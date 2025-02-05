الهلال الأحمر السعودي ينسق مع الجمعيات الإقليمية لإدارة المخاطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي في ورشة العمل الأولى عن ” شبكة إدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” إلى جانب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمعنيين بإدارة المخاطر بالجمعيات الوطنية.

وجاءت الورشة التي نظّمت اليوم، عبر الاتصال المرئي ضمن الجهود المبذولة بين مختلف الجمعيات منذ الربع الأخير من العام 2024م، لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال إدارة المخاطر في المنطقة، كان من نتاجها تطوير النظم الخاصة بإدارة المخاطر ونماذج التقييم الذاتية.

وتضمنت الورشة مناقشات حول مفاهيم إدارة المخاطر، وأهداف الشبكة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آليات الدعم والتعاون الممكن بين الجمعيات الوطنية وتحديد الخطوات القادمة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في المنطقة، إضافةً إلى بناء شبكة قوية من المختصين في إدارة المخاطر، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، بما يسهم في رفع جاهزية مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.

وأكد مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي للتطوير المؤسسي الدكتور تيمور شكر الله جان، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المختلفة في إدارة المخاطر.

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