شكرا لقرائتكم خبر عن علامات غير متوقعة لإنسداد الشرايين.. آلام الفك أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يعد مرض انسداد الشرايين من أمراض القلب المنتشرة عالميا، و بحسب موقع "The Healthy" يحدث انسداد الشرايين عند تراكم رواسب دهنية على الجدار الداخلى للشريان، تؤدى إلى ضيقه، ومع تراكم تلك الرواسب يؤدى الأمر إلى انسداد الشريان، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع مستويات الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، بجانب ارتفاع ضغط الدم وتدخين السجائر.

علامات غير متوقعة تشير إلى انسداد الشراين

من الممكن أن يحدث انسداد الشرايين على مدار فترة طويلة قد تستغرق لسنوات، قد يحدث بشكل أسرع عندما تتشكل جلطة دموية في شريان مسدود جزئيًا وتتسبب في انسداد كامل، وإذا حدث هذا لشريان في القلب، تعتبر نوبة قلبية.

وفيما يلى علامات لـ"انسداد الشرايين" يجب الحذر منها:

الشعور بألم فى الساق عند المشى

أحيانا يعد ألم الساق علامة على انسداد أحد الشرايين في تلك الساق، وخاصة عندما يزداد سوءًا عند المشي ويتحسن عند الراحة، وذلك لأن العضلات تتطلب كمية أقل من الأكسجين عندما تكون في حالة راحة، مما يسمح بتحسن تدفق الدم.

ويشبه الألم الناتج عن نقص تدفق الدم إلى السابق، الألم الناتج عن القيام بتمارين رياضية شاقة باليوم السابق، وعادة ما تكون حالة إحدى الساقين أسوأ من الأخرى، ولكنها يتأثرا بنفس الدرجة.

ألام الفك

تعد الآلام والأوجاع في الفك والرقبة من الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية، والناتجة ضعف تدفق الدم إلى جزء من القلب، وذلك لأن العصب المبهم (العصب الرئيسي الذي يحمل إشارات الألم من القلب) على اتصال دائم بالرقبة والفك والرأس والذراع اليسرى.

لذلك يجب زيارة طبيب الأسنان عند الشعور بآلام الفك، للتأكد من أن ذلك الألم يرجع لعرض مرتبط بالأسنان وليس بالقلب.

آلام أسفل الظهر

غالبًا ما يكون أسفل الظهر أحد الأعراض الهامة لانسداد الشرايين، وذلك لأن الشرايين المسدودة تيبب نقص تدفق الدم إلى العمود الفقرى، وبالتالى التهاب الفقرات وتحديدا القطنية "أسفل الظهر".

التدخين

يعد التدخين أحد أهم أسباب إنسداد الشرايين، لأن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ تتسبب فى إتلاف بنية الأوعية الدموية ووظيفتها، مما يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

علامات أخرى لانسداد الشرايين

توجد علامات أخرى تشير إلى إنسداد الشرايين، رغم أن تصلب الشرايين الخفيف لا يسبب فى كثير من الأحيان أي أعراض، لكن مع إستمرار تراكم الرواسب داخل الشرايين، تبدأ الأعراض فى الظهور، أهمها

التعب الشديد أو الضعف

التعرق البارد

الدوخة

ألم في الأرداف أو الفخذ أو القدم

مشاكل الرؤية

مشاكل في التفكير والذاكرة

الإسهال، أو آلام شديدة في البطن بعد تناول الوجبات

أو فقدان الوزن

وأحيانا يعتمد وجود أعراض معينة على مكان حدوث تصلب الشرايين في الجسم ، مثل الشرايين في عضلة القلب، أو الشرايين التي تغذي الدماغ والعمود الفقري بالدم، أو الشرايين التي تتدفق إلى الجهاز الهضمي.

الوقت المناسب للذهاب للطبيب

نظرا لطول الفترة التى تستغرقها الأعراض فى الظهور، قد يعتقد المريض أن تلك الأعراض ناتجة عن الإرهاق العام، لذلك يوجد عدد من العلامات التى تشير إلى ضرورة الذهاب إلى الطبيب للإطمئنان على الحالة الصحية، مثل الشعور بشكل غير معتاد بعدم الراحة فى الصدر، أو ضيق التنفس المفرط، أو تقلصات الساق المستمرة عند المشي صعودًا أو صعود السلالم.