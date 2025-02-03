شكرا لقرائتكم خبر عن تفشى الإيبولا في أوغندا.. باحثون يبدأون تجربة لقاح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

تعيش أوغندا حالة تأهب قصوى بعد تأكيد تفشي الإيبولا المميت في العاصمة كمبالا، وقد أودى الفيروس بالفعل بحياة ممرضة، ما أثار مخاوف من انتشاره على نطاق أوسع، وفي ظل عدم وجود لقاح معتمد لسلالة السودان من الإيبولا - النوع المسئول عن هذا التفشي - يتحرك مسئولو الصحة بسرعة لإطلاق لقاح تجريبي على أمل احتواء الفيروس قبل أن يخرج عن السيطرة، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد بونتيانو كاليبو، المدير التنفيذي لمعهد أبحاث الفيروسات في أوغندا، أن العلماء يسرعون في بروتوكولات البحث لنشر أكثر من 2000 جرعة من لقاح مرشح ضد سلالة السودان من الإيبولا ومع ذلك، وأكد أن هذا اللقاح لا يزال قيد التجربة ولم يتم ترخيصه بعد.

وقال كاليبو: "يتم تسريع البروتوكول للحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة".

وتدعم منظمة الصحة العالمية استجابة أوغندا وقد قدمت بالفعل 2160 جرعة من اللقاح التجريبي، وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه تم نشر فرق بحثية على الأرض للعمل جنبًا إلى جنب مع فرق المراقبة في انتظار الموافقات النهائية.

لماذا تعد تجربة اللقاح أمرًا بالغ الأهمية؟

لا يوجد لقاح معتمد لسلالة الإيبولا السودانية حتى الآن وقد أدى تفشي المرض الأخير إلى زيادة المخاوف، حيث لا تزال السلطات تحقق في مصدره.

حتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة إضافية، لكن مسؤولي الصحة يراقبون الوضع عن كثب.

كانت أوغندا قد حصلت سابقًا على لقاحات تجريبية أثناء تفشي الإيبولا في عام 2022، مما أسفر عن 55 حالة وفاة على الأقل.

ومع ذلك، نظرًا لانتهاء تفشي المرض في غضون أربعة أشهر، لم يتمكن المسؤولون من إجراء دراسة اللقاح.

في الماضي، تم استخدام لقاح آخر ضد الإيبولا، وهو rVSV-ZEBOV، بنجاح أثناء تفشي سلالة زائير في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين عامي 2018 و2020.

وتم تطعيم أكثر من 3000 شخص معرضين لخطر كبير، مما ساعد في احتواء المرض.

تتبع المخالطين للسيطرة على الانتشار

حددت وزارة الصحة الأوغندية ما لا يقل عن 44 شخصًا كانوا على اتصال بالممرضة التي توفيت، بما في ذلك 30 من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى.

يعد تتبع المخالطين أمرًا بالغ الأهمية في وقف انتشار الإيبولا، وهو حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى، وينتشر الإيبولا من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية لشخص مصاب أو أشياء ملوثة.

وتشمل الأعراض الحمى والقيء والإسهال وآلام العضلات الشديدة والنزيف الداخلي أو الخارجي في بعض الحالات.

المخاوف الإقليمية بشأن الحمى النزفية

يعد تفشي المرض في أوغندا جزءًا من اتجاه أوسع لتفشي الحمى النزفية الفيروسية في شرق أفريقيا، ومؤخرًا أعلنت تنزانيا عن تفشي فيروس ماربورج ــ وهو مرض شبيه بالإيبولا ــ في وقت سابق من هذا الشهر، كما واجهت رواندا تفشيا لفيروس ماربورج في ديسمبر، والذي أعلن لاحقًا انتهاءه.

ووفقًا للسلطات الصحية المحلية، أودى تفشي فيروس ماربورج المستمر في شمال تنزانيا بحياة شخصين على الأقل.

التحديات في احتواء تفشي المرض

يشكل احتواء تفشي المرض في كامبالا تحديا كبيرا بسبب الكثافة السكانية العالية والمتنقلة في المدينة والتي يبلغ عدد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة.

وكانت الممرضة المصابة قد سعت إلى العلاج في مستشفيات متعددة، بما في ذلك مستشفى خارج كامبالا، بل وسافرت حتى إلى مبالي في شرق أوغندا قبل أن تدخل مستشفى عاما.

ما نعرفه عن الإيبولا

تم اكتشاف الإيبولا لأول مرة في عام 1976 في فاشيات متزامنة في جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد سمي على اسم نهر الإيبولا، بالقرب من المكان الذي حدث فيه أحد أول تفشيات المرض.

لا يزال العلماء غير متأكدين من المستودع الطبيعي للفيروس، لكنهم يشتبهون في أن العدوى الأولية تحدث من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو تناول لحومها النيئة.

لقد شهدت أوغندا تفشيات متعددة لفيروس الإيبولا، حيث قتلت إحداها في عام 2000 مئات الأشخاص.

حدث أخطر تفشي للإيبولا في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016، وأودت بحياة أكثر من 11 ألف شخصاً.

في ظل عدم وجود لقاح معتمد لسلالة السودان، تتسابق السلطات الأوغندية مع الزمن لاحتواء تفشي المرض قبل أن ينتشر أكثر.

يمكن أن يلعب نجاح اللقاح التجريبي دورًا حاسمًا في منع تفشي المرض في المستقبل وإنقاذ الأرواح.