4 قصص خرافية من الأساطير اليونانية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 02:57 مساءً - تمتلئ الأساطير اليونانية بالقصص الرائعة التي استحوذت على خيال الناس لقرون من الزمان، من الأبطال الشجعان والوحوش الشرسة، لا توجد لحظة مملة في عالم الأساطير اليونانية، إن مشاركة هذه القصص مع الأطفال هي طريقة رائعة لإثارة اهتمامهم بالتاريخ والأدب والفنون. من خلال الأساطير اليونانية، يمكن للأطفال تعلم دروس مهمة حول القيم مثل الشجاعة والولاء والعزيمة، كما يمكنهم تطوير إبداعهم وخيالهم أثناء استكشافهم للشخصيات والقصص الغنية من هذه الثقافة القديمة، ومن يدري، فربما يلهمهم ذلك لخلق أساطيرهم وحكاياتهم الخاصة! لذا، فلنذهب معاً في رحلة إلى أرض اليونان القديمة، ونكتشف سحر أساطيرها، في هذه القصص الخمس التي اختارتها "الخليج 365 وطفلك".

قصة أراكني النساجة

قصة أراكني النساجة

كانت هناك فتاة صغيرة في اليونان اسمها أراكني، كان وجهها شاحباً لكنه جميل، وكان شعرها طويلاً وداكناً، كل ما كانت تهتم به من الصباح حتى الظهر هو الجلوس في الشمس وغزل الصوف؛ وكل ما كانت تهتم به من الظهر حتى الليل هو الجلوس في الظل ونسج الصوف. كانت تنسج الكتان والصوف والحرير، فتخرج من يديها، قماشاً رقيقاً وناعماً ولامعاً لدرجة أن الناس كانوا يأتون من جميع أنحاء العالم لرؤيته، وكانوا يقولون إن هذا القماش النادر لا يمكن أن يُصنع من الكتان أو الصوف أو الحرير، بل من أشعة الشمس وخيوط الذهب... وكانت أراكني تقول عن غزلها: "لا يوجد في العالم كله غزل جيد مثل غزلي، ولا يوجد في العالم كله قماش ناعم وسلس، ولا حرير لامع ونادر مثل غزلي". وفي أحد الأيام، بينما كانت جالسة في الظل تنسج وتتحدث مع المارة، سألها أحدهم: "من علمك الغزل والنسيج بهذه المهارة؟ هل هي أثينا، أسطورة الحكمة أجابت أراكني: "لم يعلمني أحد ذلك، لقد تعلمت كيفية القيام بذلك وأنا جالسة في الشمس والظل، ثم كيف لأثينا أن تعلمني؟ هل تستطيع أن تغزل خيوطاً كهذه؟ أود أن أراها تحاول، ربما أستطيع أن أعلمها شيئاً أو شيئين". نظرت أراكني إلى أعلى ورأت في المدخل امرأة طويلة القامة مرتدية عباية طويلة، كان وجهها جميلاً، لكنه كان صارماً، للغاية! وكانت عيناها الرماديتان حادتين ومشرقتين لدرجة أن أراكني لم تستطع أن تلتقي بنظراتها. قالت المرأة: "أراكني، أنا أثينا، أسطورة الحرفة والحكمة، وقد سمعت عن تباهيك، هل أنت متأكدة من أنك لا تزالين تقصدين أن تقولي إنك تستطيعين الغزل والنسيج مثلي؟". شحبت خدود أراكني، لكنها قالت: "نعم، أنا قادرة على النسج مثلك تماماً". فردت أثينا: "إذن دعيني أخبرك بما سنفعله بعد ثلاثة أيام من الآن سننسج معاً؛ أنت على النول الخاص بك، وأنا على النول الخاص بي، سنطلب من كل من يرغب أن يأتي لرؤيتنا؛ وسيحكم علينا البطل زيوس، وإذا كان عملك هو الأفضل، فلن أنسج بعد الآن طالما بقي العالم؛ ولكن