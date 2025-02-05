قبل أمشير وزعابيبه ..نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الأتربة وتقلبات الطقس

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يومان وينتهى شهر طوبة ليحل علينا شهر أمشير الشهير بالأتربة والزعابيب، وقبل بداية أمشير نقدم نصائح لمرضى الربو الذين يواجهون مشاكل عديدة في التعامل مع الأتربة، ويصعب عليهم التقاط أنفاسهم أثناء أبسط أنشطة الحياة اليومية- ممارسة الرياضة، والعمل، وحتى النوم ويزداد هذا الأمر مع الطقس الملئ بالأتربة، بحسب موقع northwell.

والربو هو حالة تنفسية مزمنة تسبب التهابًا وتضييقًا في مجاري الهواء، مما يجعل التنفس بشكل طبيعي أمرًا صعبًا.

تشمل أعراض الربو السعال والصفير وضيق الصدر.

قبل أمشير وزعابيبه.. نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الأتربة 1. إدارة التعرض لمسببات الحساسية

تعد إدارة تعرضك لمسببات الحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح وفراء الحيوانات إحدى أكثر استراتيجيات العناية الذاتية فعالية، يجب مراقبة أي شيء يسبب مشاكل التنفس لديك. تحقق من توقعات مسببات الحساسية وخطط مسبقًا مع وضع صحتك في الاعتبار.

2. اشرب كمية كافية من الماء

إن الحفاظ على رطوبة الجسم أمر مفيد لك في كثير من النواحي، بما في ذلك إدارة الربو، جيث إن شرب الكثير من الماء يحافظ على ترقق المخاط، مما يحافظ على مجرى الهواء نظيفًا ويعمل بشكل جيد، كما أنه يساعد في الهضم.

3. راقب ما تأكله

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون المقلية. كلاهما يزيد من إفراز المخاط وتكثيفه.

4. قم بتغيير مرشحات الهواء فى منزلك

للحفاظ على نظافة الهواء في منزلك، تأكد من تنظيف أو تغيير مرشحات الهواء بانتظام، تعمل المرشحات المتربة على خفض جودة الهواء في منزلك، مما قد يسبب مشاكل في التنفس ويثير الأعراض.

5. تقليل الغبار

يمكن أن يساعد روتين بسيط لإزالة الغبار والمكنسة الكهربائية وتنظيف الأسطح القماشية في منع تراكم الغبار.

لا تنس ارتداء قناع أثناء التنظيف لتجنب استنشاق الغبار الذي تثيره في هذه العملية.

6. تجنب بخاخات العطور

بخاخات العطور، بما في ذلك العطور ومعطرات الجو ورذاذ التنظيف، هي محفزات كبيرة لمشاكل الجهاز التنفسي، يمكن لهذه المنتجات أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتهيج الرئتين، قم بإزالتها من بيئتك لدعم صحة الجهاز التنفسي بشكل أفضل.

7. بناء نمط حياة نشط

النشاط البدني المنتظم ضروري لصحة الرئة ولكن الأفراد الذين يعانون من الربو الناجم عن التمارين الرياضية يحتاجون إلى اتخاذ الاحتياطات.

لبناء روتين تمرين منتظم بأمان، استشر طبيبك أولاً لتقييم سيطرتك على الربو والأنشطة المناسبة.

ابدأ ببطء وزد تدريجيًا مدة وشدة التمارين مع تحسن مستوى لياقتك يسمح هذا لجسمك بالتكيف ويقلل من خطر إثارة أعراض الربو.

كن على دراية بالعوامل البيئية وفكر في ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة خلال أيام حبوب اللقاح العالية أو عندما تكون جودة الهواء سيئة.

8. تجنب التدخين

هذا مهم للجميع، ولكن بشكل خاص أولئك الذين يعانون من الربو؛ يجب تجنب التدخين والمناطق التي قد تتعرض فيها للتدخين السلبي، استنشاق دخان الآخرين يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك أيضًا.

9. احتفظ بجهاز الاستنشاق في متناول يدك

يعد الوصول السريع إلى جهاز الاستنشاق أمرًا بالغ الأهمية لإدارة أعراض الربو بشكل فعال وضمان سلامتك في حالة الطوارئ سواء كان جهاز استنشاق للإنقاذ (موسع قصبي قصير المفعول) لتخفيف الأعراض على الفور أو جهاز استنشاق للتحكم (دواء طويل المفعول) للإدارة اليومية، تحقق بانتظام من كمية الدواء المتبقية في أجهزة الاستنشاق واحتفظ دائمًا بنسخة احتياطية، احتفظ بجهاز واحد على الأقل في أماكن متعددة، مثل حقيبة شخصية أو سيارة أو في العمل، للتأكد من عدم وجوده بدونك أبدًا.

10. راقب الأعراض وتعامل معها

كن على دراية بالمحفزات والأعراض التي قد تصاحب نوبة الربو، وتصرف بسرعة إذا لاحظت أن هناك خطأ ما.

في حين أن وجود جهاز استنشاق في متناول اليد أمر ضروري، فمن المهم بنفس القدر أن تتعرف على متى تتفاقم الأعراض لديك إلى درجة تتجاوز قدرة جهاز الاستنشاق على التعامل معها.