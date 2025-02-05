شكرا لقرائتكم خبر عن د. محمد الحديدي مؤسس مراكز رايدنت لطب الأسنان يوضح أحدث تقنيات زراعة الأسنان بدون ألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مجال طب الأسنان تطورًا متسارعًا، وفي هذا الإطار، برز اسم الدكتور محمد الحديدي كأحد أبرز الأسماء في زراعة الأسنان والتركيبات. بفضل خبرته الواسعة ومساهماته البحثية.

ويُعد الدكتور محمد الحديدي مؤسس مراكز رايدنت لطب الأسنان، ويشغل حاليًا منصب المدير الطبي، حيث ساهم في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الطبية في مصر والشرق الأوسط. ويحمل د. الحديدي شهادات عالمية مرموقة، وهو عضو في الهيئة العالمية لزراعة الأسنان (Leading Implant Centers)، ما جعله خبيرًا معترفًا به دوليًا، خصوصًا في إعادة تأهيل الفك بالكامل وزراعة الأسنان المتقدمة.

مسيرة أكاديمية وبحثية متميزة

لا يقتصر دور الدكتور الحديدي على الممارسة الطبية، بل يمتد إلى البحث العلمي، حيث نشر دراسات مؤثرة أحدثت تطورًا ملموسًا في تقنيات زراعة الأسنان وابتكار طرق حديثة لتعويض فقدان الأسنان بالكامل.

ومن أبرز أبحاثه، دراسة رائدة قادها بالتعاون مع باحثين من جامعتي القاهرة وجنوب الوادي، تناولت تقنية حديثة لإعادة بناء الفك العلوي الضامر باستخدام الكمبيوتر، مما يفتح آفاقًا جديدة في مجال طب الأسنان التجميلي والتأهيلي.

خدماته المتخصصة

يقدم د. الحديدي مجموعة من الخدمات الطبية المتقدمة، من بينها:

- زراعة الأسنان: باستخدام أحدث التقنيات لضمان نتائج طبيعية ومستقرة تدوم طويلًا.

- نحت الذقن وهيكلة عظام الوجه والفكين: كأحد أبرز المتخصصين في هذا المجال، مما يجعله مقصدًا للمرضى من مختلف أنحاء العالم.

- التعويضات السنية الكاملة: لضمان إعادة التأهيل الكامل للفك، وتحقيق رضا المرضى على المدى الطويل.

- كافة أنواع زرعات الأسنان: بما في ذلك الزرعات الوجنية (zygomatic implants) والزرعات الفوق عظمية (subperiosteal implants) للحالات المعقدة.

- التدريب المهني: يشرف على تدريب أطباء الأسنان ويشارك بانتظام في مؤتمرات دولية لعرض خبراته وتبادل المعرفة.

رؤية ملهمة

يؤمن الدكتور محمد الحديدي بأن طب الأسنان ليس مجرد علاج، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة، من خلال تقديم خدمات استثنائية تواكب أعلى المعايير العالمية، وتلبي تطلعات المرضى داخل مصر وخارجها.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الرابط التالي.. رابط الصفحة الرسمية اضغط هنا



وبصفته من رواد طب الأسنان؛ أوضح أحدث تقنيات زراعة الأسنان؟ وبالنسبة للتعويضية أوضح كيف يمكن زرع أسنان كاملة تعويضية للفكين بدون ألم؟

وقال إن أحدث تقنيات زراعة الأسنان تهدف لـ تقليل الألم، وتقليل وقت العلاج، وتحقيق نتائج أكثر استدامة وجمالا، وأبرزها:

1- زراعة الأسنان الفورية:

✔ يتم وضع الزرعة مباشرة بعد خلع السن، وده بيقلل عدد الجلسات.

✔ تقلل من فقدان العظم حول السن المخلوع.

✔ تحتاج إلى عظم كافي، واستقرار أولي جيد للزرعة.

2- تقنية (All-on-4 \ All-on-6)، لتعويض كامل الفك بدون ألم:

✔ بتعتمد على وضع 4 أو 6 زرعات فقط لكل فك لدعم جسر ثابت.

✔ بيتم توزيع الأحمال بشكل متوازن، وده بيسمحلنا نتجنب الزراعة المكثفة.

✔ وبتكون مناسبة للمرضى اللي فقدوا جميع أسنانهم.

✔ وفي بعض الحالات، ممكن تركيب أسنان مؤقتة فورية في نفس اليوم.

3- زراعة الأسنان بتوجيه رقمي:

✔ بيتم استخدام تقنيات CAD\CAM وتصوير CBCT ثلاثي الأبعاد لتحديد الموقع المثالي للزرعة.

✔ بتخلي الجراحة أكثر دقة وأمان، وبتقلل من الحاجة للغرز والتدخل الجراحي.