إذا كان عملي هو الأفضل، فلن تستخدمي أبداً النول أو المغزل، هل توافقين على هذا؟". قالت أراكني "أنا أوافق"، فردت أثينا: "حسناً،" ثم ذهبت. وعندما حان وقت المسابقة في النسيج، كان المئات هناك لمشاهدتها، وكان البطل زيوس ينظر، فأخذت أراكني خيوط الحرير الفاخرة وبدأت في نسجها. ونسجت شبكة رائعة الجمال، رقيقة وخفيفة لدرجة أنها كانت تطفو في الهواء، ولكنها قوية لدرجة أنها كانت قادرة على حمل أسد بين خيوطها؛ وكانت خيوط السدى واللحمة متعددة الألوان، ومرتبة بشكل جميل ومختلطة مع بعضها البعض حتى أن كل من رآها امتلأ بالبهجة. ثم بدأت أثينا في النسج، وأخذت خيوطها من أشعة الشمس التي تزين قمة الجبل، ومن الصوف الثلجي لسحب الصيف، ومن الأثير الأزرق لسماء الصيف، ومن الخضرة الزاهية لحقول الصيف، ومن الأرجواني الملكي لغابات الخريف. كانت الشبكة التي نسجتها مليئة بصور ساحرة للزهور والحدائق، والقلاع والأبراج، ومرتفعات الجبال، والرجال والوحوش، والعمالقة والأقزام، والكائنات العظيمة التي تسكن السحاب مع زيوس، وكان أولئك الذين نظروا إليها ممتلئين بالدهشة والسرور، حتى أنهم نسوا كل شيء عن الشبكة الجميلة التي نسجتها أراكني. وشعرت أراكني نفسها بالخجل والخوف عندما رأت ذلك؛ وخبأت وجهها بين يديها وبكت، ثم قالت: "أوه، كيف يمكنني أن أعيش من غير استخدام النول أو المغزل مرة أخرى؟". وبقيت تبكي وتقول: كيف أعيش؟ وعندما رأت أثينا أن الفتاة المسكينة أشفقت عليها، وقالت: "يجب أن تلتزمي باتفاقك بعدم لمس النول أو المغزل مرة أخرى. بما أنك لن تكوني سعيدة أبداً ما لم تتمكني من الغزل والنسيج، فسأمنحك شكلاً جديداً حتى تتمكني من مواصلة عملك من دون مغزل أو نول". ثم لمست أراكني برأس الرمح الذي كانت تحمله أثينا وتحولت الفتاة على الفور إلى عنكبوت رشيق، ركض إلى مكان مظلل في العشب، وبدأ بمرح في غزل ونسج شبكة جميلة. واعلم يا صغيري أن كل العناكب التي عاشت في العالم منذ ذلك الحين هي أبناء أراكني، ربما لا تزال أراكني حية وتغزل وتنسج؛ وربما تكون العنكبوت التالية التي تراها هي نفسها. أجمل ما قرأت للأطفال...7 قصص عن الصدق من التراث العالمي

قصة ميدوسا وأثينا

قصة ميدوسا وأثينا

منذ زمن بعيد، عاشت فتاة جميلة تدعى ميدوسا، كانت ميدوسا تعيش في مدينة أثينا في بلد يُدعى اليونان، وعلى الرغم من وجود العديد من الفتيات الجميلات في المدينة، إلا أن ميدوسا كانت تُعتبر الأكثر جمالاً. لسوء الحظ، كانت ميدوسا فخورة جداً بجمالها ولم تفكر أو تتحدث عن أي شيء آخر، كانت تتفاخر كل يوم بمدى جمالها، وفي كل يوم كانت تتفاخر أكثر فأكثر. في يوم الأحد، تباهت ميدوسا أمام الطحّان بأن بشرتها أجمل من الثلج المتساقط حديثاً، وفي يوم الإثنين، أخبرت صانع الأحذية أن شعرها يتوهج أكثر إشراقاً من الشمس، وفي يوم الثلاثاء، علّقت على ابن الحداد بأن عينيها أكثر خضرة من بحر إيجه، وفي يوم الأربعاء، تباهت