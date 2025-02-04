أسماء أولاد هادئة ورزينة تبدأ بحرف الألف والباء والتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 01:27 مساءً - الاسم الهادئ والرزين والعاقل، هو من المعاني التي تبحث عنه الأمهات لاختياره اسماً لمولودها الصغير، سواء كان عربياً أو أعجمياً يتماشى مع الدارج في مجتمعنا، ولا يخفى على الجميع المعاناة التي يمر بها كل أبوين عند البحث عن اسم المولود، الذي لا بد أن تتوافر فيه جميع الشروط، من الهدوء والرزانة والتعقل، فهذه الصفات هي التي تجعل الطفل رجلاً شجاعاً عند الكبر، وأهم شرط هو أن يليق هذا الاسم بالطفل عندما يكبر، لذلك اختارت لك "الخليج 365 وطفلك" أجمل أسماء الصبيان الهادئة والرزينة والعاقلة، تبدأ بحروف الألف والباء والتاء، لتنتقي منها ما يناسبك.

أسماء أولاد هادئة ورزينة تبدأ بحرف الألف

أرام

أرام: الكتابات الأرامية القديمة مثل كتابات "سفيرة"



أصل الاسم عربي قديم، ويدل على الهدوء، والسكينة، والأمان، والراحة، والعلو. كما أنه يأتي بمعنى الأعلام، أي الحجارة التي توضع في الصحراء ليلاً للدليل على المكان. أرام هي تسمية جغرافية أطلقت على سورية الحالية الكتابات الأرامية القديمة مثل كتابات "سفيرة" وهي ضيعة قرب حلب، اكتشفت فيها بعض النصوص الأرمية التي تعود إلى أواسط القرن الثامن ق.م.

أذينة

أصل الاسم عربي، وهي تصغير أذن، وأُذينة ملك مملكة تدمُر العربية الذي هزم الفرس واغتيل في حمص سنة 268م فخلفته زوجته زنوبيا. والأُذَيْنَة، وهي نوع نبات من الفصيلة الشفوية. الأُذَيْنَة، وهي نوع نبات من الفصيلة الربيعية.

أريب

أصل الاسم عربي، وأَرِيب كلمة أصلها الفعل رَابَ في صيغة الماضي المجهول منسوب لضمير المفرد المذكر هو، وجذره ريب، وجذعه ريب، وتحليلها (أ + ريب). ولهذا الاسم العديد من المعاني المختلفة التي من ضمنها: الحكيم، والماهر، والذكي المُتبصِّر، كما أنه صفة مشبهة تدل على الثبوت من أرُب وأرِب إلى أرِب.

أزل

أصل الاسم عربي، القِدم. يقال (منذ الأزل)، أي منذ القِدم. وعندما يكون فعلاً، تشمل معانيه ضاق، وحبس. وأزل هو الشخص السريع، أو ضعيف الوركين. ويقال «قوس زلاء» : يزل السهم عنها لسرعة خروجه.

أيان

هو اسم من أصل عربي، ويطلق على الذكور و الإناث. ويدل على الوقت أو الزمان، ويعتبر أيضاً ظرف زمان، ويستخدم كأداة للاستفهام مثل كلمة متى عند السؤال عن الزمن. أما بالنسبة لمعنى كلمة أيّان في القرآن الكريم، فمثلاً في قوله تعالى (يسألونك عن الساعة أيّان مرساها) يأتي معنى كلمة أيّان هنا بمتى موعد الساعة؟

أسمار

أصل الاسم عربي، يطلق على الإناث والذكور، وهو جمع سمر، أي السهر ليلاً والتسامر والحديث ليلاً. كما يعني السهر تحت ضوء القمر.

أسيف

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور والإناث، ويعني كثير الأسف والعفو على الناس، كما أن أسيف يعني كثير البكاء، فكانت السيدة عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف، أي رقيق القلب وبكّاء.

أندي

أصل الاسم إنجليزي، ومعناه الرجولة. والشجاعة، وهو في الأساس نسخة مصغرة من الاسم المذكر أندرو، ومتغيرات منه مثل أندرياس وأندري. يعتمد شكل الاختلاف على النهاية الاسكتلندية "-ie". أندرو مشتق من الاسم اليوناني أندرياس، والذي يعني "شبيه بالرجل" أو "شجاع".

أنمار

أصل الاسم عربي، ويعني ماءً صافياً وعذباً، وهي كلمة أصلها الفعل مَارَّ في صيغة المضارع منسوب لضمير الجمع المتكلم نحن. جذره مرر، وجذعه مار، وتحليلها (أ + ن + مار). اسم أنمار هو اسم معرفة مؤنث يصلح لتسمية المواليد من الإناث. إلا أن هناك رأياً آخر يشاهد أن اسم أنمار جمع مفرد نمر وهو اسم عربي مذكر يجىء بمعنى النمر المفترس أو أنه الماء الحالي الطاهر العذب القائم.

إيمار

أصل الاسم فارسي، يطلق على الذكور، ويعني سلاح المحراث، وفي اللغة العربية مأخوذ من أمر. أي من يأمر عكس "ناهي"، وفي اللغة الرومانية يعني الملك والأعلى من الجميع.

آصال

أصل الاسم عربي، وهو جمع أصيل، وهي تعني راسخ النسب، والوقت بين العصر والمغرب، والرأي الجيّد، ومن يتصرف بنفسه دون وكيل، والهلاك.

أنار

أصل الاسم عربي، مأخوذ من إنارة أو نور أي أوقد المكان، وأنار يطلق على الإناث والذكور ويعني المتوهج أو المشع. كما تأتي بمعنى أزهر، فيقال أنار الشجر أي أزهر الشجر.

