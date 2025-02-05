جامعة الملك عبدالعزيز تطلق العيادات التخصصية بالشراكة مع تجمع جدة الصحي الثاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - دشّنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الطب برابغ، بالتعاون مع تجمع جدة الصحي الثاني، العيادات التخصصية لأعضاء هيئة التدريس بمستشفى رابغ العام، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون بين الجهتين.

وجرى تدشين أولى العيادات، جراحة العظام بالكلية، ضمن جهود الكلية لتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية في المحافظة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم مستشفى رابغ العام والمرافق الصحية التابعة لتجمع جدة الصحي الثاني، باستشاريين من أعضاء هيئة التدريس لإنشاء عيادات تخصصية، بالإضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب السريري لطلبة التخصصات الصحية من فرع الجامعة في مستشفى رابغ العام والمرافق الصحية التابعة للتجمع.

وتنص الاتفاقية على رفع كفاءة الخدمات الصحية في محافظة رابغ، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وزيادة الوعي الصحي بين سكان المحافظة، إلى جانب استحداث برامج مهنية وأكاديمية في المجال الصحي، مما يسهم في استقطاب الأطباء المقيمين للتدريب في مستشفى رابغ العام والمراكز الصحية التابعة لها.

وتركز الاتفاقية على الاستفادة من إمكانات الطرفين في دعم البحث العلمي والمشاركة في المحافل العلمية وتنظيمها، ودعم الخبرات المشتركة لتنفيذ مشاريع تطويرية وعلمية في القطاع الصحي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين لإجراء أبحاث علمية تسهم في تطوير المجال الصحي.

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