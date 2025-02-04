انتبهي لها: علامات تدل على انخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - يمكن أن يؤثر الذكاء على نمو الطفل وتطوره، ويمكن للوالدين معرفة درجة ذكاء طفلهما منذ سن مبكرة من خلال إجراء سلسلة من الاختبارات الخاصة، ولكن يمكن للأمهات أيضًا رؤية علامات انخفاض معدل الذكاء لدى الطفل.

وفقًا لموقع "raising children" يعد معدل الذكاء هو مؤشر لقياس ذكاء الطفل، بما في ذلك القدرة على التعلم والخبرة وبصرف النظر عن ذلك، يصف معدل الذكاء أيضًا القدرة على التفكير والتذكر والفهم والتقييم والتصرف، ويرتبط بمهارات الاتصال.

وفي المقابل، لا يتمتع جميع الأطفال بمعدل ذكاء مرتفع فالأطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية أو انخفاض معدل الذكاء لديهم أدمغة متخلفة منذ الولادة وتفشل في تلبية التطور العام حسب العمر.

علامات انخفاض معدل الذكاء لدى الطفل

تظهر الأعراض بشكل عام في مرحلة الطفولة أو المراهقة- الصورة من موقع AdobeStock

التأخر في الجلوس والزحف والمشي

صعوبة في التحدث بوضوح

من الصعب التذكر

عدم القدرة على التفكير المنطقي

صعوبات التعلم

قلة الفضول

تظهر الأعراض المذكورة السابقة بشكل عام في مرحلة الطفولة أو المراهقة ومع ذلك، فإن الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، بما في ذلك انخفاض معدل الذكاء الخفيف، لا يظهرون عادةً علامات واضحة حتى يبدأوا في مواجهة صعوبة في الواجبات المدرسية.

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كيفية زيادة معدل الذكاء لدى الأطفال

لكل طفل مستوى مختلف من الذكاء. وفي المقابل، هناك عدة طرق يمكنك القيام بها لزيادة معدل ذكاء دماغ طفلك، فسوف يتطور ذكاء الأطفال بسرعة عندما يبلغون الثالثة من العمر. كما يمكن أن يزيد معدل الذكاء لديهم إذا تم التحفيز المناسب له.

لعب ألعاب الذاكرة

يمكن للأنشطة أو الألعاب التي تتعلق بذاكرة الأطفال أن تساعد في زيادة ذكائهم وبصرف النظر عن الذاكرة، تتحسن أيضًا مهارات طفلك في التفكير واللغة.

يمكن استخدام ألعاب الذاكرة في البحث لاستكشاف كيفية ارتباط الذاكرة باللغة ومعرفة الأشياء أو فهم الأشياء المادية إضافة إلى أن يمكن ممارسة بعض الألعاب بصحبة طفلك كاختلافات الصور، الكلمات المتقاطعة، لعبة بطاقة التركيز والسودوكو.

عدم مقارنة الأطفال

المنافسة والمقارنة والتمييز أمور تؤذي الأطفال؛ لأنها ستؤدي إلى إثارة الجدل والخلافات بينهم، فإذا كنت تريدين أن يكون طفلك متفوقًا وذكيًا، يمكنك قول أشياء تجعله أكثر ثقة. بدلًا من مقارنته بأخيه، يمكنك أن تقولي الجملة التالية: "أخاك يتدرب على البيانو وصوته جيد". لماذا لا تريد أن تجرب؟

كما أن مدح الأطفال يمكن أن يوفر العديد من الفوائد لأن هذا يمكن أن يجعلهم أكثر استقلالية أيضًا لذا يمكن للأمهات مدح أطفالهن بكلمات مثل، "لقد ارتديت حذاءك الخاص، عمل جيد!". أو "أنا متأكدة من أنك تستطيع فعل ذلك!".

تشجيع الاستماع إلى الموسيقى

إن الاستماع المتكرر إلى موسيقى الأطفال أو تعلم الآلات الموسيقية يمكن أن يزيد من معدل ذكاء طفلك الصغير. تظهر الأبحاث أن 75 دقيقة من دروس الموسيقى أسبوعيًا لمدة 12 أسبوعًا يمكن أن تزيد بشكل كبير من درجات الذكاء لدى الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

الدردشة مع الطفل

تظهر الدراسات أنه على الرغم من أن الأطفال يبلغون من العمر بضعة أشهر فقط ولا يفهمون ما يقوله آباؤهم، إلا أنهم سيظلون يستوعبون المعلومات، وخلال هذه الأوقات، يقوم الأطفال في الواقع بتطوير أعصابهم لمزيد من التعلم.

