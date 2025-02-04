كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2025 11:50 صباحاً - يُعد التنبيه والتحذير الأول الذي يقدمه ويكرره أطباء الأطفال للأمهات هو عدم الإسراف في تقديم المضادات الحيوية للطفل دون وصفة طبيب كما أنه يجب عدم الإسراف في تقديم الأدوية بكل أنواعها وحتى المكملات الغذائية للأطفال دون أن يكون هناك وصفة طبية إضافة لوجود حاجة لها، لأن معظم أمراض الطفل يتعافى منها دون حاجة للعلاج ومن خلال مناعة جسمه الطبيعية.

يجب على الأم أن تتبع نصيحة مهمة وهي ضرورة تقديم صنف غذائي يكون متوافراً في مطبخها لطفلها عند تقديم المضاد الحيوي للطفل، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وفطلك" وفي حديث خاص بها باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة نجوى زياد، حيث أشارت إلى ما هو الصنف الغذائي الذي يجب أن تقدميه لطفلك مع دواء المضاد الحيوي لكي يزيد فاعليته وفوائد هذا الصنف ومحاذير الإسراف فيه في الآتي:

فوائد تقديم اللبن الزبادي مع المضاد الحيوي لطفلك

اعلمي أن المضاد الحيوي هو عبارة عن عقار قوي تُستخدم للقضاء على الالتهابات التي تُصيب الجسم؛ علماً بأنه لا يكون فعالاً لجميع أنواع الالتهابات التي تتسبب عن العدوى، ففي الوقت الذي يكون المضاد الحيوي فعالاً لعلاج العدوى البكتيرية في الجسم فهو لا يُستخدم لعلاج العدوى الفيروسية على الإطلاق.

اهتمي بتقديم اللبن الزبادي لطفلك خلال فترة علاجه بواسطه المضاد الحيوي الذي يصفه الطبيب لطفلك، وذلك لأن المضاد الحيوي وفيما يقوم بدوره بقتل البكتريا الضارة والمسببة للمرض لطفلك، فهو في نفس الوقت يقوم بقتل البكتيريا النافعة، ولذلك يجب أن تقدمي اللبن الزبادي لطفلك مع المضاد الحيوي لأنه يحتوي على بكتييريا نافعة وبكميات كبيرة تحسن الهضم وتعزز مناعة الطفل، كما أنه يقلل من إصابة الطفل بالإسهال، حيث يندرج تناول المضاد الحيوي تحت أحد أنواع الإسهال عند الأطفال والذي يسببه الاستمرار بتناول المضاد الحيوي، حيث يوصف المضاد الحيوي لمدة لا تقل عن خمسة أيام وقد تصل إلى أسبوع.

أضرار الإسراف في تقديم المضادات الحيوية للأطفال

ارتفاع درجة حرارة الطفل

ابتعدي تماماً عن تقديم المضاد الحيوي بدون أن يكون هناك ضرورة لذلك، لأن المضاد الحيوي يتسبب بأضرار لصحة طفلك، حيث إن عملية تطوّر دور البكتيريا كدفاعات ضدّ استخدام المضادات الحيوية يتم من خلال عملية تُعرف بعملية نقل الجينات الأفقي، وقد أثبتت الأبحاث أن البكتيريا عموماً لا تحتاج لكي تتكاثر لكي تقوم بعملية تمرير الحماية الجينية من استخدام المضاد الحيوي، حيث يمكن للبكتيريا نقل الجينات إلى البكتيريا، حيث بينت الدراسات العلمية المستفيضة أن البكتيريا التي تمر من خلال القولون يمكنها نقل جيناتها المحاربة والمقاومة إلى أشكال أخرى متنوعة من البكتيريا، أي أن الإسراف في تناول المضاد الحيوي يحول البكتيريا النافعة إلى ضارة.

قللي من استخدام المضاد الحيوي لطفلك إلا في حدود، حيث إنه يعمل على إزعاج الأمعاء الحساسة عند الطفل، حيث ييجب أن تعرفي أعراض التهاب الأمعاء عند الأطفال وأطعمة يجب التوقف عنها وفي نفس الوقت هناك أطعمة يجب الإكثار منها، حيث إن أمعاء الإنسان تحتوي على 100 تريليون نوع من البكتيريا ذات السلالات المختلفة، إلا أن بعض هذه البكتيريا قد يكون ضاراً ومميتاً، إلا أنه أيضاً وعلى الرغم من ذلك فهناك بكتيريا في الأمعاء مفيدة ومعروفة باسم فلورا الأمعاء تعمل على دعم مناعة الجسم وتُحسن الهضم، ولكن يقل عملها في حال استهلاك المضادات الحيوية بكثرة.

