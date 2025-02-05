نجاح غسيل كلوي طارئ لطفل ورضيعة في جامعة الملك عبدالعزيز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تمكّن مركز التميز في الرعاية الصحية لكلى الأطفال ووحدة العناية المركزة للأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز، من إجراء جلسات الغسيل الدموي المستمر بنجاح لرضيعة بعمر ثلاثة أشهر وطفل بعمر العام والنصف، بعد اكتشاف إصابتهما بفشل كلوي .

وكانت حالة الرضيعة حرجة للغاية، حيث عانت من ميكروب بالدم وقصور حاد بالكلى مما نتج عنه تراكم السوائل في جسدها، حيث وزنها لم يتجاوز كيلوجرامين، مما جعل عملية الغسيل الكلوي التقليدية مستحيلة، مما استعدى الأطباء إلى إجراء جلسات غسيل دقيقة ومناسبة لحجمها الصغير، باستخدام جهاز “carpediem” المتطور .

والحالة الثانية لطفل يبلغ عمره عام ونصف، يعانى من انحلال الدم اليويمي وارتفاع شديد في وظائف الكلى، وأنيميا شديدة مع تكسير في الدم، وبالعلاج والتدخل السريع والمناسب تم إنقاذ كلى الطفل، ووظائف الكلى بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها، وتم إيقاف جلسات الغسيل وخروج الطفل بوظائف كلى طبيعية للمتابعة بالعيادة الخارجية.

الجدير ذكره أن البرنامج يستهدف المرضى من الأطفال وحديثي الولادة الذين يعانون من الإصابة الكلوية الحادة، ومرضى ما بعد الجراحات القلبية من حديثي الولادة، والأمراض الاستقلابية ممن أصيبوا بالإصابة الحادة في الكلى.

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