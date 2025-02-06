كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 فبراير 2025 10:35 صباحاً - دعيني أسألك: هل يستحم أطفالك دائماً، وينظفون أسنانهم، ويأتون لتناول العشاء، وينظفون غرفهم، ولا يضربون إخوتهم، ويغلقون أفواههم عند المضغ، وأي عدد آخر من الأشياء التي يعلمها الآباء لأطفالهم من دون أن يأمرهم أحد بفعلها؟ أعتقد أن الإجابة هي لا. إذا كان أطفالك يفعلون هذه الأشياء من دون أن يأمرهم أحد بفعلها، فيرجى إخبار باقي الأمهات كيف تمكنت من القيام بذلك، من هنا يبدأ التعليم الذاتي عند الأطفال، كما يكشف لك الأطباء والاختصاصيون، الذين يدعمونك بهذه النصائح.

تجربة الأم الأولى: لقد طرحت السؤال الخطأ

هل يفهمون ما تقصدينه عندما تطلبين منهم الدراسة



كيف تحفزين طفلك على التعلم الذاتي؟ لقد طرحت السؤال الخطأ. يجب أن تسألي كيف يمكنك تشجيع أطفالك على الدراسة من دون أن تتعارض معهم بشأن ذلك. أولاً، عليك أن تتأكدي من أنهم يفهمون ما تقصدينه عندما تطلبين منهم الدراسة. عليك أن تتأكدي من أنهم يفهمون واجباتهم المدرسية. يتطلب هذا بعض المشاركة من جانبك عندما تسألينهم عما يفترض أن يفعلوه. وبمجرد أن تتأكدي من أنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، حددي وقتاً ومكاناً كل يوم للدراسة. ربما يتعين عليك تذكيرهم بذلك. وعندما ينتهون، تحققي للتأكد من أنهم فعلوا ما كان من المفترض أن يفعلوه واحصلي على تعليقات منهم حول ما يعتقدون أنهم تعلموه، وما كان سهلاً وصعباً بالنسبة لهم. إذا احتاجوا إلى مساعدة في فهم شيء ما ولم تتمكني من مساعدتهم، شجعيهم على طلب المساعدة من المعلم. تدخلي مع المعلم إذا لم يساعد طفلك.

لقد قمت بتدريس الأطفال والمراهقين والبالغين. وإذا كنت تعتقدين أن البالغين أفضل من الأطفال والمراهقين في الاستماع والقيام بما يفترض بهم القيام به في الفصل والدراسة في المنزل، فأنت مخطئة. فقبل عشرين عاماً أو نحو ذلك، عندما كنت أقوم بالتدريس، أنفقت الحكومة عدة ملايين من الدولارات على الدراسة؛ لتحديد العامل الأكثر تأثيراً على نجاح الأطفال في المدرسة. وفي نهاية الدراسة التي استمرت عامين، نشرت الحكومة النتائج التي تفيد بأن العامل الأكثر تأثيراً على نجاح الأطفال في المدرسة هو مشاركة الوالدين. من فضلك لا تتخلي عن مسؤوليتك عن الدور الذي تلعبينه في تعليمه.

تجربة الأم الثانية: اتركي الخيار مفتوحاً

إنه خط رفيع يتعين علينا نحن الآباء أن نسير عليه. يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإعداد أطفالنا للحياة. من وجهة نظري، ليس لي الحق في أن أعيش حياة طفلي. لقد كانت لي حياتي وحياة أطفالي هي حياتهم. ولكن بينما هم صغار، يتعين عليَّ أن أبقي الخيارات مفتوحة لهم. عندما يحين الوقت لاتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم، سيكون لديهم مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لهم. لا يمكنهم أن يقرروا عندما يكونون في الصف الأول أنهم بالتأكيد لن يذهبوا إلى الكلية. لا أعرف ما إذا كانوا سيذهبون. لكنهم لا يعرفون أنهم لن يذهبوا. لذلك يتعين علينا أن نبقي هذا الخيار مفتوحاً. لا أحب إزعاج طفلتي للقيام بواجباتها المنزلية. وهي لا تحب أن أزعجها. لكنني أفعل ذلك فقط حتى أتمكن من إبقاء الخيارات مفتوحة لها.