أمام الجميع في الحدائق العامة بأن شفتيها أكثر حمرة من أشد الورود حمرة. كانت ميدوسا تحدق بحب في انعكاسها في المرآة، كانت تتأمل نفسها في مرآتها اليدوية لمدة ساعة كل صباح بينما كانت تمشط شعرها، وتتأمل نفسها في نافذتها المظلمة لمدة ساعة كل مساء بينما تستعد للنوم، حتى أنها كانت تتوقف لتتأمل نفسها في البئر بعد كل ظهر بينما كانت تسحب الماء لخيول والدها، وغالباً ما تنسى إحضار الماء في انشغالها. كانت ميدوسا تستعرض جمالها أمام كل من توقف لوقت كافٍ ليسمعها، حتى يوم قامت فيه بأول زيارة لها إلى البارثينون مع أصدقائها، كان البارثينون أكبر مكان أسطوري في كل البلاد، ذلك الزمان وكان مزيناً بمنحوتات ولوحات مذهلة، وكان كل من دخل المكان منبهراً بجمال المكان ولم يستطع إلا أن يفكر في مدى امتنانه لأثينا، أسطورة الحكمة، لإلهامهم ومراقبتهم لمدينتهم أثينا، الجميع باستثناء ميدوسا، التي عندما رأت المنحوتات، همست أنها كانت لتكون موضوعاً أفضل بكثير للنحات من أثينا، وعندما رأت ميدوسا العمل الفني، علقت بأن الفنان قام بعمل جيد بالنظر إلى حواجب المنحوتة الكثيفة، ثم تنهدت بسعادة وقالت: "هذا مكان جميل، من العار أن يتم إهداره على الأسطورة أثينا لأنني أجمل منها كثيراً، ربما في يوم من الأيام سيبني الناس مكاناً أعظم لجمالي". شحب وجه أصدقاء ميدوسا، وتنفست الكاهنات اللواتي سمعن ميدوسا الصعداء، وسرت همسات بين كل الناس في المعبد الذين بدأوا يغادرون المكان بسرعة؛ لأن الجميع كانوا يعلمون أن أثينا تستمتع بمراقبة أهل أثينا وتخشى ما قد يحدث إذا سمعت الأساطير تعليقات ميدوسا المتهورة. وبعد فترة وجيزة، أصبح المكان الأسطوري خالياً من الجميع باستثناء ميدوسا، التي كانت مشغولة للغاية بالنظر بفخر إلى انعكاسها في الأبواب البرونزية الكبيرة لدرجة أنها لم تلاحظ رحيل الجميع بسرعة، لقد اهتزت الصورة التي كانت تحدق فيها وفجأة، بدلاً من ملامحها، كان وجه أثينا هو الذي رأته ميدوسا منعكساً عليها. قالت أثينا بغضب: "يا فتاة مغرورة وحمقاء، تعتقدين أنك أجمل مني! أشك في صحة ذلك، ولكن حتى لو كان كذلك، فهناك المزيد في الحياة بخلاف الجمال وحده، بينما يعمل الآخرون ويلعبون ويتعلمون، لا تفعلين شيئاً سوى التباهي والإعجاب بنفسك". حاولت ميدوسا الإشارة إلى أن جمالها كان مصدر إلهام لمن حولها وأنها جعلت حياتهم أفضل بمجرد أن تبدو جميلة، لكن أثينا أسكتتها بموجة محبطة، وردت: "هذا هراء فالجمال يتلاشى بسرعة في كل البشر، فهو لا يريح المرضى، ولا يعلم غير المهرة، ولا يطعم الجائعين، وبقدراتي، سوف أزيل جمالك تماماً كتذكير للآخرين بالسيطرة على غرورهم". وبعد هذه الكلمات، تغير وجه ميدوسا إلى وجه وحش بشع، كان شعرها ملتوياً وكثيفاً مثل الثعابين الرهيبة التي كانت تصدر أصواتاً عالية وتتقاتل فوق رأسها. "ميدوسا، لقد تم هذا من أجل غرورك وجهك الآن فظيع للغاية لدرجة أن مجرد رؤيته كفيل بتحويل رجل إلى حجر"، هكذا حكمت أثينا، وتابعت: "حتى أنت، ميدوسا، إذا بحثت عن انعكاسك، ستتحولين إلى صخرة في اللحظة التي ترين فيها وجهك". وبعد ذلك، أرسلت أثينا ميدوسا بشعرها الذي يشبه الثعابين لتعيش مع الوحوش العمياء -أخوات الغورغون- في أقاصي الأرض، حتى لا يتحول أي بريء إلى حجر عند رؤيتها.أهم 7 قصص أطفال تعليمية تساعد في تنمية ذكاء الطفل

