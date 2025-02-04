أكثر من 1.9 مليون مستفيد من برنامج “طبيب لكل أسرة” في مراكز الرعاية الصحية بمكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - قدّم برنامج طبيب لكل أسرة بمراكز الرعاية الصّحية الأوليّة بتجمع مكة المكرمة الصّحي خدماته الصّحية والعلاجية والوقائية والتثقيفية لـ 1909966 مستفيدًا.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصّحي أن ذلك قد تم من خلال 324 فريقًا طبيًا بما يشمله من 339 من فئة الأطباء و 295 من فئة التمريض، وذلك بتقديم الخدمات الصّحية بمختلف الوسائل المتاحة حضوريًا أو عن بعد.

وأفاد التجمع بأن المستفيدين من الرسائل الصحية التوعوية من خلال التواصل مع الفريق الطبي 1749461 مستفيدًا. لافتًا النظر إلى أن ذلك من خلال تنشيط برنامج طبيب لكل أسرة بـ 107 مراكز صحي بكل من مكة المكرمة والقنفذة.

وبيّن التجمع الصّحي عزمه على تفعيل برنامج طبيب لكل أسرة بشكل متكامل يضمن وصول الخدمات الصّحية لجميع المستفيدين.

يذّكر أن تجمع مكة المكرمة الصّحي يؤكدّ عزمه على ضمان جودة الخدمات الصّحية، وذلك من خلال وجود فريق طبي مهيأ ومتخصص لخدمة المستفيدين بما يحقق الوصول الشامل للخدمات الصّحية، ويحقق مستهدفات التّحول الصّحي بترسية أساس مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المزمنة والمشاكل الصّحية وضمان جودة الحياة في ضوء الخدمات الصّحية المُقدمّة.

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