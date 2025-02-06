شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون ألم الكتف الأيمن علامة على التهاب المرارة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشعر البعض بألم شديد في الأكتاف وخاصة الكتف الأيمن، وهذا قد يكون دليلاً علي الإصابة بحصوات المرارة، وفقا لموقع "هيلث شوت".وأكد التقرير أن حصوات المرارة عبارة عن رواسب من الكوليسترول والبيليروبين وأملاح الكالسيوم تترسب في المرارة وقد يصل حجمها إلى حجم حبة رمل أو كرة جولف، وعادة ما تكون مصحوبة بألم في البطن وغثيان وحمى ويرقان وبراز وبول ملون.

وتشمل الأعراض المعتادة لحصوات المرارة ألمًا شديدًا في الجانب الأيمن ووسط الجزء العلوي من البطن، وعادةً ما يكون أسفل القفص الصدري الأيمن، و في بعض الأحيان، يمكن أن ينتقل هذا الألم إلى منطقة الكتف الأيمن. يحدث هذا نتيجة لتهيج العصب الحجابي بسبب التهاب المرارة.

ما هو نوع ألم الكتف الذي يعد علامة على وجود حصوة في المرارة؟

يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لألم الكتف مثل التهاب الجنبة والالتهاب الرئوي وتجمع السوائل أسفل الحجاب الحاجز إلى جانب الأسباب المتعلقة بالكتف نفسه، الألم الرجيع في هذه الحالة يعني عدم وجود استمرارية للألم في البطن والكتف مما يدل على أن الألم يُحس به في منطقة (مثل الكتف) ليست الموقع الفعلي للمشكلة والتي يمكن أن تكون المرارة.

و في معظم الحالات، قد لا يكون الألم في كل من البطن والكتف متزامنًا، مما يجعل من الصعب تشخيصه.

أعراض إضافية يجب الانتباه إليها:

عسر الهضم أو الانتفاخ : شعور بالامتلاء أو الانزعاج في الجزء العلوي من البطن بعد تناول الطعام، وخاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

البول الداكن اللون أو البراز فاتح اللون : قد يشير هذا أيضًا إلى أن حصوات المرارة تسد القناة الصفراوية المشتركة.



الغثيان الشديد : قد يحدث هذا بسبب تهيج الجهاز الهضمي.

الحمى : قد تكون هناك قشعريرة وحمى إذا أصيبت المرارة بالعدوى

التهاب البنكرياس الناجم عن حصوات المرارة : حالة خطيرة ناجمة عن حصوات المرارة التي تسد القناة البنكرياسية، بما في ذلك الألم الشديد في منتصف البطن والقيء.

علاج حصوات المرارة

التوصيات الغذائية : اتباع نظام غذائي منخفض الدهون أثناء انتظار المريض لعملية جراحية يمكن أن يساعد في منع المضاعفات.

جراحة إزالة المرارة : هذا هو العلاج الشائع لحصوات المرارة والذي يتم عن طريق منظار البطن .