قصة إيكاروس

قصة إيكاروس

في جزيرة كريت، في عهد الملك مينوس، عاش رجل يُدعى دايدالوس وابنه الصغير إيكاروس، كان دايدالوس مجرد رجل عادي، باستثناء موهبة خاصة واحدة، كان مخترعاً لإبداعات ميكانيكية غريبة ورائعة. كان ذلك منذ زمن بعيد جداً، وفي هذا الزمن القديم لم تكن هناك أجهزة تلفاز أو سيارات أو ساعات، وبدلاً من التلفاز، كان الناس يتعلمون كل ما هو جديد في البلاد من خلال الاستماع إلى القيل والقال في النزل المحلي، وبدلاً من السيارات، كان الناس ينتقلون من مكان إلى آخر سيراً على الأقدام أو إذا كانوا أثرياء بركوب الخيل أو في عربة، وبدلاً من الساعات، كان الناس يتتبعون الوقت باستخدام الساعات الشمسية. وهكذا أصبح الطائر الميكانيكي الصغير الذي يزقزق عند شروق الشمس -والذي أهداه ديدالوس للأميرة المولودة حديثاً للاحتفال بميلادهاـ حديث الجميع في البلاد، فتوجه الملك مينوس إلى ديدالوس ليسأله عما إذا كان بوسعه أن يخترع شيئاً أقل جمالاً ولكنه أكثر فائدة، ولم يخيب ديدالوس أمله، وبعد بضعة أشهر قدم الملك خططاً لبناء متاهة عملاقة لاحتجاز وحش نصفه رجل ونصفه الآخر ثور، المعروف باسم مينوتور. كان الملك مينوس سعيداً جداً، ولكن لسوء الحظ، كان الملك مينوس أيضاً جشعاً للغاية، فقد أراد أن يعمل دايدالوس لصالحه فقط، لذا أمر حرسه الملكي بأخذ دايدالوس وابنه الصغير إيكاروس وحبسهما في كهف مرتفع فوق البحر، وكانت المداخل الوحيدة للكهف من خلال المتاهة التي يحرسها جنود الملك (ناهيك عن المينوتور!) ومدخل يطل على البحر على جانب جرف مرتفع. لم يمانع دايدالوس في البداية في سجنه، فقد وفر له الملك مينوس كل ما يحتاج إليه دون تردد؛ الطعام والشراب والأدوات من جميع الأشكال والمعادن النادرة والجلد والرق وحتى الشموع حتى يتمكن من العمل حتى وقت متأخر من الليل، وعاش دايدالوس سعيداً لسنوات عديدة وهو يعمل على مجموعة لا حصر لها من الاختراعات العجيبة، ورغم أن إيكاروس الصغير كان يشعر بالملل أحياناً، إلا أنه كان سعيداً عادة بمساعدة والده واللعب بالألعاب الميكانيكية التي صنعها له دايدالوس. لم يبدأ دايدالوس في التساؤل عما إذا كان الحبس هو أفضل شيء لابنه إلا بعد أن أصبح إيكاروس مراهقاً، وسئم الكهف البارد الرطب، في يوم ميلاده السادس عشر، انفجر إيكاروس بغضب وقال: "لكن يا أبي، أريد مغامرة، ربما حتى مقابلة فتاة وإنجاب ابن! لا أستطيع أن أطلب من زوجة أن تأتي للعيش معي في هذا الكهف المنعزل فوق البحر، أنا أكره هذا الكهف، أكره