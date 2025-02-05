شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحدث قصور الغدة الدرقية؟.. تعرف على الأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت مشاكل الغدة الدرقية شائعة في وقتنا الحاضر، وأوضح الخبراء فإنه إذا كانت الغدة الدرقية تعمل ببطء، فإن ذلك يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية، وخلال هذه الحالة يتم ملاحظة حساسية البرد وزيادة الوزن وانخفاض معدل ضربات القلب بشكل خاص، بحسب موقع "India".

أعراض قصور الغدة الدرقيةقلة التركيز

يقول الخبراء إن الغدة الدرقية ترسل هرمونات معينة إلى الدماغ. تشارك هذه الهرمونات في وظائف الدماغ. عندما تبطئ وظيفة الغدة الدرقية، يقل تدفق هذه الهرمونات، مما يؤدي إلى انخفاض التركيز وفقدان الذاكرة وعدم القدرة على التفكير بوضوح.

تقلبات المزاج

تعتبر الاكتئاب وتقلبات المزاج من أعراض مشاكل الغدة الدرقية. في الواقع، يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية من الاكتئاب، مما يسبب أيضًا القلق. تورم الوجه

يقول الخبراء إنه إذا كان هناك تورم أو انتفاخ في الوجه، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية، إذا أصبحت الغدة الدرقية خاملة، فإن السوائل في الجسم لا تستنزف بشكل صحيح. يمكن أن يسبب هذا انتفاخ الجفون والشفتين واللسان.

عدم وضوح الرؤية

يقول الخبراء إنه في بعض الأشخاص، يتسبب مرض الغدة الدرقية في تراكم السوائل في الأنسجة حول العينين.

- تغيرات في حاسة التذوق: يقول الخبراء إن اللسان والدماغ ضروريان لتذوق الطعام بشكل صحيح.

إذا أصبحت الغدة الدرقية خاملة، فسوف تتدهور وظيفتها. ونتيجة لذلك، قد تواجه تغيرًا في طعم الطعام.

الإمساك

إذا تباطأت الغدة الدرقية، فإن عملية الهضم وحركات الأمعاء تتباطأ أيضًا. ونتيجة لذلك، قد تواجه الإمساك.

علاج قصور الغدة الدرقية

وبحسب موقع "NHS" فإن علاج قصور الغدة الدرقية يكون عادة بتناول أقراص تعويضية يومية من الهرمونات تحل محل هرمون الثيروكسين، الذي لا تنتجه الغدة الدرقية بشكل كافٍ.

ستخضع في البداية لفحوصات دم منتظمة حتى يتم الوصول إلى الجرعة الصحيحة من الدواء قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى الجرعة الصحيحة.

يبدأ بعض الأشخاص في الشعور بالتحسن بعد فترة وجيزة من بدء العلاج، بينما لا يلاحظ آخرون تحسنًا في أعراضهم لعدة أشهر.

بمجرد تناول الجرعة الصحيحة، ستخضع عادةً لفحص دم مرة واحدة في السنة لمراقبة مستويات الهرمونات لديك.

