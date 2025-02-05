شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى السكر للحفاظ على صحة الكلى.. علامات تحذيرية وتحاليل مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يرتبط مرض السكر إرتباطا وثيقا بالإصابة بأمراض الكلى، لذلك يجب على المصابين بالسكر، سواء النوع الأول أو الثانى اتباع عدد من الخطوات للحفاظ على صحة الكليتين.

ووفقا لمقالة نشرها موقع "National kidney foundation" الأمريكى، فإن 30% من مرضى السكر من النوع الأول، و10% من مرضى النوع الثانى، معرضون للإصابة بالفشل الكلوى.

وفيما يلى 5 نصائح لمرضى السكر للحفاظ على الكليتينإتباع نظام غذائى مناسب

اتباع نظام غذائى مناسب لمرضى السكر يساهم بشكل كبير فى وقايتهم من أمراض الكلى، وذلك بالاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون، و تجنب المشروبات الغنية بالسكر، مع عدم الإفراط فى تناول الكربوهيدرات، لأن تناولها بكثرة يرفع نسبة السكر فى الدم.

يساعد النشاط البدنى المنتظم، مثل التمارين الرياضية والمشى السريع والسباحة، على خفض مستويات السكر في الدم، وبالتالى تقليل الضغط على الكلى.

مراقبة نسبة السكر في الدم

الحرص على مراقبة مستوى الجلوكوز فى الدم بشكل مستمر، يساعد على ضبط مستويات السكر، ويكمن إستخدام أجهزة قياس السكر المنزلية لذلك الغرض.

متابعة مستوى "الألبومين" فى البول

ينصح بمتابعة مستوى بروتين "الألبومين" فى البول لمرضى السكر بشكل دورى، لأن ارتفاع نسبة هذا البروتين فى البول قد تشير إلى إجهاد الكلى أو تلف الكلى المبكر.

وبشكل عام أمراض الكلي من الأمراض التى يصعب على المريض فى الكثير من الأحيان، إكتشاف أنه مصاب بها فى وقت مبكر، نظرا لتشابه عدد من أعراضها مع أعراض أخرى شائعة، مما يؤدى لتأخر تشخيص المرض، حيث أن 10% فقط من الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة يعرفون أنهم مصابون بها، وأحيانا لا يتم إكتشاف المرض إلى عند الوصول لمراحل متأخرة مثل الفشل الكلوى.

وفيما يلى 10 علامات تحذرك من الإصابة بأمراض الكليصعوبة التركيز

يتسبب انخفاض وظائف الكلى فى تراكم السموم والشوائب في الدم، وهو ما يتسبب فى الشعور بالتعب أو الضعف وصعوبة التركيز، وقد يظهر ذلك العرض أيضا بسبب إصابة المريض بفقر الدم كواحد من مضاعفات أمراض الكلى.

صعوبات النوم

عندما لا تقوم الكلى بتصفية السموم بشكل صحيح، تظل تلك السموم في الدم بدلاً من مغادرتها للجسم عن طريق البول، مما يتسبب فى صعوبات النوم.

جفاف الجلد والحكة

أحيانا يكون جفاف الجلد والحكة علامة تشير إلى عدم قدرة الكلي على إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، والحفاظ على الكمية المناسبة من المعادن في الدم وصحة العظام، وعادة ما يظهر هذا العرض فى المراحل المتقدمة للمرض.

كثرة التبول

التبول بشكل متكرر وتحديدا أثناء الليل، قد يكون علامة على مرض الكلى، وذلك بسبب تلف مرشحات الكلى، وقد يكون أيضًا علامة على وجود عدوى في المسالك البولية أو تضخم البروستاتا لدى الرجال.

وجود دم في البول

تحتفظ الكلى السليمة بخلايا الدم في الجسم عند تصفية الفضلات من الدم لتكوين البول، ولكن فى حالة تلف مرشحات الكلى، يمكن أن تبدأ تلك الخلايا فى التسرب للبول، كذلك يعتبر وجود الدم فى البول علامة وجود أورام أو حصوات في الكلى أو عدوى أخرى.

البول الرغوي

تشير الفقاعات الزائدة في البول إلى وجود بروتين في البول، وتتشابه تلك الفقاعات مع الرغوة التى تظهر عند خفق البيض، وذلك لأن البروتين "الألبومين" الموجود داخل البول هو نفس البروتين الموجود في البيض.

إنتفاخ محيط العينين

الإنتفاخ حول العينين ليس علامة على الإرهاق فقط، وإنما قد يظهر بسبب أن تسريب الكليتين لكميات كبيرة من البروتين في البول، بدلاً من الاحتفاظ به في الجسم.

تورم الكاحلين والقدمين

يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى احتباس الصوديوم "الأملاح" داخل الجسم، مسببا تورم القدمين والكاحلين، يمكن أيضا أن يشير هذا التورم إلى الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكبد ، أو مشاكل أوردة الساق المزمنة.

ضعف الشهية

تراكم السموم الناتج عن ضعف وظائف الكلى قد يكون أحد الأسباب لضعف الشهية.

تقلصات العضلات

يساهم ضعف وظائف الكلى فى حدوث تقلصات للعضلات، بسبب نقص المعادن الهامة داخل الجسم.