن تكوني أكثر انفتاحاً وأن تشاركي القصص مع شريكك أو عائلتك أو الأشخاص الأقرب إليك. وبصرف النظر عن ذلك، يمكن لهذه الطريقة أيضاً أن تساعد الأمهات في الحصول على الدعم.

قد يهمكِ الاطلاع إلى التغيرات النفسية للحامل و9 طرق لدعمها عاطفياً والنتائج لصالحك

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.