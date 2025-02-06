6 أطعمة في مطبخك تزيد من وزن رضيعك بطريقة صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 10:35 صباحاً - تسعى كل أم لكي تزيد وزن طفلها الرضيع، وتحب أن تراه بصحة جيدة ويتمتع بمناعة قوية تحميه من الإصابة بالأمراض، خاصة العدوى التي تنتشر في بعض المواسم؛ مثل الرشح والإنفلونزا، ومثلما تحب أن ترى الأم طفلها بصحة جيدة؛ فهي تحب أن تراه كما تصفه "مربرباً"؛ أي أن يكون بوزن مناسب؛ لأن الطفل النحيف والذي لا يحقق معدل الزيادة الطبيعية في الوزن، وحسب مؤشرات النمو العالمية، يكون مُقلقاً للأم والطبيب معاً.

يجب ألا تهمل الأم البحث عن أسباب قد تؤدي إلى عدم زيادة وزن الرضيع بعد بدء إدخال الطعام الصلب إليه، وكذلك تقديم بعض الأطعمة التي تسهم في زيادة وزنه، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة إيمان زياد، حيث أشارت إلى 6 أطعمة متوافرة في مطبخك ولا تعرفين دورها في زيادة وزن رضيعك بطريقة صحية؛ مثل اللبن الزبادي والمكسرات والأفوكادو، وغيرها، في الآتي:

1- الأفوكادو

ثمرة الأفوكادو

قدمي لطفلك الرضيع الأفوكادو كصنف غذائي متوافر في مطبخك، وكأحد أصناف الطعام التكميلي بعد عمر ستة أشهر، والذي يسهم بشكل كبير في زيادة وزن الرضيع، حيث إنه يحتوي على الدهون غير المشبعة، والتي لها أهمية كبيرة في عملية نمو طفلك، حيث إنه يحقق للطفل زيادة في الكتلة العضلية، ويجب أن يكون لديك كل ما تحتاجين معرفته عن وزن الرضيع مما يعني أنكِ يجب أن تعرفي الطعام الذي سوف يجعله ينمو بطريقة صحية من دون أن يكون لديه اختزان للدهون الضارة، مثلما يحدث في حال تناوله للكربوهيدرات والنشويات، والتي تؤدي لزيادة الوزن مع أعراض جانبية تضر صحته، وتزيد من فرص إصابته بأمراض ضارة نتيجة لإصابته بالسمنة.

اعلمي بأن الأفوكادو يحتوي على دهون صحية، ويسهم أيضاً بفضل هذه الدهون في التطور العقلي وتعزيز الذكاء لديه، كما أنه يعزز مناعة الطفل؛ بفضل الفيتامينات المتوافرة فيه، في حال تقديمه كامل النضج ومن دون تعريضه للحرارة؛ مثل فيتامين B6، وفيتامين A الذي يقوي البصر، كما يحتوي على حمض الفوليك والزنك؛ مما يعزز مناعة الطفل، ويحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من الحديد، وأملاح مهمة؛ مثل المغنيسيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم.

2- زبدة الفول السوداني

اهتمي بتقديم زبدة الفول السوداني لطفلك الرضيع، حيث إنها تعمل على مدّ جسم الطفل بكمية من السعرات الحرارية، ولذلك فهي تقدم كصنف غذائي بحذر للأطفال الذين يكون لديهم استعدادات مبكرة للسمنة، ولذلك يمكنك أن تقدمي زبدة الفول السوداني لطفلك في الصباح، حيث تمنح الأطفال شعوراً بالشبع، وفي الوقت نفسه فهي تساعد الطفل الذي يمتاز بالنحافة على اكتساب الوزن المناسب؛ نظراً لاحتوائها على كمية عالية من السعرات الحرارية والدهون الصحية، فالمعروف أن كل ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني، أي 32 ملليغراماً منها، تحتوي على 190 سعراً حرارياً وكذلك 16 غراماً من الدّهون، مما يمثّل نحو 21% من حاجة الشخص اليومية للدهون، وقد تبين بعد الدراسات أن نحو 75% من الدهون المتوافرة في زبدة الفول السوداني هي دهون مفيدة؛ لأنها غير مشبعة.

وتعمل زبدة الفول السوداني على تقوية الجهاز المناعي عند الأطفال، وتفيد صحة القلب والشرايين وكل الأوعية الدموية لدى الصغار والكبار، وبسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد لصحة الأسنان والعظام، فهي تعمل على تعزيز صحتهما عند الطفل، كما تقدم كـ علاج الإمساك عند الأطفال الرضع، خاصة خلال سنتي المهد.

3- زيت الزيتون

اعلمي بأن زيت الزيتون المعصور على البارد -بحيث يحافظ على فوائده الغذائية- يعد من الزيوت الصحية الآمنة على صحة الطفل، وكذلك فهو مفيد للكبار أيضاً ويحميهم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، على العكس من الزيوت المشبعة والمهدرجة، والتي كثر استخدامها في الآونة الأخيرة.

