كيف تضعين روتيناً محدداً لطفلك وتساعديه على الالتزام به؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:29 مساءً - يلعب وضع روتين يومي لطفلك وتحديد موعد ثابت للنوم أو استخدام الشاشات، ووضع ساعات مخصصة للمذاكرة والقراءة، في توفير بنية مفيدة لنموه، بجانب توفير الشعور بالأمان العاطفي، ومساعدته على تطوير الانضباط الذاتي منذ سن مبكرة.

وذلك بالإضافة إلى أن الأطفال الذين اعتادوا على اتباع روتين يومي سوف ينمون ليصبحوا منظمين وأكثر استعداداً لمواجهة تحديات الحياة. فيما يلي وفقاً لموقع raisingchildren بعض الفوائد الرئيسية الأخرى لوضع روتين يومي للأطفال وهي كالتالي.

الحفاظ على النظام

يساعد الاتساق في روتين الأطفال على معرفة أهمية الوقت- الصورة من موقع AdobeStock

يحتاج الأطفال إلى بيئة متسقة ومنظمة للنمو والتطور مما يساعدهم على فهم ما يمكن توقعه في بعض الأوقات فعلى سبيل المثال، من خلال وجود وقت محدد للنوم كل ليلة، سيشعر الأطفال براحة أكبر ويعرفون الحدود الزمنية بوضوح ومساعدتهم على تنظيم الأنشطة اليومية، ويقلل من الارتباك، ويوفر لهم الانضباط.

يساعد الاتساق في الروتين أيضاً الأطفال على فهم كيفية تنظيم الوقت وتسلسل الأحداث، والقدرة على إدارة الوقت في سن أكثر نضجاً.

ربما تودين التعرف إلى أفضل روتين يومي للطفل خلال أيام الدارسة.

الشعور بالأمان

يمنح الروتين اليومي الأطفال شعوراً بالأمان، لأنهم يعرفون ما سيحدث بعد ذلك في حياتهم اليومية، فقد يتمتع الأطفال الذين يعيشون في بيئة منظمة براحة أكبر، فلا داعي للقلق بشأن التغييرات المفاجئة فقد يجعل هذا لديهم هدوء عاطفي ويصبحون أكثر قدرة على التعامل مع التغييرات أو التحديات غير المتوقعة في وقت لاحق من الحياة، فبالإضافة إلى ذلك، فإن الروتين اليومي قد يساعد الأطفال على التحكم في عواطفهم بشكل أفضل، ومعرفة متى يحين وقت اللعب ومتى يكون وقت الراحة ومساعدتهم في الوقت نفسه في التغلب على القلق لأنهم يعرفون أن لكل نشاط وقته الخاص، ولهذا الاستقرار العاطفي دور مهم جداً لنموهم الاجتماعي والعقلي.

تطوير الانضباط الذاتي

الروتين اليومي، يجعل الأطفال أكثر استقلالية -الصورة من موقع Freepik

من خلال الروتين اليومي، يتعلم الأطفال أن يصبحوا أكثر استقلالية، فقد يتشكل الانضباط الذاتي عندما يبدأ الأطفال في فهم القواعد واتباعها في جدولهم الزمني الخاص، فمن خلال القيام ببعض الأنشطة مثل ترتيب الألعاب أو تنظيف أسنانهم قبل النوم، يتعلم الأطفال المسؤولية منذ سن مبكرة. يبدأون في فهم عواقب أفعالهم، والتي ستشكل عادات جيدة في القيام بالأنشطة اليومية.

تساعد الإجراءات الروتينية المتكررة الأطفال أيضاً على إدراك أهمية المسؤولية الذاتية. من خلال وجود روتين مثل إعداد اللوازم المدرسية كل صباح، يشعر الأطفال بأن لديهم السيطرة على روتينهم الخاص ويبدأون في بناء الاستقلال. الأطفال الذين اعتادوا على اتباع الروتين منذ الطفولة سوف ينموون ليصبحوا أفراداً أكثر تنظيماً ومسؤولية واستقلالية.

يشجع التنمية الاجتماعية والمعرفية

وللروتين اليومي أيضاً تأثير إيجابي على النمو الاجتماعي والمعرفي للأطفال. على سبيل المثال، تسمح أوقات الوجبات العائلية المنتظمة للأطفال بالتفاعل وتعلم آداب السلوك والاستماع إلى قصص أو تجارب أفراد الأسرة الآخرين. وبهذه الطريقة، يتعلمون كيفية التواصل وتطوير المهارات الاجتماعية منذ سن مبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأنشطة المنتظمة مثل قراءة الكتب كل ليلة أو التدرب على التعرف إلى الأرقام والحروف على تحسين المهارات المعرفية. عندما يتم تكرار هذه الأنشطة بانتظام، يصبح الأطفال أكثر تركيزاً، ويعتادون على استيعاب المعلومات، ويكتسبون أساساً جيداً في المهارات الأكاديمية.

تقليل التوتر وإدارة التغييرات

يميل الأطفال الذين لديهم روتين منتظم إلى تجربة قدر أقل من التوتر والتكيف بسهولة أكبر عند مواجهة التحولات أو التغييرات في حياتهم. يساعدهم الروتين اليومي الثابت على فهم أن هناك وقتاً للعب، ووقتاً للدراسة، ووقتاً للراحة، وكلها أمور توفر الاستقرار.

على سبيل المثال، عندما يواجه الأطفال حدثاً كبيراً مثل تغيير المنزل أو الذهاب إلى مدرسة جديدة، فإنهم يشعرون بمزيد من الاستعداد والهدوء إذا كان لديهم روتين ثابت خاص بهم ويصبح هذا الروتين نوعاً من "المرساة" التي تجعلهم يشعرون بالسيطرة على الأمور، على الرغم من حدوث تغييرات كبيرة من حولهم.

في النهاية الروتين اليومي هو أساس مهم في نمو الطفل. من خلال وجود أنشطة منظمة، يشعر الأطفال بالراحة والأمان العاطفي، ويطورون الانضباط والاستقلال، ويتعلمون المهارات الاجتماعية والمعرفية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الإجراءات الروتينية الأطفال أيضاً على التعامل بشكل أفضل مع التوتر وتغيرات الحياة.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.