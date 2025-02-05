شكرا لقرائتكم خبر عن لو خارج مع طفلك بليل.. ازاى تحميه من العدوى فى انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة وتغيرات جوية، هذه الأجواء الباردة، تتطلب منا المزيد من العناية والاهتمام للوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، وقد يتطلب الأمر نزولك ليلا مع طفلك فى تلك الأجواء الباردة، وهو ما يستلزم الكثير من الإجراءات الوقائية الصحية البسيطة التى تقيه الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

قال الدكتور إسلام محمد، أخصائى الأطفال قصر العينى، إن كبار السن، وأصحاب المناعة المنخفضة، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، هم الأكثر عرضة للتأثير بالأجواء الشتوية، وتابع موضحا أن بعض الأطفال يعانون ضعفا نسيبا فى المناعة، فأغلبهم لا يتناول طعاما صحيا، ولا حصص غذائية وفيتامينات كافية لتعزيز مناعتهم بدرجة تواجه نزلات البرد والأنفلونزا وكذلك برودة الطقس خلال الشتاء.



نصائح تحمى طفلك من آثار الطقس البارد نصائح تحمى طفلك من آثار الطقس البارد

ولذا لابد من الاهتمام بمجموعة من النصائح إذا اضطررت للخروج من المنزل مع طفلك خلال ساعات الليل الباردة:

1. لابد من الاهتمام بارتداء الملابس المناسبة للطقس، فقطعة من القطن وقطعتين ثقيلتين من الميلتون أو قطع شتوية، والجاكيت، مناسبة للغاية لهذا الطقس البارد، بلا زيادة حادة في عدد القطع ولا نقصان قد يضر الطفل.

2. أغلب الأطفال ينسى شرب الماء خلال الشتاء، فلابد من الاهتمام بترطيب الطفل ترتيباً جيداً.

3. البعد تماماً عن تغيير الأجواء على الطفل، من بارد إلى ساخن أو العكس، فلابد أن يتم تهيئة الطفل قبل خروجه من منزله الدافئ، تدريجياً وليس فجائياً، ليخرج إلى الشارع البارد.

4. الاهتمام بتناول طعام صحي على مدار اليوم يبعث على الدفء، مثل الشربات المختلفة والأطعمة المنزلية الصحية، والبعد تماماً عن تناول الأطعمة الجاهزة أو السريعة من خارج المنزل.

5. لابد من الاهتمام بالتدفئة الجيدة، يمكن ارتداء القبعات القطنية لتدفئة الأذن، على سبيل المثال.

6. الاهتمام بعدم وجود الطفل في تيارات باردة مباشرة لوقت طويل، وذلك الإمكانية إصابته بمشكلات تنفسية.

7. إذا كان طفلك يعاني من الحساسية، أي كان نوعها، انف أو صدر، أو يعاني من نزيف الأنف الناتج عن الشتاء والطقس البارد، أو يعاني من أي مشكلات مرضية، فلا يفضل خروجه في الطقس البارد.

8. ابعد طفلك كليا عن أى مثيرات للحساسية مثل الغبار والأتربة وغيرها.