شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية تشير إلى بطء عملية حرق الدهون بجسمك وإزاى تتغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

عملية الأيض أو التمثيل الغذائي تشير إلى كيفية تحويل جسمك للطعام إلى طاقة، إنه مهم للغاية لوظائف مختلفة مثل: الهضم والتنفس والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة، ووفقًا للخبراء، فإن التمثيل الغذائي هو نظام معقد يلعب دورًا كبيرًا في صحتك العامة، وليس فقط عدد السعرات الحرارية التي تحرقها، بحسب موقع "تايمز ناو".



إن وجود عملية أيض بطيئة يعني أن جسمك لا يحرق الكثير من السعرات الحرارية، مما قد يسبب العديد من الأعراض، والتي يجب ألا تتجاهلها لأنها قد تؤدي في الأمد البعيد إلى اضطرابات التمثيل الغذائي، بعض هذه العلامات هي:

تشعر بالتعب والإرهاق دائمًا

إذا كنت تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت دون أي تفسير واضح، فقد يكون ذلك علامة على أن لديك عملية أيض بطيئة.

وفقًا للخبراء، إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، فإن عملية تحليل الطعام إلى طاقة ستصبح بطيئة أيضًا، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة، وبالتالي، قد تشعر بالخمول أو التعب بسهولة أثناء النهار.

كما أن التغييرات في تناولك للطعام تزيد من إدراكك للشعور بالتعب المزمن.

زيادة الوزن

على الرغم من أنك تمارس التمارين الرياضية بانتظام وتتبع نظامًا غذائيًا جيدًا ومغذيًا ولكنك لا تزال تكتسب وزناً، فقد يكون ذلك بسبب التمثيل الغذائي البطيء، ولا يسمح التمثيل الغذائي البطيء لجسمك بتحويل الطعام إلى طاقة بسرعة، لذلك يحرق سعرات حرارية أقل.

وبالتالي، يتم تخزين المزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون في جسمك، مما يجعل من الصعب فقدان الوزن.

تقلبات مزاجية حادة

هل تشعر دائمًا بالانزعاج والتعب؟ في حين أن تقلبات المزاج العرضية يمكن أن تكون بسبب خلل في الهرمونات وليست سببًا للقلق، فإن الانفجارات العاطفية المتكررة يمكن أن تكون بسبب التمثيل الغذائي البطيء.

انخفاض مستويات الطاقة واختلال التوازن الهرموني الذي يأتي مع تباطؤ عملية التمثيل الغذائي يسبب التوتر والإحباط.

ووفقًا للدراسات، هناك صلة محتملة بين وجود مشاكل في الصحة العقلية وتجربة عملية التمثيل الغذائي البطيئة.

مشاكل الجهاز الهضمي

نظرًا لأن عملية الهضم ومعدل الأيض لديك مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فإن عملية التمثيل الغذائي البطيئة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل شديدة في الأمعاء والهضم.

بسبب عملية التمثيل الغذائي غير النشطة، قد تعاني من مشاكل متكررة وغير عادية من الإمساك أو الانتفاخ أو حتى الإسهال.

ووفقًا للخبراء، يمكنك القيام بنشاط بدني سريع للغاية ومكثف لمساعدتك على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

تجبر التمارين عالية الكثافة خلايا العضلات على حرق طاقة إضافية.

ابدأ بأنشطة مثل ركوب الدراجات أو الجري؛ بعد التعود على العملية، يمكنك اختيار أنشطة أخرى مختلفة أيضًا.

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية

إذا كنت تتوق إلى الأطعمة المقلية والمعالجة والسكرية، فقد يكون ذلك بسبب عملية التمثيل الغذائي البطيئة، وفقًا للدراسات، ترتبط الرغبة الشديدة في تناول الطعام بصحتك الأيضية، وخاصة في الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى الأطعمة المغذية، وأنماط الأكل الضارة، وتكوين الجسم غير المتوازن مثل انخفاض كتلة العضلات وارتفاع كتلة الدهون.

يقول الخبراء إن هذا يحدث عندما يبحث جسمك عن المزيد من الطاقة من خلال الطعام.

نصائح سهلة لتسريع عملية حرق الدهون

على الرغم من عدم وجود حل سريع لتسريع عملية التمثيل الغذائي، إلا أن هناك العديد من الطرق المدعومة بالبحث لتعزيز عملية التمثيل الغذائي تدريجيًا بشكل طبيعي، والتي تشمل:

تناول نظام غذائي صحي

وفقًا للدراسات، فإن تناول نظام غذائي مليء بالأطعمة الكاملة مثل الوجبات الغنية بالبروتين يساعد بشكل فعال في تحسين معدل التمثيل الغذائي والحفاظ عليه. كما يجعلك البروتين ممتلئًا لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية والمصنعة والوجبات السريعة.

تناول سعرات حرارية كافية

تأكد دائمًا من أنك تستهلك سعرات حرارية كافية لليوم، ويمكن أن يؤدي تناول عدد أقل منها إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

كن منتظمًا في ممارسة الرياضة

كن ثابتًا في نشاطك البدني - ممارسة التدريب المتقطع عالي الكثافة، والذي يمكن أن يقوي كتلة العضلات ويحسن القدرة على التحمل.

تنظيم النوم وإعطاؤه الأولوية

تأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم - 8 ساعات على الأقل للبالغين - لتنظيم عملية التمثيل الغذائي لديك. وفقًا للدراسات، إذا كنت محرومًا من النوم، فقد تشعر بشبع أقل بعد تناول الطعام وسيقوم جسمك باستقلاب الدهون الموجودة في طعامك بشكل مختلف.