في حين أشعر بأنني على حق في إزعاجها بشأن أداء واجباتها المدرسية، إلا أنني لا أضع لها معايير غير واقعية، لأنها صعبة للغاية. كانت معاييري في الواقع منخفضة للغاية. وظللت على اتصال بالمعلمين. وإذا أخبرني المعلمون بأن ابنتي متأخرة في الدراسة، فإنني أتدخل في قضيتها. وإلا، كنت أتوقف عن العمل. وعلى الرغم من أنني أردت لابنتي أن تتفوق في المدرسة، فإنني لم أكن على استعداد لتعذيبها بسبب ذلك. كنت أريدها أن تعيش طفولتها. أردت لها أن تستمتع بالمدرسة وتستمتع بالتعلم. وشجعتها على متابعة اهتماماتها الخاصة والتعلم عن الأشياء.

عندما كانت طفلة صغيرة، كانت ابنتي مهتمة جداً بالعالم الطبيعي؛ الحشرات والطيور والأشجار والطقس، وكل ذلك. كانت تمتلك موهبة في ذلك. أعتقد أنها ورثتها من والدتي. أنا لا أملك مثل هذه الموهبة. لا أستطيع حتى التمييز بين شجرة القيقب وشجرة البلوط. يمكنني التعرف إلى طائر الكاردينال وربما الحمام، وهذا كل شيء. لكن ابنتي كانت قادرة على التعرف إلى كل الطيور منذ كانت في روضة الأطفال. ويمكنها التعرف إليها من خلال أصواتها. أعتقد أن هذا أمر رائع جداً، كما أنها جيدة جداً في رسم الحيوانات. يمكنها رسم سريع لفأر وجرذ وهامستر وجربوع، وإذا حاولت، فستبدو جميعها وكأنها نفس الحيوان. كانت تربي العث والفراشات من البيض. كانت تذهب إلى البراري وتبحث عن عشبة اللبن، وتنظر بين الأوراق وتجد البيض (إنه مثل بقع التراب). لقد ساعدتها ولكن لم أجد واحدة. وبصراحة وجدت هذه العملية مملة للغاية. كانت تأخذ البيض. تفقس ديدان صغيرة تنمو إلى يرقات تطعمها. ثم تتحول إلى فراشات تطلقها. قالت إنها فعلت هذا لأن الفراشات الملكية من الأنواع التي تكافح من أجل البقاء. من المرجح أن تأكل الحيوانات المفترسة البيض الذي جمعته.

إنها جيدة في مثل هذه الأشياء. كان لديها الوقت والميل. لم تقضِ كل وقتها في الدراسة وأداء الواجبات المنزلية، أو الذهاب إلى الأنشطة بعد المدرسة. وإليكِ شيئاً آخر؛ لم تقض الكثير من الوقت على الكمبيوتر المحمول في لعب الألعاب. بالتأكيد كانت تقضي بعض الوقت في القيام بذلك. عادة ما تشعر بالملل منها بسرعة كبيرة. ولكن إذا كانت متوترة أو مرهقة للغاية، فإنها تميل إلى البقاء على الكمبيوتر أكثر مما ينبغي. إذا تمكنّا من اللحاق بالمدرسة والنوم، فلن تكون مهتمة باللعب بالكمبيوتر، لذلك أعتقد بالتأكيد أن هناك علاقة سببية بين كثرة المدرسة وكثرة وقت الشاشة.

يقضي الكثير من الأطفال وقتاً أطول مما ينبغي في ممارسة ألعاب الكمبيوتر وألعاب تقمص الأدوار الجماعية عبر الإنترنت وما إلى ذلك. وأعتقد أن أفضل طريقة لإبعادهم عن هذه الألعاب هي منعهم من الإرهاق أو الإجهاد المفرط. ولو أتيحت الفرصة لابنتي، لفضلت دائماً المشي في الغابة وهي تحمل منظارها بدلاً من قضاء فترة ما بعد الظهر أمام الكمبيوتر. ولكن فقط إذا كانت مستريحة ولا تشعر بالتوتر بشأن المدرسة.

