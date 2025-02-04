شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من شرب القهوة على معدة فارغة لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

حذر الخبراء والباحثون من أن شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد من هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر"، ويضر بصحة الأمعاء، ويسبب انهيار الطاقة، واقترحوا أن شرب الماء أولاً وتناول الإفطار قبل القهوة هو الأفضل لصحة معدتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد الخبراء أن القهوة على معدة فارغة يمكن أن تعطل صحة الأمعاء، وتزيد من مستويات الكورتيزول، وتؤثر على التوازن الهرموني.

ونصح الخبراء بأن القهوة ليست وجبة إفطار، ولكن يجب بدلاً من ذلك شرب الماء أولاً، ثم القهوة، والأفضل من ذلك، الماء أولاً، وتناول الطعام، ثم تناول القهوة.

كما حذر الخبراء من اتباع اتجاهات النظام الغذائي بشكل أعمى والاعتماد على القهوة لفقدان الوزن أو الطاقة.

كما أن أولئك الذين يعانون من مشاكل الغدة الدرقية أو الإجهاد المزمن أو اختلال التوازن الهرموني يجب أن يكونوا حذرين للغاية، لأن شرب القهوة في حالة معززة بالكورتيزول يمكن أن يكون له آثار سلبية طويلة المدى على الصحة.

وبدلاً من ذلك، اقترح الباحثون الترطيب بالماء أولاً وتناول وجبة مناسبة قبل القهوة.

لماذا يعد تناول القهوة أول شيء في الصباح فكرة سيئة؟

يعتمد الكثير من الناس على القهوة كمعزز للطاقة في الصباح، ولكن شربها على معدة فارغة يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه، وإليك السبب:

1. تزيد من مستويات الكورتيزول

يكون الكورتيزول، هرمون التوتر في الجسم، مرتفعًا بشكل طبيعي في الصباح. يمكن أن يؤدي شرب القهوة فور الاستيقاظ إلى زيادة الكورتيزول بشكل أكبر، مما يؤدي إلى التوتر والقلق واختلال التوازن الهرموني بمرور الوقت.

2. تعطل صحة الأمعاء

القهوة حمضية ويمكن أن تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى مشاكل مثل ارتداد الحمض والانتفاخ وعسر الهضم.

إذا تم تناولها على معدة فارغة، فقد تزعج أيضًا ميكروبيوم الأمعاء، الذي يلعب دورًا حاسمًا في الهضم والمناعة.

3. تؤثر على مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي بدء يومك بالقهوة - وخاصة مع إضافة السكر أو الشراب - إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، يليه انهيار مفاجئ.

قد يجعلك هذا تشعر بالتعب والانفعال والرغبة الشديدة في تناول المزيد من السكر طوال اليوم.

4. قد تؤدي إلى الاعتماد على الكافيين وانهيار الطاقة

قد يؤدي شرب القهوة أول شيء في الصباح إلى الاعتماد على الكافيين، في حين أنه يعطي دفعة مؤقتة من الطاقة، إلا أنه غالبًا ما يؤدي إلى انهيار في فترة ما بعد الظهر، مما يجعلك تشعر بالخمول وتبحث عن كوب آخر.

بدائل صحية لبدء يومك بشكل صحيح

إذا لم تكن القهوة هي الخيار الأفضل أول شيء في الصباح، فماذا يجب أن تشرب بدلاً من ذلك؟

فيما يلي بعض البدائل الصحية التي أوصى بها الخبراء:

- ماء الليمون الدافئ - يساعد في الترطيب والهضم وإزالة السموم، يعزز محتوى فيتامين سي المناعة ويعزز نضارة البشرة.

- شاي الأعشاب - توفر خيارات مثل الشاي الأخضر أو البابونج أو شاي الزنجبيل مضادات الأكسدة دون زيادة مستويات الكورتيزول.

- العصائر المصنوعة من الفواكه أو المكسرات - يمكن أن يمنحك مزج الفواكه والمكسرات والبذور طاقة طبيعية دون الاعتماد على الكافيين.

- المكسرات والبذور المنقوعة - تناول حفنة من اللوز أو الجوز أو بذور الشيا في الصباح يوفر الدهون الصحية والبروتينات والمغذيات الأساسية.

- وجبة إفطار غنية بالبروتين - بدلاً من الكافيين فقط، جرب الشوفان أو البيض أو الزبادي اليوناني أو الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة لتزويد جسمك بالطاقة بشكل صحيح.

هل لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالقهوة؟

يقترح الخبراء تناول القهوة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة:

- اشرب الماء أولاً، ثم تناول القهوة.

- تجنب القهوة على معدة فارغة - تناول شيئًا قبل ذلك.

- تجنب العصائر السكرية والكريمة الصناعية.

- اختر القهوة السوداء أو مع الحد الأدنى من الحليب للحصول على خيار أكثر صحة.

في حين أن القهوة لها فوائدها، فإن التوقيت والاستهلاك مهمان، بدلاً من جعلها وجبتك الأولى، ركز على الترطيب والأطعمة الغنية بالمغذيات قبل الوصول إلى جرعة الكافيين الصباحية.