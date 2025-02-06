شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر آمنة لصحة طفلك.. اعرفى الكمية المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

العصير مفيد بشروط، هذا ما أكده تقرير مفصل نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي، الذى أكد أن الطفل الصغير يجب أن يتناول الفاكهة الصحية بشكل جيد داخل نظامه الغذائي، ولكن تحويل الفاكهة إلى عصير، يجعل الألياف الموجودة في الفاكهة أقل، فضلا عن أنه يحتوى على نسب من السكر عالية لأن الأطفال غالبا ما يفضلونه بالسكر.

عصير الفاكهة أيضا يمكن أن يساهم لدى بعض الأطفال في الإسهال وزيادة فرص الإصابة بالإسهال، والسمنة في مراحل الطفولة.

عصير الفاكهة

أوضح التقرير أن عصير الفاكهة مفيد بشروط للطفل الصغير:

لابد وأن يكون طبيعى من الفاكهة بنسبة 100 %

لا يضاف إليه أي نوع من السكريات أو المحليات أو الإضافات التي تعتبر من المنكهات التي تعزز طعم العصائر.

مفيد للأطفال الذين يعانون من الإمساك

يجب أن يكون خال من المواد الجاهزة والملونة والحافظة

لا يقدم العصير به سكر قبل تمام الطفل لعامه الثانى، قبل هذا العمر يكون غير صحى مطلقا.



من أنواع العصائر الصحية :

-العصير الطبيعي 100 %

-عصير الفاكهة الطازج المبستر

-عصير الفاكهة المعاد تكوينه

-العصائر المصنوعة منزليا

كميات تناول العصير للطفل

-قبل العام لا يتناول الطفل العصير

-من عمر 1 إلى 3 سنوات: ما يصل إلى 4 أونصات يوميًا.

-من سن 4 إلى 6 سنوات: ما يصل إلى 6 أونصات يوميًا.

-سن 7 سنوات فما فوق: ما يصل إلى كوب واحد يوميًا.