الملك، وأكرهك أنت أيضاً!". اعتذر إيكاروس لاحقاً عن قوله مثل هذه الأشياء السيئة لأبيه لكنه أصر على أنه لم يعد بإمكانه أن يتحمل البقاء محصوراً في الكهف لفترة أطول، وفي المرة التالية التي زار فيها الملك مينوس، اقترب منه دايدالوس بتوتر، "يا صاحب الجلالة، لا بد وأنك لاحظت أن إيكاروس أصبح شاباً، لا يمكنك أن تخطط لإبقائه مسجوناً طوال حياته، أرجوك يا سيدي، دعه ينضم إلى حرسك الملكي ويسعى إلى حياة في خدمتك". رفع الملك حاجبه ونظر بعمق إلى فتحة الكهف، "سأفكر في طلبك، الآن، من فضلك، أرني مرة أخرى فكرتك بشأن الرجال الآليين العمالقة". ثم فكر الملك ما إذا كان إيكاروس سيتمتع بمواهب والده، فقد كان يراقب ويتعلم من والده طوال حياته، ولم يكن الملك يريد تحت أي ظرف من الظروف أن تضع مملكة أخرى أيديها على العجائب الميكانيكية التي خلقها دايدالوس والتي قد ينتجها إيكاروس ذات يوم. وبعد أسابيع عاد الملك مينوس إلى دايدالوس ومعه جوابه: "يقدم إيكاروس أعظم خدمة لمملكتنا من خلال بقائه معك هنا". "ولكن يا سيدي،" بدأ ديدالوس. "كفى!" صاح الملك مينوس، "لقد تم اتخاذ القرار، لن أخوض في أي نقاشات". بقلب مكسور التفت دايدالوس إلى إيكاروس ليشرح له أنه لا يوجد شيء يمكن فعله، ولكن عندما رأى نظرة اليأس الشديد على وجه ابنه، انكسر قلب دايدالوس، وتعهد بأنه سيفعل كل ما في وسعه لجعل ابنه سعيداً مرة أخرى. وعندما حل الربيع وامتلأت المنحدرات بالطيور، ذهب إيكاروس إلى جانب والده وقال بهدوء: "كم أحسد هؤلاء الطيور الصغيرة، فسرعان ما ستصبح أجنحتها قوية وسوف يتمكنون من الطيران بعيداً عن هذا الجرف البائس". رمش دايدالوس، وارتسمت ابتسامة على وجهه ببطء. ثم التفت إلى إيكاروس وعيناه تتلألآن، "حسناً، يا فرختي الصغيرة، من الأفضل أن نبدأ في العمل على تقوية أجنحتك حتى تتمكني من الانطلاق مع الآخرين!". استخدم دايدالوس أولاً شرائح من الجلد وأغصاناً دقيقة لصنع مكنسة وشبكة كبيرة، ثم أمر إيكاروس بتعليقها باتجاه المنحدرات لجمع الريش بالقرب من أعشاش طيور النورس، ولعدة أيام، جمع إيكاروس بعناية كل ريشة تمكن من الوصول إليها. بينما كان إيكاروس مشغولاً بالريش، صنع دايدالوس أنابيب رفيعة من المعدن الخفيف استخدمها لتشكيل إطار زوجين من الأجنحة بحجم الإنسان، استخدم شرائط جلدية لصنع حزام وبكرات للسماح لمن يرتديها برفرفة الأجنحة وإمالتها في اتجاهات مختلفة، ثم أخذ الريش الذي جمعه إيكاروس واستخدم شمع الشموع لبدء ربط الريش بالإطارات المعدنية الخفيفة. كان جمع الريش وربطها، واحداً تلو الآخر، بالإطارات عملاً شاقاً، ولكن بعد بضعة أسابيع، عندما بدأت أول طيور النورس الصغيرة في مغادرة أعشاشها، أعلن دايدالوس أن الأجنحة اكتملت. في اليوم الذي كان من المقرر أن يغادروا فيه، ألقى دايدالوس محاضرة أخيرة على إيكاروس، "يا بني، تذكر، يجب أن تكون حذراً عندما نطير، إذا طرت بالقرب من المحيط كثيراً، ستصبح