خلال المرحلة الابتدائية والمتوسطة، كانت طالبة متوسطة إلى أعلى من المتوسط بقليل. كنت أعتقد أنها ذكية، وكان من الممكن أن تؤدي بشكل أفضل لو عملت بجدية أكبر. لكنها كانت جيدة بما فيه الكفاية ولم أضطر أبداً إلى إزعاجها بشأن الواجبات المنزلية كثيراً. ثم في المدرسة الثانوية، انخفضت درجاتها بشكل كبير. لم تكن مستعدة لكمية العمل، بالإضافة إلى أن البيئة الاجتماعية كانت مرهقة، وكل هذا زاد من إجهادها. أعتقد أنها كانت طفلة ذكية، لذا لم تضطر أبداً إلى النضال من أجل التعلم. الآن كان عليها أن تكافح ولم تكن لديها أي فكرة عن كيفية القيام بذلك. كانت تعتقد أنه إذا لم تفهم شيئاً على الفور، فسيكون ذلك خارج نطاق قدرتها إلى الأبد. لذا ربما يكون هناك شيء ما في هذا المفهوم الذي يسمى "الشجاعة". لم تتح لها الفرصة أبداً لتطويره. والآن أصبحت منهكة. لم تنم جيداً. كانت مرهقة. وقضت الكثير من الوقت في لعب الألعاب على الكمبيوتر المحمول الخاص بها.

كنا نختلف باستمرار. حاولت أن أكون لطيفة، كان ذلك في صباح يوم السبت، وكنت أقول: "ربما يمكننا قضاء بضع ساعات في مراجعة واجباتك المنزلية". وكانت تقول: "حسناً، بعد قليل". ثم بعد قليل، كنت أقول: "حسناً، دعينا نجلس معاً الآن ونراجع ما عليك القيام به في عطلة نهاية الأسبوع". وكانت تقول: "ماذا عن بعد ظهر اليوم؟"، وكنت أقول: "ولكن الوقت يقترب من الظهر الآن. ولديك خطط للذهاب إلى منزل صديقتك لاحقاً. لذا إذا كنت ستفعلين ذلك، فربما يجب أن تبدئي الآن". وكانت تقول: "ليس لدي الكثير. يمكنني القيام بذلك لاحقاً"، حوالي الساعة 4 كنت أقول: فلماذا لا تفعلين ذلك الآن بينما لدي الوقت لمساعدتك؟ ثم يمكنك الاسترخاء لاحقاً قبل الذهاب إلى منزل صديقتك؟" كانت تقول: "حسناً، بعد خمس دقائق". ولكن بعد خمس دقائق كانت تقول إنها جائعة، ثم كان عليها الذهاب إلى الحمام، ثم شعرت بألم في المعدة واحتاجت إلى الاستلقاء، ثم أخبرتها بأنها لا تستطيع الذهاب إلى منزل صديقتها؛ لأنها قضت اليوم بأكمله من دون القيام بواجباتها المنزلية. لذا كانت تقوم ببعض الواجبات ثم تخبرني بأنها انتهت، ثم في اليوم التالي كانت تنهار وتخبرني بأنها لا تستطيع إنهاء جميع الواجبات المنزلية.

حاولت إشراك جميع مدرسيها في مساعدتها، واتصلت بمستشارها، والعامل الاجتماعي، وما إلى ذلك. كل ذلك ساعد قليلاً، لكن لا شيء ساعد كثيراً. أقسمت أنها تبذل قصارى جهدها لكنها كانت عاجزة. لكنَّ مدرسيها أكدوا لي أنها أكثر من قادرة. كانت بحاجة فقط إلى القدوم للحصول على مساعدة إضافية، لكنها لم تذهب.

ثم في منتصف عامها الثاني، استسلمت حقاً. أخبرتها بمدى حبي لها ومدى فخري بها للغاية. لقد سردت كل الأشياء التي جعلتها مميزة بالنسبة لي ولكل من عرفها. إنها لطيفة ومهتمة ومرحة وموهوبة. إنها تحب عالمها وترى الجمال فيه. وإذا أرادت العمل مع الحيوانات، فيمكنها القيام بذلك من دون الذهاب إلى الكلية. هناك برامج كليات يمكنها الالتحاق بها. يمكنها حتى أن تصبح فنية بيطرية إذا أرادت. لكنها لم تكن تريد أن تكون فنية بيطرية. أرادت أن تكون طبيبة بيطرية. أو عالمة أحياء. قالت: "أريد فقط أن أكون شخصاً متعلماً". قلت: "لا أعتقد أن هذا واقعي. أنت ذكية للغاية. لكنك لست مؤهلة للدراسة". لم يكن الأمر خدعة. كانت تعلم ذلك.

