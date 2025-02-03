ألعاب منزلية ممتعة للأطفال تساعد على تطوير مهاراتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:29 مساءً - اللعب هو أحد أهم الطرق التي يتعلم بها الأطفال. فهو لا يدعم التعلم الرسمي في مرحلة لاحقة من الطفولة فقط، ولكنه يمكّن الطفل الفرد أيضًا من تطوير احترامه لذاته. وفي الواقع، يعتبر الحق في اللعب لرفاهية الأطفال هو أساسيا للغاية، لدرجة أن الأمم المتحدة أقرته كحق عالمي للأطفال.

إنه يعزز قوى التركيز، وهو أمر ضروري لمستقبل ناجح في الدراسة، ويدعم كل شيء بدءًا من تعلم التفاعلات الاجتماعية والمعايير، إلى بدايات التفكير العلمي، إلى كل أم يقترح عليك قسم "الخليج 365 وطفلك" مجموعة من الألعاب، يمكنك تشجيع الأطفال على لعبها في المنزل، فهي تساعد على تطوير مهاراتهم

اللعب مهم بشكل خاص بالنسبة للطفل الأصغر سنًا. يتعلم أطفال ما قبل المدرسة، وأولئك في مرحلة الاستقبال، من خلال المنهج الوطني لمرحلة ما قبل المدرسة، والذي يعتمد بطبيعته على اللعب. وهو أساس نمو الطفولة من حيث اللغة والذكاء العاطفي والتنظيم والإبداع والمنطق الفكري. حيث يمكن تقسيم اللعب إلى خمسة عناصر أساسية:

• أن يكون الطفل مرحاً ومستمتعاً

• لا تضعي له أهدافًا محددة

• علمي الأطفال العفوية

• شجعي المشاركة بين الأطفال

• اجعلي اللعب متخيلاً

أهم الألعاب لتطوير مهارات الأطفال

فيما يلي نستكشف أفضل 15 نشاطًا لمساعدة الأطفال على تطوير مهاراتهم:

اللعب بالرمل

إن اللعب بالرمل فرصة رائعة لتأسيس أسس التعلم العلمي

إن اللعب بالرمل فرصة رائعة لتأسيس أسس التعلم العلمي، وتنمية الثقة بالنفس والتطور البدني. فالكنس والحفر والصب والغربلة تعلم الأطفال كيفية عمل الأشياء، كما تعمل على بناء عضلاتهم وتنسيقهم. وعندما يتم ذلك مع صديق صغير، يصبح الأمر مرتبطًا بالعمل الجماعي والمشاركة والمهارات الاجتماعية.

فوائد اللعب في الرمل عند الأطفال الأصحاء والمصابين بالتوحد منهم

اللعب بالماء

على غرار اللعب بالرمل، يتيح اللعب بالماء للأطفال تجربة مفاهيم أساسية مثل الحجم في بيئة آمنة. بالإضافة إلى ذلك، يعد اللعب بالماء رائعًا لتعلم عواقب الأفعال. لإضافة لبعض التنسيق بين اليد والعين والقوة البدنية، وستصبح اللعب بالماء من الألعاب المفضلة.

استخدام عجينة اللعب

تتمتع عجينة اللعب بإمكانات هائلة للتعلم. فهي لا تقوي الأصابع استعدادًا للكتابة مدى الحياة فحسب، بل إنها تعلم المهارات الحركية الدقيقة والإبداع وتنسيق اليد والعين. أضف بعض الخرز إلى العجين لتمرين المهارات الحركية الدقيقة، أو اجعل الأطفال يربطون الخرز بأطوال من السباغيتي المجففة الموضوعة في العجين، لمزيد من المتعة.

ارتداء الملابس ولعب الأدوار

ارتداء الملابس ولعب الأدوار

دعي الأطفال يستمتعون بمجموعة من ملابس التنكر والأدوات المساعدة مثل مجموعات الطبيب، ودعي خيالهم ينطلق. وسرعان ما ستكتشفين الطبيب أو الطبيب البيطري أو الممرضة أو رائد الفضاء أو الطاهي أو الممثل. يساعد ارتداء الملابس التنكرية الأطفال على البدء في فهم عالم الكبار وأدوارهم واهتماماتهم، فضلاً عن تعزيز التفاعل الاجتماعي.

اللعب بالدمى والشخصيات

إن توفير شخصيات على هيئة شخصيات صغيرة ودمى يسمح لكل من البنات والأولاد بتطوير مهاراتهم الاجتماعية. كما يشجع الخيال والتعبير عن المشاعر (وتصنيفها).

