علامات الجوع والشبع عند الرضيع وكيفية التعرف إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 5 فبراير 2025 01:23 مساءً - من الطبيعي أن يصعُب على الرضيع أن يُعبر عن مشاعره المختلفة، لذلك على الأم أن تفهم ما يريد قوله من خلال همهمات صوته وتعبيرات وجهه؛ فقد يبكي حينما يرغب في النوم أو يريد تغيير الحفاض أو عندما يشعر بالجوع ويريد تناول الطعام، وهناك ما يرتبط بتحديد علامات الجوع والشبع عند الرضيع، رغم أن تلبية احتياجات الجوع لدى الطفل في الوقت المناسب تعتبر عاملاً حاسماً في تطوره البدني والعاطفي؛ حيث تشير إحصائيات منظمة اليونيسيف إلى أن المولود الجديد يحتاج إلى الرضاعة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، سواء نهاراً أو ليلاً. لقاؤنا والدكتور محمود حجاج أستاذ الصحة العلاجية للطفل بمركز الطفولة لشرح علامات تسترشد بها كل أم للتعرف إلى مدى جوع وشبع الرضيع.

أهمية التعرف إلى علامات الجوع والشبع

فتاة تُقبل على تناول الطعام

تُعتبر معرفة علامات الجوع والشبع خطوةً أساسيةً في تلبية احتياجات الرضيع؛ فالجوع غير المُلبى قد يؤدي إلى بكاء مفرط واضطرابات بالنوم، في حين أن الإفراط في الإطعام قد يُسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القيء أو المغص، مع احتمالية الإصابة بزيادة الوزن في المراحل اللاحقة من الحياة. وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة Pediatrics International، فإن الأطفال الذين تُلبى احتياجاتهم الغذائية بناءً على الإشارات الطبيعية لديهم يميلون إلى تطوير نمط غذائي صحي لاحقاً، مقارنة بالأطفال الذين يتم إطعامهم بناءً على جدول صارم. لذلك، فإن فهم الإشارات الطبيعية للطفل يساعد الأمهات على الاستجابة بشكل أفضل، ويُعزز من شعور الطفل بالأمان والراحة النفسية، ما يؤدي إلى بناء روابط عاطفية قوية بين الأم ورضيعها.

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علامات جوع الطفل الرضيع منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر

طفل يشعر بالجوع

استيقاظ الطفل بشكل مفاجئ أثناء النوم: في حالة رغبة الطفل بالرضاعة، فسوف يستيقظ من النوم بشكل مفاجئ وفي أي وقت، ويستيقظ أكثر من مرة خلال الليل لتناول الحليب.

في حالة رغبة الطفل بالرضاعة، فسوف يستيقظ من النوم بشكل مفاجئ وفي أي وقت، ويستيقظ أكثر من مرة خلال الليل لتناول الحليب. وضع الطفل يده في فمه: عندما يضع الطفل الرضيع يده في فمه، فهذا يعني أنه جائع ويريد تناول الحليب، حيث إنه يشعر بالجوع كثيراً خلال هذه المرحلة من عمره.

عندما يضع الطفل الرضيع يده في فمه، فهذا يعني أنه جائع ويريد تناول الحليب، حيث إنه يشعر بالجوع كثيراً خلال هذه المرحلة من عمره. اتجاه الطفل إلى الثدي أو زجاجة الحليب: عندما يشعر الرضيع بالجوع، فسوف يبدأ في محاولات الاتجاه إلى الثدي أو قنينة الحليب للحصول عليه، وفشله يجعله ينفعل ويبكي.

عندما يشعر الرضيع بالجوع، فسوف يبدأ في محاولات الاتجاه إلى الثدي أو قنينة الحليب للحصول عليه، وفشله يجعله ينفعل ويبكي. مص الطفل للشفاه: يعبر الطفل أيضاً عن جوعه من خلال محاولة مص الشفاه، وإذا تمكن من وضعه يده في فمه، سوف يبدأ في مصها بقوة.

يعبر الطفل أيضاً عن جوعه من خلال محاولة مص الشفاه، وإذا تمكن من وضعه يده في فمه، سوف يبدأ في مصها بقوة. تحريك الطفل ليديه وقدميه: يحاول الطفل أن يبدي انزعاجه بسبب الجوع من خلال تحريك اليدين والقدمين بقوة مع وجود علامات الانفعال.

علامات رفض الطفل لتناول الحليب

طفل يشيح بوجهه عن الطعام

في بعض الحالات، تتحول رغبة الطفل الشديدة في تناول الحليب إلى رفضه، وذلك نتيجة تأخر الأم في إعطائه الحليب، فيعزف عن الرضاعة حتى يهدأ ثم يُقبل على تناول الحليب بعد ذلك.

الشعور بالتعب: يمكن أن يرفض الطفل تناول الحليب نتيجة شدة البكاء وشعوره بالتعب، وبالتالي يصعب عليه ممارسة مص الحليب سواء عن طريق الثدي أو القنينة.

يمكن أن يرفض الطفل تناول الحليب نتيجة شدة البكاء وشعوره بالتعب، وبالتالي يصعب عليه ممارسة مص الحليب سواء عن طريق الثدي أو القنينة. بكاء الطفل: لا يُشترط أن يكون بكاء الطفل ناتجاً عن شعوره بالجوع، بل يمكن أن يبكي لأنه مصاب بمغص أو ألم في أي منطقة بجسمه، أو لأنه يريد تغيير الحفاض أو يريد النوم.

لا يُشترط أن يكون بكاء الطفل ناتجاً عن شعوره بالجوع، بل يمكن أن يبكي لأنه مصاب بمغص أو ألم في أي منطقة بجسمه، أو لأنه يريد تغيير الحفاض أو يريد النوم. توقف الطفل عن الرضاعة: لا يُشترط أن يكون توقف الطفل عن الرضاعة بسبب شعوره بالشبع، وإنما يمكن أن يتوقف عنها لأنه يواجه مشكلة في الرضاعة.

لا يُشترط أن يكون توقف الطفل عن الرضاعة بسبب شعوره بالشبع، وإنما يمكن أن يتوقف عنها لأنه يواجه مشكلة في الرضاعة. عدم الشعور بالراحة في هذه الجلسة: أو عدم وصول الحليب إليه بشكل جيد، وحينها سوف يتوقف عن الرضاعة ويبدأ في التعبير عن المشاعر الانفعالية من خلال الصراخ أو الضرب بيده.

علامات شبع الطفل منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر

طفل يرفض تناول الطعام

إغلاق فمه: سوف يقوم الطفل بإغلاق فمه ورفض تناول الحليب عند شعوره بالشبع، وهذه هي طريقته المفضلة للتعبير عن الشبع.

سوف يقوم الطفل بإغلاق فمه ورفض تناول الحليب عند شعوره بالشبع، وهذه هي طريقته المفضلة للتعبير عن الشبع. إبعاد رأسه عن الثدي: أيضاً سوف يقوم الطفل بإبعاد رأسه بعيداً عن الثدي أو قنينة الرضاعة عندما ينتهي من تناول الحليب ويشعر بالشبع.

أيضاً سوف يقوم الطفل بإبعاد رأسه بعيداً عن الثدي أو قنينة الرضاعة عندما ينتهي من تناول الحليب ويشعر بالشبع. التوقف عن حركة اليد: أثناء الرضاعة، يقوم الطفل بتحريك يديه كثيراً، وبعد الحصول على الجرعة التي يحتاجها من الحليب، فسوف يصبح أكثر هدوءاً واسترخاء، ويكون ذلك من خلال التوقف عن الحركات التي يقوم بها بيديه وقدميه، كما يمكن ملاحظة استرخاء قبضة يد الطفل بعد الشبع.

أثناء الرضاعة، يقوم الطفل بتحريك يديه كثيراً، وبعد الحصول على الجرعة التي يحتاجها من الحليب، فسوف يصبح أكثر هدوءاً واسترخاء، ويكون ذلك من خلال التوقف عن الحركات التي يقوم بها بيديه وقدميه، كما يمكن ملاحظة استرخاء قبضة يد الطفل بعد الشبع. بطء الرضاعة: يمكن أن تلاحظ الأم أن طفلها يصبح بطيئاً في مص الحليب مع فترات توقف، أو يضع الثدي في فمه دون تحريك الفم، ولكن لا يريد أن يتركه، وهذا يعني أنه شعر بالشبع.

يمكن أن تلاحظ الأم أن طفلها يصبح بطيئاً في مص الحليب مع فترات توقف، أو يضع الثدي في فمه دون تحريك الفم، ولكن لا يريد أن يتركه، وهذا يعني أنه شعر بالشبع. نوم الطفل: في هذه المرحلة العمرية، ينام الطفل كثيراً ويستيقظ فقط عندما يشعر بالجوع أو الألم أو الرغبة في تغيير الحفاض، وعندما يشعر بالشبع، سوف يستغرق في النوم مجدداً حتى يشعر بالجوع مرة أخرى ويستيقظ.

علامات شبع الطفل منذ عمر 6 أشهر وحتى عمر سنة

دفع الطعام بعيداً

يتمكن الطفل في هذه المرحلة أن يقوم بالعديد من الحركات بواسطة اليدين، وبالتالي لن يصعب عليه دفع الطعام بعيداً عند شعوره بالشبع، وقد يلقي به على الأرض بشكل مفاجئ.

غلق الفم عند تقديم الطعام إليه

تزداد قدرة الطفل على غلق فمه بقوة في هذه المرحلة ليعبر عن رفضه للطعام أو شعوره بالشبع.

استخدام حركات اليد أو إصدار أصوات تعبر عن الشبع

يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يعبر عن الشبع من خلال حركات يد بسيطة أو إصدار بعض أصوات الرفض. حينما يعبر الطفل عن رفضه للجوع، يجب على الأم أن تستجيب لرغبته ولا ترغمه على تناول الطعام حتى وإن لم يحصل على قدر مناسب من الطعام، بل تتركه ليهدأ ثم تحاول معه مجدداً بعد مرور 15 دقيقة على الأقل. في المراحل التي تلي هذه المرحلة، سيكون الطفل أكثر قدرة على التعبير عن رفض الطعام باستخدام بعض الكلمات البسيطة، ولن تواجه الأم نفس المعاناة التي مرت بها خلال المراحل السابقة.

إشارات الجوع عند الرضيع

إشارات مبكرة

تحريك الشفاه أو إصدار أصوات ناعمة.

مص الأصابع أو محاولة الإمساك باليدين.

تحريك الرأس من جانب إلى آخر بحثاً عن الحلمة.

إشارات متوسطة

زيادة النشاط الجسدي مثل الركل بالأرجل.

التململ أو محاولة الإمساك بشيء قريب من الفم.

إشارات متأخرة

البكاء بصوت عالٍ ومتواصل.

احمرار الوجه نتيجة الإجهاد.

نصائح للأمهات الجدد

مراقبة أنماط السلوك اليومية: يساعد التعرف إلى نمط الرضاعة والنوم في التفريق بين الجوع وأسباب أخرى للبكاء.

يساعد التعرف إلى نمط الرضاعة والنوم في التفريق بين الجوع وأسباب أخرى للبكاء. الاستعانة بالطبيب المتابع: يمكن أن يقدم دعماً عملياً لتفسير إشارات الطفل بطريقة صحيحة.

يمكن أن يقدم دعماً عملياً لتفسير إشارات الطفل بطريقة صحيحة. كوني مرنة مع الجدول الزمني: لا تعتمدي على جدول صارم للرضاعة، بل استجيبي لاحتياجات طفلكِ بناءً على إشاراته.

لا تعتمدي على جدول صارم للرضاعة، بل استجيبي لاحتياجات طفلكِ بناءً على إشاراته. وفري بيئة مريحة: تأكدي من أن الطفل يشعر بالراحة أثناء الرضاعة من خلال التحكم في الإضاءة ودرجة الحرارة.

تأكدي من أن الطفل يشعر بالراحة أثناء الرضاعة من خلال التحكم في الإضاءة ودرجة الحرارة. احرصي على مراقبة نمو طفلكِ: متابعة نمو الطفل مع طبيب الأطفال يساعدكِ على التأكد من أن طفلكِ يحصل على ما يكفي من الغذاء.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.