ثم تغيرت. ذهبت إلى معلميها طلباً للمساعدة. وقد بذل جميع معلميها قصارى جهدهم. وقد حاولت حقاً. لكن ذلك كان قليلاً جداً ومتأخراً جداً. لم يتحسن معدلها التراكمي إلا قليلاً، الخبر السار هو أنها حققت أداءً جيداً للغاية في اختبار القبول في كلية الدراسات العليا. وحقيقة أنها كانت على استعداد فعلياً للحصول على المساعدة. أشارت لي إلى أنها قد تحسنت. فقد نظرت في عدد قليل من برامج الكليات خلال الصيف. إنها تريد دراسة علم الأحياء البرية وتخصص فرعي في الفن. وتقول إن هناك عدداً قليلاً من المدارس القريبة من المنزل لديها فرصة جيدة للالتحاق بها.

إنها تتحسن كثيراً هذا العام. أنا مندهشة حقاً من مدى نجاحها. لكن لا يزال يتعين عليَّ تذكيرها بأداء واجباتها المدرسية. أخبرها بأنني لا أزعجها لمجرد إزعاجها. لكنني أريد دعمها في تحقيق أهدافها. وأذكرها بأن هذه هي أهدافها في النهاية. أخبرها بأنها تحتاج مني أن أدفعها قليلاً من حين لآخر. وهي توافق على ذلك.

تجربة الأم الثالثة: اشترِي تلسكوباً وأريه كوكب المشترى وأقماره

اشترِي تلسكوباً وأريه كوكب المشترى وأقماره



هناك العديد من الأفكار والنظريات حول كيفية جعل الطفل يتعلم، والمفضلة لديَّ تتعلق بجعل المعلومات ذات صلة أو مثيرة للاهتمام، ويمكنك اتباع النقاط العملية الآتية:

اطلبي من طفلك أن يتخيل بأنك ذاهبة في رحلة عبر الزمن، أو اطلبي منه أن يكتب قصة عن مسافر عبر الزمن. الآن عليك دراسة التاريخ لمعرفة ما الذي تتوقعينه عندما يصل مسافرك إلى الماضي.

أظهري لطفلك كيف يتم دمج الرياضيات والعلوم في الأشياء اليومية. لقد تعلمت الكسور لأول مرة عندما أخرجت والدتي أكواب القياس وعلمتني كيفية الطهي، كنت في الخامسة أو السادسة من عمري عندما بدأت.

اشترِي تلسكوباً وأريه كوكب المشترى وأقماره، وكوكب المريخ، وأخبري طفلك الصغير بأن أول شخص يزور كوكب المريخ قد ولد بالفعل، ومع ذلك لا يعرفون من هو بعد.

ابحثي عن الأشياء التي تثير شغف طفلك وابحثي عن طرق للتواصل معها.

هل يحب أطفالك الروبوتات؟ حاولي تصميم وبناء روبوتات من صناديق من الورق المقوى، وعندما يكبر بما يكفي استخدمي الدوائر والأسلاك الفعلية. علمي طفلك كيفية البرمجة.

هل يحب ابنك أو ابنتك الديناصورات؟ ادفني بعض عظام الديناصورات البلاستيكية في الفناء وابحثي في منطقة الآثار عنها. اجعلي طفلك يكتشف كيف تترابط هذه العظام معاً. لا تخبريه بأي شيء عن الديناصورات. اجعليه يخمن شكل الديناصور إذا استند إلى هذا الهيكل العظمي.

اشترِي الكثير من الكتب حول كل موضوع يهتم به طفلك. اذهبي إلى المكتبة المحلية واستعيري الكتب مجاناً. فقط تأكدي من استعارة ما يمكنك قراءته في المرة الواحدة وإعادته عند الانتهاء، واحصلي على المزيد.

9 طرق تحفزين بها طفلك على التعلم الذاتي؟

9 طرق تحفزين بها طفلك على التعلم الذاتي؟



هناك أسباب عديدة تسهم في فقدان الأطفال لاهتمامهم بالدراسة، وهي مشكلة يواجهها العديد من الأطفال عند محاولتهم التعلم. ولجعل عادات الدراسة لدى الطفل أكثر فعالية مع اكتشاف التكتيكات التي تناسبهم، يتعين علينا اتباع نهج أكثر إثارة وتشويقاً للتعلم اليوم.

إن إيجاد أساليب جديدة لجعل التعلم ممتعاً لطفلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على اهتمامه بالدراسة. يقع على عاتقك كوالد تحديد الصعوبات والأسباب التي تواجهها لإيجاد حل يبسط حياتك. إليك بعض الأفكار لمساعدة طفلك على النجاح في جلسات الدراسة والتغلب على هذه الصعوبات:

استفيدي من المنصات والتكنولوجيا الجديدة

توجد الآن طرق جديدة للتعلم من خلال الأفلام والألعاب وغيرها من الوسائط بفضل التكنولوجيا للأطفال. أصبح كل منزل الآن مزوداً بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، ما يسمح لك بتعلم أي شيء تقريباً في أي وقت تريد.

