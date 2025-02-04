شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض متشابهة بين القولون "العصبى" و"التقرحى".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

متلازمة القولون العصبى والتهاب القولون التقرحى هي حالات التهابية تصيب الجهاز الهضمى لفترة طويلة الأمد، وتؤدى إلى تحرك الأمعاء بسرعة كبيرة أو بطء شديد، عادة ما تكون مصحوبة بألم في البطن، وأحيانا ما يتم الخلط بين المرضين لتشابه عدد من أعراضهما.

وبحسب مقالة نشرها موقع Web MD الطبي، يوجد عدد من الأعراض المتشابهة بين متلازمة القولون العصبى والتهاب القولون التقرحى، إلا أن الأخير يسبب في الأغلب ضررا ظاهرا بالجهاز الهضمى، مثل الالتهاب المزمن أو القرحة والتي يمكن تشخصيها عن طريق المنظار الطبي والأشعة.

أشهر الأعراض المتشابه لـ"القولون العصبى" و"القولون التقرحى"

نظرًا لأن متلازمة القولون العصبي والقولون التقرحى يستمرا لمدة طويلة تؤثر على الأمعاء، فأحيانا ما يتم الخلط بين أعراضهما وأبرزها:

-ألم البطن

-الانتفاخ

-الإسهال أو الإمساك

-التبرز بشكل متكرر أو الشعور بالحاجة إلى التبرز على الفور

- الغثيان وزيادة الغازات عن المعتاد

أبرز الاختلافات بين "القولون العصبى" و"القولون التقرحى"

رغم التشابه في الأعراض بين المرضين، إلا أن مرضى القولون التقرحى من الممكن أن يظهر عليهم أعراضا مرضية مختلفة وأكثر صعوبة عن مرضى القولون العصبى، وأبرزها:

- براز دموي أو أسود

- فقدان الوزن أو فقدان الشهية

- حمى

- التهاب في الجلد أو المفاصل أو العينين

هل يشعر مرضى القولون العصبى والقولون التقرحى بنفس الألم؟

رغم التشابهات الواضحة بين المرضين، إلا أن مرضى القولون التقرحى في الأغلب يشعرون بالألم في الجانب الأيسر من البطن، في الوقت متلازمة القولون العصبي، فمن المحتمل أنك تعاني من ألم أو تقلصات في النصف السفلي من البطن.

وبحسب المقالة، فإن الإهمال في علاج مرض القولون التقرحى من الممكن أن يؤدى إلى مضاعفات خطيرة مثل:

- الجفاف

- سوء التغذية

- فقر الدم

- جلطات الدم

- القرحة

- إنسداد الأمعاء

- ارتفاع خطر الإصابة بسرطان القولون

وأحيانا ما يحتاج مرضى القولون التقرحى لإجراء جراحات لإصلاح الأضرار التي تسبب بها الالتهاب في الجهاز الهضمى، وبشكل عام يعد القولون العصبي أقل خطورة من القولون التقرحى، وعادة ما تكون المضاعفات الرئيسية له ناتجة عن تأثير أعراضه على الحياة اليومية، وقد يسبب أيضًا الاكتئاب أو القلق.

ولا توجد حتى الآن أسباب واضحة للإصابة بالقولون العصبى، إلا أنه توجد بعض المؤشرات التي تربط بين الجهاز المناعي وكيفية تحريك العضلات للطعام عبر الأمعاء، بجانب تعرض الشخص لعوامل محفزة تزيد من أعراض المرض، مثل بعض الأطعمة والتوتر والالتهابات والتغيرات الهرمونية.

النظام الغذائي المناسب لمرضى القولون العصبى والقولون التقرحى

لا يوجد نظام غذائى واحد لمرضى القولون العصبى والقولون التقرحى، إلا أنه يوجد عدد من النصائح التي من الأفضل اتباعها داخل النظام الغذائي للمرضى، وهى:

- تناول الكثير من الألياف.

- تجنب منتجات الألبان لإحتوائها على اللاكتوز.

- تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ.

- شرب كمية كافية من الماء.

- تجنب الكافيين.