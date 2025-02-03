شكرا لقرائتكم خبر عن طفل ماليزي يفقد بصره بسبب نقص هذا الفيتامين.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

فقد طفل ماليزي بصره بشكل دائم بسبب نقص فيتامين أ في نظامه الغذائي، المليء بالأطعمة المصنعة وغير الصحية مثل قطع الدجاج والنقانق والبسكويت، ووفقًا للأطباء الذين عالجوا الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، فقد تم نقله إلى المستشفى من المدرسة بعد أن اشتكى من مشاكل في الرؤية، والتي تم تشخيصها لاحقًا على أنها نقص في الفيتامين، في هذا التقرير نتعرف على أهمية هذا الفيتامين لصحتك العامة.

ووفقًا للأطباء، عندما اشتكى الصبي من عدم قدرته على رؤية أي شيء، تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، حيث كشف الدراسة عن تأثر أعصابه البصرية.

وذكرت التقارير الإخبارية المحلية أن عادات الأكل السيئة لدى الطفل في الصف الثاني جعلته يعاني من سوء التغذية الشديد، حيث كان يتناول فقط الأطعمة المصنعة مثل قطع الدجاج والنقانق والكعك منذ أن كان طفلاً، مما أدى إلى نقص حاد في فيتامين أ.

وقالت الدراسات أن فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وموجود بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة - وهو مهم للرؤية الطبيعية والجهاز المناعي والتكاثر والنمو والتطور، كما أنه يساعد قلبك ورئتيك وأعضاء أخرى على العمل بشكل صحيح.

في حالة الطفل الماليزي، يقول الأطباء إن الضرر الذي لحق بعينيه لا رجعة فيه.

لماذا فيتامين أ مهم؟

توجد مركبات فيتامين أ في كل من الأطعمة الحيوانية والنباتية وتأتي في شكلين مختلفين: فيتامين أ المشكل مسبقًا وبروفيتامين أ.

وفقًا للدراسات، يُعرف فيتامين أ المشكل مسبقًا أيضًا بالشكل النشط للفيتامين، والذي يمكن لجسمك استخدامه كما هو.

يوجد فيتامين أ في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدجاج والأسماك ومنتجات الألبان، ويتضمن مركبات الريتينول والريتينال وحمض الريتينويك - والتي يستخدمها جسمك جميعًا لتنظيم وظائف مختلفة.

كيف يؤثر فيتامين أ على بصرك؟

يقول الأطباء أن فيتامين أ ضروري للحفاظ على بصرك لأنه يساعد في تحويل الضوء الذي يصل إلى عينك إلى إشارة كهربائية يمكن إرسالها إلى دماغك. أحد الأعراض الأولى لنقص فيتامين أ هو العمى الليلي، المعروف أيضًا باسم nyctalopia.

وذكر موقع Healthline أن الرودوبسين موجود في شبكية العين وهو حساس للغاية للضوء.

لا يزال بإمكان أولئك الذين يعانون من هذه الحالة الرؤية بشكل طبيعي أثناء النهار ولكن سيكون لديهم ضعف في الرؤية في الظلام حيث تكافح أعينهم لالتقاط الضوء بمستويات أقل.

بصرف النظر عن منع العمى الليلي، فإن تناول كميات كافية من بيتا كاروتين يبطئ أيضًا من تدهور البصر الذي يعاني منه بعض الأشخاص مع تقدمهم في السن.

فوائد صحية أخرى لفيتامين أ

بصرف النظر عن المساعدة في تحسين الرؤية، فإن بعض الفوائد الأخرى لفيتامين أ تشمل:

المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

أكد الأطباء أن السرطان يحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية أو تنقسم بطريقة غير منضبطة. يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا للغاية في نمو وتطور خلاياك، ويمنع خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان مثل ليمفوما هودجكين، وكذلك سرطان عنق الرحم والرئة والمثانة.

يقوي جهاز المناعة

يلعب فيتامين أ أيضًا دورًا حاسمًا في الحفاظ على دفاعات جسمك الطبيعية بما في ذلك الحواجز المخاطية في عينيك ورئتيك وأمعائك وأعضائك التناسلية، والتي تساعد في حبس البكتيريا والعوامل المعدية الأخرى. كما يشارك في إنتاج ووظيفة خلايا الدم البيضاء، والتي تساعد في تطهير مجرى الدم من البكتيريا ومسببات الأمراض الأخرى، مما يقلل من قابليتها للإصابة ويعزز المناعة.

يدعم صحة العظام

فيتامين أ ضروري للحفاظ على صحة عظامك مع تقدمك في السن. تقول الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين أ في الدم هم أكثر عرضة لكسور العظام من الأشخاص الذين لديهم مستويات صحية.