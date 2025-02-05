صحة ورشاقة

زودى مناعة أسرتك في تقلبات الطقس بهذه الطرق

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زودى مناعة أسرتك في تقلبات الطقس بهذه الطرق

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القاهرة - سامية سيد - كتبت فاطمة ياسر

الأربعاء، 05 فبراير 2025 08:00 م

تقلبات الطقس يمكن أن تؤثر على صحتنا، خاصة إذا لم نتبع عادات صحية، تعمل على تقوية الجهاز المناعي، وقدم التقرير  المنشور عبر موقع webmed، بعض النصائح الذهبية لزيادة مناعة أسرتك في تقلبات الطقس، ومنها:

1. شرب الماء الكافي

شرب الماء الكافي يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة وتطهير للجسم من السموم.

2. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن
 

ومنها البروتين والخضراوات الطازجة والفاكهة.

3.  الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن
 

مثل الفواكه والخضراوات مثل: الخس والجرجيرووالتفاح والرمان،، يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

3. ممارسة

 ممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

4. الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة.

٥-تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي

الأطعمة الغنية بالفيتامين سي مثل البرتقال والليمون يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

6- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين د

الأطعمة الغنية بالفيتامين دي مثل الأسماك والبيض يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

7. تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3
 

من ضمن الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 السمك والبذور يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

8. تجنب الأطعمة المعالجة


يمكن أن تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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