4- زراعة الأسنان بالليزر:

✔بيتم استخدام الليزر لتحضير اللثة والعظم بدل المشرط، وده بيقلل من النزيف والألم.

✔ يسرع التئام الأنسجة اللثوية، وبيقلل من الالتهابات.

✔ يقلل من الحاجة للمسكنات بعد الجراحة.

5- زراعة الأسنان بالخلايا الجذعية:

✔ وهي تقنيات قيد البحث، بتعتمد على إعادة تكوين العظم الطبيعي باستخدام خلايا جذعية مأخوذة من المريض نفسه.

✔ وبتسمح بزراعة الأسنان حتى في الحالات اللي بتعاني من فقدان عظم شديد، بدون الحاجة إلى ترقيع عظمي كبير.

س: كيف بتم زراعة الأسنان بدون ألم؟

✔ بالتخدير الموضعي الفعال أو التخدير الواعي (Conscious Sedation)

✔ بتقنيات الجراحة الموجهة رقميا لتجنب الشقوق الجراحية الكبيرة.

✔ بايتخدام الليزر لتقليل النزيف والتورم.

✔ بأدوية ما بعد الجراحة زي PRF\PRP لتسريع التئام الأنسجة.

س: ما أحدث جراحات إعادة بناء الفك العلوي بشكل تجميلي؟

- جراحة إعادة تشكيل الفك العلوي:

✔ بتُستخدم في الحالات التجميلية لتحسين شكل الفك العلوي والابتسامة.

✔ وتشمل تقنيات:

◼ إعادة تشكيل العظم بالليزر، وبيتميز بدقة عالية بدون تلف الأنسجة المحيطة.

◼ تحريك الفك العلوي للأمام أو الخلف، وده لعلاج مشاكل العضة المفتوحة أو البروز الزائد.

◼ استخدام حقن البلازما والخلايا الجذعية، لتحسين تجديد الأنسجة بعد الجراحة.

س: أنواع آلام الأسنان التي تستدعي زيارة الطبيب فورا؟1- ألم شديد ومستمر، ومش بيختفي مع المسكنات:

✔ لأنه ممكن يكون علامة على التهاب عصب الأسنان، أو وجود خراج.

✔ غالبا ما بيكون الألم نبضي، أو بيشبه الصعقات الكهربائية.

✔ وبيزداد الألم عند الاستلقاء أو تناول مشروبات باردة أو ساخنة.

2- ألم الأسنان المصحوب بتورم في الوجه أو اللثة:

✔ لأن تورم اللثة أو الوجه بيشير إلى التهاب أو خراج، ممكن ينتشر ويوصل للفك أو الدماغ.

✔ والتورم مع صعوبة البلع أو التنفس ممكن يكون حالة طوارئ طبية خطيرة.

3- ألم مفاجئ بعد التعرض لإصابة أو كسر في السن:

✔ لو تعرضت لسقوط، صدمة، أو كسر في السن، لأنه ممكن يكون في كسر في الجذر أو ضرر في العصب.

✔ الكسر ممكن يصاحبه نزيف أو حساسية شديدة عند المضغ.

4- ألم الأسنان مع نزيف اللثة المستمر:

✔ نزيف اللثة مع ألم ممكن يشير لالتهاب اللثة الحاد، أو خراج تحت اللثة.

✔ وإذا لاحظت نزيف متكرر بدون سبب واضح، فده قد يكون علامة على مرض لثوي متقدم.

5- ألم يصاحبه خدر أو تنميل في الفك أو الشفاه:

✔ وممكن يكون علامة على التهاب العصب، أو ضغط على الأعصاب الفكية.

✔ أحيانا بيكون التنميل مرتبط بعدوى خطيرة أو مشكلة في العصب الوجهي.

6- ألم في الأسنان مع حرارة مرتفعة أو حمى:

✔ ارتفاع درجة الحرارة مع ألم الأسنان يعني وجود عدوى بكتيرية نشطة، وممكن تحتاج مضاد حيوي فورا.

✔ والحالات دي لازم تتعالج فورا، لتجنب انتشار العدوى لمناطق أخرى من الجسم.

7- ألم شديد في الأسنان بعد خلع الضرس:

✔ لو شعرت بألم شديد بعد خلع سن أو ضرس، ممكن يكون عندك التهاب النسخ الجاف Dry Socket.

✔ وبيحصل لما ميتكونش تجلط دموي سليم بعد الخلع، وده بيعرض العظم لألم حاد.

ولو ألم الأسنان مصحوب بـ:

● تورم كبير في الوجه والرقبة بيمنعك من البلع أو التنفس.

● حمى مرتفعة غير مستجيبة للأدوية.

● نزيف لا يتوقف لأكثر من 30 دقيقة بعد خلع سن أو ضرس.