أجنحتك ثقيلة جداً بسبب الماء الذي يتناثر من الأمواج، إذا طرت بالقرب من الشمس كثيراً، سيذوب الشمع وستفقد ريشك، اتبع مساري عن كثب وستكون بخير". أومأ إيكاروس برأسه ودس ذراعيه في الحزام بحماس، واستمع بغير انتباه إلى والده وهو يشرح له كيفية فتح الأجنحة على اتساعها لالتقاط التيارات الهوائية وكيفية استخدام البكرات للتوجيه، ومع عناق متلهف، خطا دايدالوس وإيكاروس إلى مدخل الكهف المطل على البحر، ونشرا جناحيهما على أوسع نطاق ممكن وقفزا، واحداً تلو الآخر، فوق المحيط. إيكاروس يطير بالقرب من الشمس وكأنها كانت تنتظره، أمسكت الريح بجناحي إيكاروس على الفور تقريباً وارتفع. يا لها من حرية! ألقى إيكاروس رأسه إلى الخلف وضحك عندما ابتعدت عنه طيور النورس المذعورة ثم انقضت عليه مرة أخرى وهي تصرخ محذرةً عندما اقترب كثيراً من المنحدرات التي تعشش فيها. صاح دايدالوس في ابنه أن يكون حذراً، وأن يتوقف عن اللعب مع الطيور ويتبعه نحو شاطئ جزيرة بعيدة، لكن إيكاروس كان يستمتع كثيراً، فقد سئم من اتباع والده دائماً، والاستماع دائماً إلى محاضراته التي لا تنتهي، وكان إيكاروس مسروراً بحريته المفاجئة. لقد شاهد طيور النورس ترتفع فوق تيارات الهواء العالية فوق البحر سعيدة لأنها حرة! والشمس دافئة للغاية والنسيم يسحب جناحيه وكأن -حتى- الريح سعيدة، وقال في نفسه: "لقد تحررت أخيراً، لا أصدق أنني كنت أفتقد هذا طوال هذه السنوات المحاصرة في ذلك الكهف البارد الرطب"، وبهذا تبع طيور النورس لأعلى ولأعلى ولأعلى في السماء. فصاح والده: "لا يا إيكاروس! توقف سوف يذوب الشمع إذا أصبح دافئاً جداً. لا ترتفع كثيراً". ولكن إيكاروس كان بعيداً جداً أو غارقاً في أفكاره السعيدة المبهجة لدرجة أنه لم يستطع الاستماع إلى تحذيرات والده، وبينما كان يحلق عالياً أكثر، بدأ يشعر بالشمع الدافئ يتقطر على ذراعيه ورأى الريش يتساقط مثل رقاقات الثلج حوله، وعندما تذكر محاضرات والده، أدرك إيكاروس برعب خطأه، فبدأ في تحريك البكرات لإمالة جناحيه للأسفل باتجاه البحر، ولكن أثناء قيامه بذلك، رأى المزيد من الريش يبتعد وبدأ يفقد ارتفاعه بسرعة أكبر مما كان يريد. كان إيكاروس يعمل على البكرات بشكل أكثر جنوناً، وكان يرفرف بجناحيه محاولاً إبطاء سقوطه، ولكن كلما زادت قوة رفرفته، انفصل المزيد من الريش عن إطار جناحيه. وبينما كان دايدالوس يراقب في رعب، اندفع إيكاروس نحو البحر وهو يلوح ببكراته بذراعيه في جنون، وعندما وصل أخيراً إلى الماء، لم يبق له ريشة واحدة. نزل دايدالوس بأسرع ما يمكن على الشاطئ بالقرب من المكان الذي سقط فيه إيكاروس، لكن العلامة الوحيدة على وجود طفله المسكين كانت بعض الريش العائمة في الأمواج، انحنى دايدالوس على الرمال، ووجهه بين يديه لأنه كان يعلم أن ابنه قد مات، بعد عدة أشهر، عندما بدأ دايدالوس يتعافى من حزنه، أطلق على الجزيرة اسم إيكاريا تخليداً لذكرى ابنه، على الشاطئ الذي هبط فيه، بنى قصراً كبيراً للأسطورة أبولو وعلق بداخله الأجنحة التي صنعها، متعهداً بألا يطير مرة أخرى.أجمل قصص تعلم الهدوء للأطفال من سن 4 – 7 سنوات

