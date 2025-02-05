شكرا لقرائتكم خبر عن لو خارج مع طفلك بليل.. ازاى تحميه من العدوى فى انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأربعاء، 05 فبراير 2025 09:00 م
يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة وتغيرات جوية، هذه الأجواء الباردة، تتطلب منا المزيد من العناية والاهتمام للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وقد يتطلب الأمر نزولك ليلا مع طفلك فى تلك الأجواء الباردة، وهو ما يستلزم الكثير من الإجراءات الوقائية الصحية البسيطة التى تقيه الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.
نصائح تحمى طفلك من آثار الطقس البارد
ولذا لابد من الاهتمام بمجموعة من النصائح إذا اضطررت للخروج من المنزل مع طفلك خلال ساعات الليل الباردة:
3. البعد تماماً عن تغيير الأجواء على الطفل، من بارد إلى ساخن أو العكس، فلابد أن يتم تهيئة الطفل قبل خروجه من منزله الدافئ، تدريجياً وليس فجائياً، ليخرج إلى الشارع البارد.
4. الاهتمام بتناول طعام صحي على مدار اليوم يبعث على الدفء، مثل الشربات المختلفة والأطعمة المنزلية الصحية، والبعد تماماً عن تناول الأطعمة الجاهزة أو السريعة من خارج المنزل.
5. لابد من الاهتمام بالتدفئة الجيدة، يمكن ارتداء القبعات القطنية لتدفئة الأذن، على سبيل المثال.
6. الاهتمام بعدم وجود الطفل في تيارات باردة مباشرة لوقت طويل، وذلك الإمكانية إصابته بمشكلات تنفسية.
7. إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، أي كان نوعها، انف أو صدر، أو يعاني من نزيف الأنف الناتج عن الشتاء والطقس البارد، أو يعاني من أي مشكلات مرضية، فلا يفضل خروجه في الطقس البارد.
8. ابعد طفلك كليا عن أى مثيرات للحساسية مثل الغبار والأتربة وغيرها.
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