أزيلي عوامل التشتيت

التركيز هو المفتاح لتحقيق نتائج ملحوظة. والتركيز يأتي من خلال القضاء على عوامل التشتيت. المصدر الأساسي لتشتيت انتباه التلاميذ اليوم هو هواتفهم المحمولة في المنزل. ابحثي عن إستراتيجية لمنع أطفالك من استخدام الهواتف المحمولة؛ من خلال وضع قواعد لوقت استخدام الشاشة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلفاز أو لعب الأشقاء الأصغر سناً في المنزل يمكن أن يصرف انتباه طفلك. ابحثي لطفلك عن منطقة هادئة "غير مملة"، حيث يمكنه التركيز على واجباته المدرسية للقضاء على عوامل التشتيت هذه.

عززي فترات الراحة

قد يجد أطفالك الدراسة مملة إذا جعلتهم يفعلون ذلك لساعات. تأكدي من أن طفلك يأخذ فترات راحة للسماح لعقله بالراحة. شاركي في أنشطة تعليمية ممتعة في المنزل أو شجعي طفلك على الخروج للتنزه أو تناول الطعام أو التواصل مع الأصدقاء أثناء الاستراحة.

جربي حتى تتوصلي إلى أفكار جديدة

إن القراءة المستمرة للملاحظات والكتب المدرسية قد تكون مملة. إذا كان طفلك يعاني من مشاكل في أداء واجباته المدرسية، ففكري في طرق إبداعية أخرى؛ مثل عمل بطاقات تعليمية لمصطلحات المفردات، أو مشاهدة مقطع فيديو على الإنترنت يشرح المادة، أو الاستماع إلى بودكاست أو كتاب صوتي جذاب حول الموضوع الذي يتعلمه.

امدحي طفلك

يستمتع الجميع بتلقي الثناء، لذا من الأهمية بمكان أن يفعل الآباء ذلك لإبقاء أطفالهم منشغلين. إن التربية الإيجابية والاعتراف بإنجازاتهم (الكبيرة والصغيرة) قد يكونان الدافع الذي يحتاجون إليه للاستمرار.

ضعي خططاً مسبقة

إن وضع الخطط مسبقاً يعد تكتيكاً ناجحاً. خططي مع طفلك مسبقاً للاختبار أو الامتحان أو المشروع القادم. يجب أن تشجعي طفلك على البدء في الدراسة مبكراً إذا كان من المقرر إجراء اختبار يوم الجمعة. شجعي طفلك على معالجة فكرة واحدة يومياً عن طريق تقسيمها إلى أجزاء صغيرة.

أعطي الأولوية للاستمتاع والحصول على قسط كافٍ من النوم

على الرغم من أنه من السهل تجاهل الأنشطة اللامنهجية وأنماط النوم لدى طفلك، إلا أن هذه العوامل حاسمة لنجاحه. شجعي طفلك على اللعب في الخارج قبل وبعد جلسات الدراسة وأثناء فترات الراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود روتين بناء لوقت النوم لطفلك أمر بالغ الأهمية.

أصري على متابعة ما بدأت به

من المهم للغاية أن تستمري في المشاركة في تعليم طفلك ودعمه عندما يواجه صعوبات. بصفتك أحد الوالدين، يجب أن تتأكدي من أن طفلك يشكل عادات دراسية قوية ستفيده في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التعرف إلى اهتمامات أطفالك، وتشجيعهم على متابعة شغفهم بالتعلم مع تعزيز قدرة الطفل على التعاطف مع الآخرين في نفس الوقت. إن إدارة الوقت ووضع الأهداف وممارسة الرعاية الذاتية المتوازنة هي مهارات حياتية أساسية، كما أن تقديم الدعم الأكاديمي لطفلك سيساعده على الاستعداد لعقبات الحياة.

اجعلي طفلك مسؤولاً

إن منح الأطفال المسؤولية يمكن أن يزيد من شعورهم بقيمتهم الذاتية مع تزايد وعيهم بقدراتهم. فيرجى تشجيعهم على تولي مسؤولية التعلم والدراسة مع مكافأتهم.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.