قصة جيسون والأرجوناوت

قصة جيسون والأرجوناوت

كان جيسون بطلاً شجاعاً وذكياً عاش منذ زمن بعيد في اليونان القديمة، كان لديه حلم: العثور على الصوف الذهبي، وهو شيء سحري ينتمي إلى ملك كولشيس، كان جيسون يأمل أنه من خلال إعادة الصوف الذهبي إلى اليونان، يمكن أن يصبح بطلاً عظيماً، ويفوز بالشهرة والثروة، ويستعيد شرف عائلته. جمع جيسون مجموعة من المحاربين الشجعان الذين أطلقوا عليهم اسم "الأرجوناوت"، وكانوا من أكثر الأبطال موهبة ومهارة من جميع أنحاء اليونان، ومعاً، بنوا سفينة قوية وسريعة أطلقوا عليها اسم "الأرجو"، على اسم مجموعة الأبطال الذين سيبحرون بها، وأبحروا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الشاسع. خلال رحلتهم المثيرة، واجه جيسون والأرجوناوت العديد من التحديات والمخاطر، كان عليهم الإبحار عبر المياه الغادرة، ومحاربة وحوش البحر المهددة، والتغلب على العديد من العقبات، لكنهم كانوا مصممين على العثور على الصوف الذهبي وإعادته إلى الوطن، بغض النظر عن المخاطر التي واجهوها. وعندما وصلوا أخيراً إلى أرض كولشيس البعيدة، التقوا بالملك، الذي وافق على منحهم الصوف الذهبي إذا تمكن جيسون من إتمام ثلاث مهام شبه مستحيلة. كانت المهمة الأولى هي ربط ثورين بريين ينفثان النار معاً وحرث حقل، وبشجاعة وحكمة، أنجز جيسون هذه المهمة باستخدام نير خاص أعطته له الأسطورة أثينا. كانت المهمة الثانية هي هزيمة تنين مخيف لا ينام أبداً ويحرس الصوف الذهبي، خدع جيسون التنين بذكاء من خلال رمي حجر أحدث ضوضاء عالية، مما تسبب في استيقاظ التنين ومهاجمته، ولكن بعد ذلك، وبسرعة البرق، استولى جيسون بسرعة على الصوف الذهبي وهرب. كانت المهمة الأخيرة التي أوكلها الملك لجيسون هي زرع أسنان التنين في الأرض ومحاربة المحاربين الشرسين الذين سينمون منها، نجح جيسون في هزيمة محاربي أسنان التنين بمساعدة ابنة الملك، ميديا، التي استخدمت قواها السحرية لخداع المحاربين ودفعهم إلى قتال بعضهم البعض بدلاً من جيسون ورفاقه. في رحلتهم الطويلة إلى اليونان، واجه جيسون ورجال الأرجون المزيد من التحديات والمواقف الخطيرة، لكنهم تمكنوا من التغلب عليها جميعاً بشجاعتهم التي لا تلين وعملهم الجماعي، وعندما عادوا أخيراً إلى اليونان، تم الترحيب بجيسون كبطل حقيقي، وأصبح الصوف الذهبي رمزاً لمغامرته المذهلة وقوة رفاقه. وهذه هي قصة جيسون والأرجوناوت، وهي مجموعة شجاعة من المحاربين الذين انطلقوا في رحلة مثيرة للبحث عن الصوف الذهبي وأصبحوا أساطير لا تُنسى في الأساطير اليونانية، وقد انتقلت قصتهم عبر الأجيال، وألهمت عدداً لا يحصى من الناس بشجاعتهم وعزيمتهم وصداقتهم.أجمل قصص عالمية مضحكة على ألسنة الحيوانات للأطفال