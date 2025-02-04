شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تظهر فى الجسم عند الإصابة بعدوى فى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

في حالة الإصابة بعدوى الكبد، تظهر العديد من العلامات والأعراض علي الجسم، ومن المهم جدًا الانتباه إليها، فما أعراض التهاب الكبد؟ وفقا لموقع thehealthsite.

أعراض عدوى الكبد

يمكن أن تنشأ العديد من الحالات الخطيرة بسبب عدوى الكبد، لذلك لا تتجاهله لفترة طويلة، حيث تحدث هذه المشكلة في المقام الأول بسبب العدوى البكتيرية والطفيلية، وإذا لم يتم علاج العدوى في الوقت المناسب، فإنها قد تؤدي ببطء إلى تلف الكبد بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي إلى تعطيل العديد من وظائف الجسم، ولذلك فمن المهم جدًا أن يبقى الكبد سليمًا، لذلك، إذا كنت تعاني من عدوى الكبد، استشر الطبيب على الفور. وهناك العديد من الإشارات، التي من المهم للغاية الانتباه إليها، منها:

-اصفرار الجلد والعينين

في حالة إصابة الكبد، يزداد إنتاج البيليروبين في الجسم ، مما يؤدي إلى ظهور الجلد والعينين باللون الأصفر، البيليروبين هو مادة تتم معالجتها بشكل طبيعي بواسطة الكبد. في مثل هذه الحالة، إذا حدثت عدوى في الكبد، يظهر لون الجلد والعينين أصفر.

-لون البول داكن جدًا

إذا ظهر لون البول أصفر بدون أي سبب، ففي مثل هذه الحالة يجب إجراء الاختبار مرة واحدة، وتشير هذه الأعراض إلى وجود عدوى في الكبد، وفي الواقع، بسبب العدوى في الكبد، يرتفع مستوى البيليروبين في الدم، مما يجعل لون البول يبدو داكنًا جدًا، وفي مثل هذه الحالة، قم بزيارة الطبيب لفحص نفسك مرة واحدة.

-وجود براز ذى لون فاتح

بسبب تلف الكبد أو العدوى، قد يبدو لون البراز فاتحًا أو داكنًا جدًا. في الواقع، إذا كان هناك أي مشكلة في الكبد، لا تتم تصفية الصفراء بشكل صحيح، مما يؤدي إلى أن يصبح لون البراز أصفر، وفي مثل هذه الحالة، يجب عليك استشارة الطبيب مرة واحدة.

-أن تكون في حالة من الارتباك

عندما تحدث عدوى الكبد، لا يمكن إزالة السموم من الدم بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى الارتباك، لأن نقص إزالة السموم من الدم يؤدي إلى عدم تدفق الدم إلى المخ بشكل صحيح، مما قد يؤثر على وظائف المخ.

-تورم حول البطن

عندما تكون هناك مشكلة في الكبد، فإن الضغط على الأوعية الدموية يزيد بشكل كبير، كما ينخفض إنتاج البروتين، مما قد يؤدي إلى تراكم السوائل في المعدة. في مثل هذه الحالة، قد يحدث تورم كبير حول المعدة. إذا لاحظت مثل هذه العلامات، استشر الطبيب على الفور.

-الغثيان الشديد والقيء

يمكن أن يكون الألم وعدم الراحة والتورم في البطن خاصة في الجزء العلوي الأيمن من البطن علامة على وجود عدوى في الكبد.

وأكد التقرير، أنه في حالة الإصابة بعدوى الكبد، قد تقل الشهية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، وفي كثير من الأحيان تكون الحمى هي العلامة الأولى للعدوى، لأن جسمنا خلال هذا الوقت يحارب بعض الجراثيم، كما أنه يعد التعب المستمر ونقص الطاقة أحد الأعراض الشائعة لعدوى الكبد.