لذلك، كلما زاد عدد المرات التي تتكلمين فيه أو تقرأين فيه لطفلك، زاد تأثيره وسيكون لدى طفلك الصغير مفردات غنية وفهم أفضل للقراءة.

أيضاً حاولي تشجيع الأطفال بالتواصل الاجتماعي منذ سن مبكر، فوفقًا للدراسات، فإن الأطفال الذين يتفاعلون بشكل متكرر لديهم القدرة على الحفاظ على أنسجة المخ المهمة لتعلم اللغة في المستقبل.

ليس هذا فحسب، بل إن الأطفال الذين يرون الكثير من الوجوه المختلفة، قد يكونون قادرين أيضًا على التمييز، وتذكر مجموعة واسعة من الوجوه في وقت لاحق من الحياة.

الألعاب المناسبة لعمرهم

عندما يُسمح لطفلك باختيار ألعابه بنفسه، حاولي دائمًا ضبط الاختيار بما يتناسب مع عمره. بهذه الطريقة، سيكون التحفيز الذي توفره اللعبة متوافقًا مع مهاراتهم الحركية.

أيضاً خلال مرحلة الطفولة، يتطور خيال طفلك بسرعة كبيرة لذا امنحيه الفرصة لتعلم الرسم والتعبير عن الإبداعات التي تدور في ذهنه.

أيضاً اربطي أنشطة النمو والتطور لدى طفلك بشيء يثير اهتمامه، ودمج اللعب والإبداع في نشاط واحد. سيزداد تركيز الأطفال إذا كانت أنشطتهم مرتبطة بشيء ذي صلة شخصية ويزيد من اهتمامهم.

تشجيع طموحات الأطفال

لكي يكبر الأطفال أذكياء، يمكن للأمهات تشجيع طموحات أطفالهن من خلال دعم أحلامهم الكبيرة. ومع ذلك، استمري في إيلاء الاهتمام الكامل، ولا تدعي تطلعات طفلك تذهب دون تحقيق، مما يؤدي إلى إضعاف أحلامه.

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القراءة للأطفال

القراءة مع طفلك تزيد من ذكائه - الصورة من موقع Freepik

يقرأ العديد من الآباء كتب القصص عندما يتعلم أطفالهم القراءة، ولكن القراءة مع طفلك الصغير منذ سن مبكر يمكن أيضًا أن تزيد من معدل ذكائه، تكشف الدراسات أن القراءة مع الأطفال يتم إثراؤها من خلال الاهتمام الواضح بتنمية مهارات واستراتيجيات القراءة لدى الأطفال. لذا، فإن قراءة الكتب معًا هي وسيلة فعالة لتعزيز مهارات القراءة والكتابة المبكرة.

تجنب المهام المتعددة

قد تجد الأمهات أنه من الأسهل القيام بالعديد من المهام في وقت واحد، سواء الأعمال المنزلية أو الأعمال المكتبية. وفي المقابل، لا يستطيع الأطفال القيام بمهام متعددة.

فإن تعدد المهام لدى الأطفال سيقلل من تركيزهم وأدائهم. لذلك، يحتاج طفلك الصغير إلى إكمال مهامه واحدة تلو الأخرى لذا أثناء استراحة طفلك لإكمال المهمة، يمكنك غناء الحروف الأبجدية أثناء إظهار الحروف لتجنب التفكير في المشكلات أو المهام الأخرى.

فترات راحة

عندما تقومين بنشاط ما بصحبة طفلك، من المهم أخذ فترات راحة متكررة في الأوقات المحددة؛ وذلك لأن الأطفال يحتاجون إلى النهوض والتحرك بعد أن يركز لبضع دقائق، لذا دعيهم يستخدمون هذا الوقت للراحة وإعادة شحن طاقتهم.

أيضاً حاولي ألا تثقلي على طفلك الكثير من التعليمات في وقت واحد، فكلما زادت التعليمات التي يتلقونها، أصبح من الصعب على طفلك الصغير اتباعها، خاصة إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التركيز، وقومي بتقسيم التعليمات وإبقائها موجزة حتى يسهل على طفلك اتباعها، واطلبي منه أن يكررها حتى تتأكدي من أن الطفل يفهم التعليمات جيدًا.

كوني قدوة حسنة

يتعلم الأطفال بشكل طبيعي من خلال المشاهدة واللعب وتقليد البالغين. لذلك، إذا كنت تريدين أن يقوم طفلك الصغير بأشياء إيجابية، فحاولي أن تفعلي الشيء نفسه حتى تصبح عملية التعلم أكثر كفاءة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.