مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعًا طبيًا لجراحة قلب الأطفال في جاكرتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الفترة من 21 يناير وحتى 1 فبراير 2025م المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة جاكرتا بجمهورية إندونيسيا، ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 40 عملية جراحية متخصصة تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

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