أسماء أولاد هادئة ورزينة تبدأ بحرف الباء

بايلي

بايلي: يعني الفناء داخل جدران القلعة



أصل الاسم إنجليزي، يطلق على الذكور، ويعني الفناء داخل جدران القلعة، ويعتبر من الأسماء غير الرائجة في البلاد العربية.

باران

اسم علم مذكر أصله تركي وله أكثر من معنى في لغات مختلفة، في اللغة التركية باران يعني الشخص القوي الشجاع الشديد، في اللغة الفارسية يعني المطر، وفي اللغة السلافية يأتي باران بمعنى الخروف.

بيراك

أصل الاسم تركي، ويعني الواضع والصافي، وهو من الأسماء المنتشرة في تركيا ويطلق على الذكور والإناث

بتار

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، وهو صيغة المبالغة من (بتر)، وهو يطلق على السيف الصارم الحاد كثير القطع.

وهو مأخوذ من بتر، أي تفرغ إلى عبادة الله وأخلص له وانقطع عن الدنيا.

بينار

أصل الاسم تركي، ويعني النهر الصغير أو ينبوع الماء، أو مورد الماء ومنبعه، ويتميز بمعناه الجميل والمميز، كما أنه غير منتشر في العالم العربي.

برق

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ويعني اللمعان الذي يظهر في السماء، فيقال برقت السماء أي لمع فيها البرق.

بنيان

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور، ويعني الأسناس أو الجدار والبناء، وهو من الأسماء المذكورة في القرآن. حيث يقول الله تعالى في سورة الصف: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ).

بادي

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور ويعني الفطين صاحب الرأي الصائب، كما يعني من يبدأ، أو الظاهر أو الواضح، وهو اسم فاعل من الفعل بدأ.

باز

أصل الاسم عربي، وهو نوع من الصقور التي تستخدم في الصيد. وهو أشد الطيور الجارحة تكبراً، وأضيقها خلقاً.

باسيم

أصل الاسم عربي، وهو اسم مشتق من بسيم وياسم، ومعناه المبتسم، والضاحك. ويبدو التبسُّم على ملامحه جميلاً محبباً.

بالان

أصل الاسم هندي، ويعني الشباب والحيوية ويوحي بقوة الجسد والنشاط، وهو من الأسماء المميزة التي يمكن إطلاقها على المواليد من الذكور.

بحتري

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور واسم (بحتري) هو اسم منسوب إلى البُحْتُر، ومعناه القصير المُجتمع الخَلْق.

أسماء ذكورية جذابة حسب الأحرف الأبجدية الثمانية الأولى

أسماء أولاد هادئة ورزينة تبدأ بحرف التاء

تريم

تريم: يعني المتواضع لله



أصل الاسم عربي، يمكن إطلاقه على الذكور والإناث، ويعني المتواضع لله، وهو اسم جديد وغير منتشر في الدول العربية.

تائب

أصل الاسم عربي، مأخوذ من كلمة التوبة، ويعني الشخص الذي تاب وابتعد عن المعصية، وهو من أسماء الأولاد ذات المعنى الجميل.

تالد

أصل الاسم عربي، أيّ القديم والأصيل، والعريق: سواء من المال أو الحَسَب أو المجد. والجمع: تالدون وتِلاد وتوالِدُ، والمؤنث: تالدة، والجمع للمؤنث: تالدات وتوالِدُ.

تحرير

أصل الاسم عربي، ويعني الخلاص مِن أمرٍ جاثم على النفس، والعتوق والخلاص من العبودية، وطرد المحتل أو المستعمر والحصول على الاستقلال والحرية.

توجان

أصل الاسم أعجمي، يطلق على الإناث والذكور، وهو اسم أعجمي يعني ارتداء التاج وتتويج شخص، وهو من الأسماء المميزة وغير التقليدية في العالم العربي.

تيام

أصل الاسم عربي، مشتق من التيم، أي الحب الشديد وذهاب العقل من شدة الهوى. والتيم هو العبد، والمستعبد.

تيمان

أصل الاسم عربي، مأخوذ من اسم تيم، ويعني الذي وقع في الحب ليسيطر عليه، فيقال متيم بشخص أي يحبه حباً شديداً.

تيمية

أصل الاسم عربي، يطلق على الذكور والإناث، وهو مؤنث تيم، أي أشد درجات الحب والوله، وهو اسم قديم عاد مجدداً.

تيمن

من الأسماء العربية الغريبة التي تحمل معاني جميلة، وهو يفيد معنى الاقتداء بالشيء، تيمن بالشيء اقتدى به أو تفاءل به أو تبارك به، أو يعني استخدام اليد اليمنى.

توحيد

اسم علم مذكر من أصل عربي، والتوحيد هو التفرد وجعل الشيء واحداً، والتوحيد في الإسلام هو الإيمان بأن الله واحد لا شريك له.

تائب

اسم علم وهو على صيغة الفاعل من الفعل تاب، ومصدره التوبة وهو من يرجع ويتوب إلى ربه عن المعاصي والذنوب، وقد ذكر في القرآن الكريم بصيغة الجمع في قوله تعالى (التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) سورة التوبة 112.

تنوير

اسم تنوير من الأسماء النادرة وهو مشتق من النور، وهو يفيد معاني الإضاءة والإنارة، وفي السياق الديني يأتي بمعنى تنوير العقل والقلب، وهو مشتق من كلمة النور التي توجد سورة بالقرآن الكريم باسمها وهي سورة النور.

هلا! تعرفت إلى أسماء أولاد بحرف التاء؟