جمعية كفى تنضم للتحالف العالمي لمكافحة التبغ “GATC”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انضمت جمعية كفى بمنطقة مكة المكرمة للتحالف العالمي لمكافحة التبغ (GATC)، لتكون أول جمعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك التحالف، بهدف تعزيز الالتزام بمستقبل صحي خالٍ من التدخين.

وبهذه المناسبة عدّ رئيس اللجنة الطبية بالجمعية الدكتور علي حماد الزهراني، انضمام الجمعية للتحالف، تكريسا لجهودها في الحد من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتبغ.

وبيَّن أن عضوية كفى في (GATC) تجعلها تعزز التزامها بمحاربة تعاطي التبغ، وتسهم في الوقت ذاته في تعزيز تأثيرها الإيجابي، داعمة الجهود العالمية لبناء عالم صحي خالٍ من التبغ، كما تقوي جهودها لتتماشي مع مجتمع أوسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الجمعية بالتعاون مع مجتمع الـGATC ستقوم بوضع توصيات بشأن السياسات، وتقديم مشورة الخبراء بشأن مؤتمر الأطراف.

يُذكر أن التحالف العالمي لمكافحة التبغ (GATC) تأسس في عام 1999 بالعاصمة الكندية أوتاوا، ليكون شريكًا للمجتمع المدني لتلبية اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، ويضم ما يزيد على 100 عضو من منظمات غير حكومية من مختلف دول العالم.

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