فوائد اللبن الزبادي للأطفال

لبن زبادي

اهتمي بتقديم اللبن الزبادي لطفلك أو ما يُعرف بالرايب لأنه من أكثر الأصناف الغذائية المتوافرة في البيت ويعد غنياً بعنصر الكالسيوم، والذي يعمل بشكل فعال على تقوية وتدعيم صحة الإسنان و العظام عند الطفل. احرصي على تقديم اللبن الزبادي لطفلك، حيث يعد من الأغذية الرخيصة الثمن وفي نفس الوقت الغنية بفيتامين "د"، الذي يعزز من امتصاص الكالسيوم في الجسم ومساهمته في صحة العظام ويلعب فيتامين د دوراً كبيراً في العمليات الحيوية المهمة في الجسم أيضاً. احرصي على تقديم اللبن الزبادي لطفلك في سن مبكرة، حيث يعمل على تقوية مناعة الرضع خصوصاً وحمايتهم من الأمراض، حيث يقي معدة وأمعاء الرضيع من اضطرابات الجهاز الهضمي، والإصابة بالإسهال، كما يُعزز شهيته ويشجعه على تنتول الطعام الصلب. لاحظي أن اللبن الزبادي غني بالبروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا يعرف بـ"إكتوباكيللوس،" وتكثر هذه البكتيريا النافعة في الأمعاء، وكذلك في المسالك البولية في جسم الإنسان بشكل طبيعي، وتناول طفلك باستمرار لكمية من اللبن الزبادي يعزز من نشاط هذه البكتيريا التي تحافظ على جسمه من الإصابة بأعراض هضمية والتهابات في المجاري البولية والتي تصيب الأطفال بكثرة. قدمي اللبن الزبادي لطفلك في ساعات المساء، حيث يحتوي على حمض أميني يُسمى التربتوفان، يُسهم بشكل كبير في مساعدة الطفل على الشعور بالنعاس سريعاً، وبفضل مادة التربتوفان التي تتحول إلى الميلاتونين؛ تتحسن كفاءة نوم طفلك بشكل واضح وملموس.

مفاهيم خاطئة حول تقديم اللبن الزبادي للرضع

طفل يأكل اللبن الزبادي

قدمي لطفلك الرضيع اللبن الزبادي قبل عمر السنة، لأن هناك أمهات يعتقدن أن تقديم الزبادي للطفل قبل عمر السنة يمكن أن يصيبه بما يُعرف بتعفن الأمعاء وهذا اعتقاد خاطئ تماماً.

اهتمي بتقديم اللبن الزبادي لطفلك دون أن تكوني قلقة من إصابته بحساسية الطعام كما يعتقدن بعض الأمهات، كما أنه لا يؤثر على شهيته ولا يمنعه من تناول أصناف أخرى.

قدمي اللبن الزبادي لطفلك مع اللحوم، حيث إنه يمكن تقديمهما معاً دون أي ضرر على جهازه الهضمي، وتعتقد بعض الأمهات أن اللبن الزبادي الذي يُصنع منزلياً يضر الرضيع، ولكن العكس صحيح ويُفضل اللبن الزبادي البلدي حسب ما يسمى على اللبن المنتج في محلات السوبرماركت.

امتنعي تماماً عن تقديم اللبن الزبادي المحلَى بالسكر والمضاف له بعض نكهات الفواكه، مثل ما يُعرف بقطع الفراولة والموز وهي تكون صناعية ولا تفيد الطفل إطلاقاً، حيث يُمنع تقديم السكر الصناعي للرضيع قبل عمر السنة بسبب أضراره على الهضم والمناعة خصوصاً.

امتنعي عن تقديم اللبن الزبادي مخلوطاً بعسل النحل لطفلك قبل عمر السنة، لأنه يؤدي إلى مشاكل هضمية تضر صحة الطفل بشكل واضح، ويؤدي لأعراض قد تكون خطرة في بعض الأحيان، لأن العسل يمنع قبل عمر السنة للأطفال، ويجب أن تعرفي متى وكيف تقدمين اللبن الزبادي مع العسل لطفلك؟ لكي لا تتسببي له بمشاكل صحية.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.