شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للسرطان 2025.. العلاقة بين سرطان الرئة وحالات صحية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

تم التعرف على التدخين والتلوث باعتبارهما من الأسباب الرئيسية للإصابة بسرطان الرئة، ولكن هل تعلم أن سرطان الرئة يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالات صحية أخرى؟ وفق ما أكده التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth.

أوضح التقرير، أنه يحدث الإصابة بسرطان الرئة عندما تنمو الخلايا في الرئتين بشكل غير طبيعي وتشكل أورامًا، ولذا فالكشف المبكر يعد من أهم الأمور التي تساعد في الشفاء، وهناك أمراض أخرى لها علاقة بالإصابة بسرطان الرئة، ومنها:

-أمراض القلب

فمن المعروف أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا بين سرطان الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية، فالمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية لديهم خطر متزايد بنسبة 67٪ للإصابة بسرطان الرئة، حيث يرتبط التعرض الطويل الأمد للتبغ بأمراض القلب، وفي أغلب الحالات، يتسبب التبغ في إتلاف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفي مثل هذه الحالات، قد تؤدي بعض علاجات سرطان الرئة، بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، إلى تفاقم مشاكل القلب عن طريق إحداث الالتهاب وإتلاف أنسجة قلب المريض.

-سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن

من المحتمل جدًا أن يصاب المدخنون بمرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو عامل خطر مهم للإصابة بسرطان الرئة ويسبق الإصابة في ما يصل إلى 70-80٪ من الحالات، وفقًا لمجلة أمراض الصدر يمثل مرض الانسداد الرئوي المزمن التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة، والذي ينطوي على التهاب مزمن وإصابة الرئتين، مما يجعلها أكثر عرضة للتغيرات المسببة للسرطان، وقد أشارت الدراسات إلى أن المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن لديهم خطر متزايد للغاية للإصابة بسرطان الرئة حتى بين غير المدخنين التهاب مزمن كما إن الطفرات الجينية المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن تخلق بيئة مواتية للإصابة بالسرطان".

-سرطان الرئة واضطرابات الصحة العقلية

إن اكتشاف إصابة شخص ما بسرطان الرئة قد يكون أمرًا مرهقًا، حيث يثير مشاعر الخوف والقلق والاكتئاب، و من ناحية أخرى، فإن الأشخاص الذين لديهم تاريخ سابق من الحالات النفسية مثل الاكتئاب، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة في حياتهم بسبب عوامل مثل التدخين، أو السلوكيات الصحية السيئة، أو قلة فرص الحصول على الرعاية الطبية، وفقًا لدراسة أمريكية حديثة.دراسة 2023يمكن للتدخلات في مجال الصحة العقلية، إلى جانب الاستشارة، أن تسهل تحسين نوعية الحياة والالتزام بالعلاج لدى مرضى سرطان الرئة.

-سرطان الرئة وضعف المناعة

يبدأ الجهاز المناعي تلقائيًا في محاربة الخلايا السرطانية من خلال تحديد وإزالة الخلايا غير الطبيعية، فلى سبيل المثال، يمكن لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وأمراض المناعة الذاتية، والعلاجات المثبطة للمناعة طويلة الأمد، في حالات مثل زراعة الأعضاء، أن تضعف الجهاز المناعي وتمنعه من الاستجابة بشكل مناسب وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، كما يمكن لسرطان الرئة أن يضعف وظيفة المناعة لدى المرضى ويجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الأخرى التي يمكن أن تحدث كآثار جانبية للعلاج.

ما هي أهمية التشخيص المبكر لسرطان الرئة؟

يلعب التشخيص المبكر دورًا حاسمًا في تحديد مسار علاج مريض سرطان الرئة، فإنه يسمح للمرضى باستكشاف خيارات علاجية متعددة، مثل الجراحة،العلاجات المستهدفة، فمن الممكن أن يستفيد المرضى من العلاجات المتقدمة التي يمكن أن تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطبيب الأورام أن يصوغ خطة علاج شخصية بناءً على مرحلة السرطان والملف الجيني والصحة العامة للمريض إذا تم تشخيصه مبكرًا.

وأخيرا..فأن سرطان الرئة مرتبط بالعديد من الحالات الأخرى، فمن المهم أن يكون لدي الأطباء خطة علاج شاملة، ليتمكنوا من تحسين نتائج المرضى من خلال الفحص في مرحلة مبكرة، والتغييرات الضرورية في نمط الحياة، والتنسيق المناسب مع الأطباء في كل خطوة على الطريق.

