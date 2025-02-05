شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق أكبر تجربة فى العالم لتشخيص سرطان الثدى بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت هيئة الصحة البريطانية NHS أكبر تجربة في العالم لتشخيص سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتوقع الخبراء أنه إذا نجحت هذه التجربة، يمكن أن تعمل الخطة على تسريع الاختبار وتقليل عبء عمل أخصائيي الأشعة بنحو النصف، مما قد يؤدي إلى تشخيص أسرع للمرض، بحسب جريدة "الجارديان" البريطانية.

سيتم نشر الذكاء الاصطناعي لتحليل ثلثي ما لا يقل عن 700 ألف صورة ماموجرام تم إجراؤها في إنجلترا على مدى السنوات القليلة المقبلة لمعرفة ما إذا كانت دقيقة وموثوقة في قراءة الفحوصات مثل أخصائي الأشعة.

إذا ثبت نجاحها، فقد لا تحتاج المستشفيات بعد الآن إلى استخدام أخصائيي أشعة لدراسة كل صورة ماموجرام بحثًا عن علامات سرطان الثدي - نظام "القارئ الثاني" المصمم لضمان عدم تفويت أي شيء.

بدلاً من ذلك، قد يكون من الآمن أن يقرأ أخصائي أشعة واحد فقط الفحص، مع تقديم الذكاء الاصطناعي لرأي ثانٍ.

إذا حدث ذلك، فسيوفر ذلك العديد من الأطباء المتخصصين للقيام بعمل آخر - ويقصر الوقت الذي يتعين على المرضى انتظاره لسماع نتائج الاختبارات التشخيصية مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

كشفت وزارة الصحة البريطانية عن التجربة، إلى جانب التأكيد على أنها تضع خطة جديدة مخصصة للسرطان لتحسين التشخيص والعلاج.

وجدت دراسة أصغر سابقة للذكاء الاصطناعي وسرطان الثدي في السويد في عام 2023، شملت حوالي 80 ألف امرأة، أن الذكاء الاصطناعي آمن للاستخدام، ويمكنه تقليل عبء عمل أخصائيي الأشعة بنحو النصف ولا يؤدي إلى زيادة "النتائج الإيجابية الكاذبة" - الكشف الخاطئ عن أعراض المرض.

في التجربة الجديدة، ستقرأ 5 أنواع مختلفة من الذكاء الاصطناعي حوالي 462000 من 700000 صورة ماموجرام تم إجراؤها في 30 مركزًا لفحص سرطان الثدي، بدءًا من وقت لاحق من هذا العام.

سيتم قراءة 238000 مسح ضوئي آخر بالطريقة المعتادة من قبل اثنين من أخصائيي الأشعة ومقارنة مجموعتي النتائج.

قالت البروفيسور لوسي تشابيل، المستشارة العلمية الرئيسية لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية والرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية، والذي يمول الدراسة التي تبلغ تكلفتها 11 مليون جنيه إسترليني: "يمكن أن تؤدي هذه التجربة التاريخية إلى خطوة كبيرة إلى الأمام في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مما يوفر للنساء تشخيصات أسرع وأكثر دقة عندما يكون الأمر مهمًا للغاية".

قالت سامانثا هاريسون، رئيسة الأدلة الاستراتيجية في Cancer Research UK: "يتم تشخيص المزيد من حالات السرطان كل عام، ويمكن أن تساعد الابتكارات مثل هذه في تقليل الضغط على موظفي NHS وتقليص قوائم الانتظار."

وأضاف "نحن بحاجة إلى المزيد من البحث لفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في فحص السرطان، لذلك من الرائع أن نرى حكومة بريطانيا تمول هذه التجربة ".

قالت البروفيسور كاثرين هاليداي، رئيسة الكلية الملكية لأطباء الأشعة، إن الذكاء الاصطناعي لديه "إمكانات هائلة" لمساعدة الأطباء في إدارة الطلب المتزايد على الاختبارات التشخيصية ورعاية مرضى السرطان وخدمة الصحة الوطنية ككل.

ومع ذلك، في حين أن الذكاء الاصطناعي يحمل وعدًا كبيرًا، فإنه يحمل أيضًا مخاطر كبيرة، حيث أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مصممة بعناية شديدة حتى تنتج نتائج موثوقة بنفس القدر لمجموعات مختلفة من النساء.