قدمي زيت الزيتون لطفلك مضافاً لعدة أطباق، مثل الشوربة والعدس والفول، وذلك لأنه يحتوي على مجموعة صحية كبيرة من أحماض الأوميغا 3 و6 و9، وكذلك الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، فهي تفيد صحة الطفل وتكسبه الوزن الصحي من دون أضرار، وتسهم بدور كبير في صحة عظامه ومفاصله، ولكن في الواقع فإن فوائد زيت الزيتون للأطفال لا تُعد ولا تحصى، ويمكن استخدامه داخلياً على شكل طعام، وخارجياً للتدليك وعلاج مشاكل الجلد المختلفة، مما يجعله ضيفاً مقيماً في كل بيت.

4- المكسرات

المكسرات

قدمي كنزاً غذائياً لطفلك الرضيع يُعرف بالمكسرات؛ لأن فوائد المكسرات للأطفال لا تعد ولا تحصى، حيث تحتوي المكسرات على البروتين الصحي الذي يسهم في بناء أنسجة الجسم وتجديدها، وفي تكوين كتلة عضلية في جسم الطفل بطريقة صحية، والمكسرات أيضاً تحتوي على عناصر غذائية أساسية لنمو وصحة الدماغ أيضاً عند الطفل، حيث توصف لرفع معدل الذكاء لدى الأطفال منذ صغرهم، علاوة على احتواء جميع أنواع المكسرات على مضادات الأكسدة الطبيعية، والعديد من الفيتامينات والمعادن، وكمية من الدهون الصحية التي تعمل على الحفاظ على وظائف الدماغ وتعزيزها، وفي الوقت نفسه فهي تسهم بدور كبير في زيادة وزن الطفل وإكسابه الصحة والعافية.

اهتمي بتقديم المكسرات بعد طحنها جيداً لطفلك الرضيع؛ لكي لا يختنق بها، ويمنع وضعها أمامه من دون أن تكون مطحونة، ويمكنك رشها على أطباق الحلوى والمهلبية مثلاً، وتضاف لطبق الحليب الذي تغمس به الحبوب الكاملة؛ لكي يحصل الطفل على وجبة مشبعة، حيث إن المكسرات عموماً توصف بأنها من الأصناف التي تمنح الإنسان الطاقة، حيث إن ربع كوب من اللوز يحتوي على 208 كيلو كالوري، بينما الكاجو يمنح الطفل 182 كيلو كالوري، أما الجوز فيمنح ربع كوب منه 166 كيلو كالوري، مما يسهم في تلبية احتياجات الطفل للنمو السريع واكتساب الوزن مثل باقي الصغار.

5- اللبن الزبادي

اللبن الزبادي

قدمي اللبن الزبادي لطفلك الرضيع، لأنه علاوة على قيمته الغذائية الكبيرة، فهو يعد فاتحاً لشهية الطفل بشكل طبيعي، ولذلك فهو من الأصناف التي يجب أن تحرصي على تقديمها للطفل في سن مبكرة، وضمن الطعام التكميلي للطفل، ويفضل أن تقدمي له اللبن الزبادي المصنع في المنزل، ومن دون إضافات صناعية، مثل اللبن الزبادي بالموز أو الفراولة، ويمكن إضافة قطع الفواكه الطبيعية له ومن دون إضافة السكر.

اهتمي بأن يكون اللبن الزبادي ضمن الأصناف التي تقدم للرضيع بشكل يومي، حيث إن الدهون الطبيعية المتوافرة فيه تسهم في إكسابه الوزن المثالي، ويمكن إضافة العسل إليه، حيث يسهم في تعزيز صحة الطفل ونمو عضلاته، وبالتالي فهو مرافق لنمو الطفل في كل مرحلة من مراحل نموه؛ بسبب محتواه العالي من الكالسيوم.

6- بذور السمسم

بذور السمسم

احرصي على أن تعرفي كيف تقدمين بذور السمسم لرضيعك؟ حيث إن بذور السمسم من البذور المفيدة والمغذية، والتي تحقق زيادة سريعة في وزن طفلك، في حال قمتِ بتقديمه له بطريقة مناسبة؛ لكي لا يتعرض الرضيع لخطر الاختناق بهذه البذور الصغيرة الحجم والقابلة للالتصاق في حلق الطفل ومنطقة المريء، مما قد يسبب له مشاكل صحية.

اهتمي بتقديم بذور السمسم بعد طحنها جيداً، ويفضل عدم تحميصها، ويمكن تقديمها بأي لون، فلا فارق بين السمسم الأبيض والأحمر مثلاً، فالمهم أن تكون مطحونة، ويمكن خلطها باللبن الزبادي والفواكه المهروسة؛ لكي يسهل على الطفل بلعها، حيث تسهم بدور كبير في منحه كمية من الكالسيوم لتعزيز صحة العظام والأسنان، ولكن تقدم للطفل بحذر في حال إصابة الطفل بالحساسية أو الربو، ويجب أن تقوم الأم بإجراء اختبار حساسية قبل تقديمها للطفل.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.