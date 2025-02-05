شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. عادات غذائية مهمة للحماية من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الأرصاد انخفاض درجات الحرارة اليوم/ ووفقا لهذا تحدث الخليج 365 مع الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة عن أفضل الأطعمة والعادات الغذائية الصحية التي يجب تناولها للحماية من الأمراض مع انخفاض حرارة الطقس.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضراوات يمكن أن تساعد في

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العادات الغذائية المهمة والصحية مع انخفاض حرارة الطقس 1. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادنتعزيز المناعة2. تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل السمك والبذور يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب.

3. تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي وهذه الأطعمة من دورها تقوية الجهاز المناعي.

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة

5.شرب الماء الكافي

تعمل علي تنقية الجسم، والتخلص من السموم بالإضافة إلي تقوية المناعة وتطرد الفيروسات وتقوي الجهاز المناعي.

6.تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين سي

الأطعمة الغنية بالفيتامين سي مثل البرتقال والليمون يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

7. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين د

الأطعمة الغنية بالفيتامين دي مثل الأسماك والبيض.

يمكنك المشي يوميا لمدة قليلة بينما تساهم هذه الحيلة علي تقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض.

أطعمة ممنوعة..

كما قدم استشاري السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التي ينصح بتجنب تناولها خلال الشتاء وخاصة في حال وجود إنخفاض في حرارة الطقس، والسبب يرجع إلي قدرتها علي ضعف الجهاز المناعي، ومنها:

1. الأطعمة المعالجة التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة التي يمكن أن تؤثر على صحتنا.

2. الأطعمة الغنية بالسكرياتيمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض.

3. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض.

4. الأطعمة الغنية بالملح تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض.