اللعب بالرسم والتلوين

إن السماح للأطفال بالانطلاق باستخدام الألوان وأدوات الرسم يتيح لهم تجربة عالمهم بطريقة حسية وتطوير التعبير عن الذات، مع تطوير مهارات ما قبل الكتابة أيضًا. علاوة على ذلك، فهي دعوة لتعلم الألوان والمزج والترتيب!

اللعب بالكتل والمناشير الكهربائية وفرز الأشكال

إن اللعب بالمكعبات، والألغاز، وتصنيف الأشكال كلها تشكل الأساس للتفكير المكاني، والتفكير المنطقي، والترتيب، والتعرف على الأشكال والأحجام والألوان المختلفة.

اللعب عبر الموسيقى والرقص والغناء

اللعب عبر الموسيقى والرقص والغناء

يساعد الغناء والموسيقى بشكل كبير على تطوير اللغة وتشكيل أساس مهارات القراءة والكتابة، فضلاً عن المفاهيم الرياضية الأساسية مثل العد. علاوة على ذلك، يبدأون في تطوير الإيقاع، في حين يصقلون مهارات الاستماع عند الأطفال أيضًا. يساعد الرقص الطفل على تطوير القوة والمرونة، ناهيك عن التنسيق.

اللعب التخيلي

يجب أن تكون كل الألعاب خيالية، ولكننا نشير هنا إلى نوع اللعب الذي يأتي بشكل طبيعي للعديد من الأطفال. إذا تركت لطفل صغير مجموعة عشوائية من الأشياء فقط، فسوف تجده ضائعًا في عالم من الخيال. إن إعطاء الطفل الوقت والمساحة للعب التخيلي أمر ضروري. فهو يطور خياله، وهو أمر مهم لمهارات القراءة والمنطق العقلي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يزيد من شعوره بالذات، واحترامه لذاته، فضلاً عن فهم العالم من حوله، فضلاً عن قدرته على التعامل مع الملل.

اللعب بالجري، القفز، التسلق، التأرجح

إن الأطفال الصغار لديهم رغبة ملحة في الحركة. إن السماح لهم بذلك، وتوفير تحديات آمنة ومناسبة لأعمارهم، يسمح لهم بزيادة ثقتهم بأنفسهم فضلاً عن تطوير قدرتهم على الصمود من خلال المجازفة. وبطبيعة الحال، فإن المهارات الحركية عند الطفل والإجمالية تتلقى أيضاً دفعة قوية.

اللعب في الطبيعة

إن تعليم الأطفال يتم بطريقة سريعة للغاية عندما تأخذ مساحة اللعب إلى الهواء الطلق. ولهذا السبب تحظى مدارس الغابات بشعبية كبيرة وتحظى باحترام كبير. فهي ليست صحية فحسب، بل إنها تعلم الأطفال احترام البيئة وبدايات علم الأحياء. كما أنها تساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر استقلالية وفضولاً.

اللعب الحسي



باختصار، اللعب الحسي هو أي نشاط لعب يتضمن اللمس والشم والتذوق والبصر والسمع عند الأطفال. ويمكن توفير ذلك باستخدام طبق من الجيلي أو حبات الماء أو الثلج أو الأرز أو حتى أحواض العالم الصغيرة. يحفز اللعب الحسي الاستكشاف وأسس العلم والتحقيق.

ألعاب الطاولة الأساسية

هناك العديد من ألعاب الطاولة المتاحة حتى لأصغر اللاعبين، ويجب تبنيها - ليس فقط لعامل المرح، ولكن لإمكانية التعلم. بالإضافة إلى موضوعات الأرقام والألوان للأطفال والأشكال والصوتيات المبكرة، تعد هذه الألعاب حيوية لتعليم الأطفال تبادل الأدوار والمشاركة.

الطبخ والتظاهر بالطبخ

يعد الطبخ والتظاهر بالطهي وتقديم الطعام والتسوق من السيناريوهات الرائعة للعب للأطفال. يجمع الطبخ في حد ذاته بين عناصر اللعب الحسي مع الطفل والمفاهيم الرياضية وسلامة المنزل واتباع العمليات. كما تعلم التظاهر بالطهي وتقديم الطعام والتسوق من الألعاب الأفكار الرياضية الأساسية بالإضافة إلى التفاعل الاجتماعي وكيفية مراعاة الآخرين.

اللعب في صندوق الكرتون

نعم حقًا! يُعد الصندوق الكرتوني المتواضع أحد أكثر الدعوات المذهلة للعب. هل سيكون منزلًا أو سيارة أو منزلًا لحيواناتهم الأليفة؟ قدم لهم قصاصات من القماش والوسائد والأقلام والأطباق الورقية وشاهدهم وهم يستكشفون عالمهم ويدخلون في خيالهم ويبدأون في التفكير مثل المهندسين.



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص