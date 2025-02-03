كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:29 مساءً - تشعر الأم بالفرحة الغامرة ولا تستطيع وصف مشاعرها حين يصبح مولودها بين يديها، وخاصة إذا كانت تخوض تجربة الأمومة لأول مرة، ونظراً لفرحتها وحبها للمولود الذي طال انتظارها له؛ فهي تتساءل فيما بينها وبين نفسها إذا ما كان مولودها يبادلها تلك المشاعر وكيف تعرف أنه يحبها ويخصها بمشاعره بعد أن أصبح بعيداً عن رحمها وحيث كان يسمع دقات قلبها التي تخبره في كل دقة منها بأنها تحبه وتنتظره.

تصل لهفة الأم إلى أقصاها وهي تريد أن تعرف علامات حب الطفل لها وكيف يستطيع المولود الصغير أن يعبر لها عن حبه ومشاعره، ولأن عالم الأطفال يكون عالماً غامضاً فيجب أن تكون الأم بالتالي دقيقة الملاحظة وتلاحظ تطورات نمو مولودها، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، في حديث خاص بها، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور محمد أبو داود، حيث أشار إلى 5 طرق يعبِّر من خلالها المولود عن حبه للأم مثل أن يبتسم لها والمناغاة للتفاعل معها، وكذلك التعرف إليها من رائحتها، وطرق أخرى في الآتي:

1- التحديق في وجه الأم

حب المولود لأمه



لاحظي أن مولودك حديث الولادة سوف ينظر إلى وجهك كثيراً ولمدة طويلة، كما أنه سوف ينظر في عينيك وحتى لو كان البعض يعتقد أن عينيه منفوختين ولم يفتحهما جيداً، ولكنه يتبع حدسه ويعرف أنك فرحة به، ومن الضروري أن تقوم الأم بالنظر إلى وجه المولود حتى لو كان نائماً، ويجب أن تعرف الأم ما فوائد نظر الأم باستمرار إلى وجه المولود وتأمله؟ ومن ضمنها أن هذه الطريقة هي وسيلة تواصل صامتة ومؤثرة بينك وبين طفلك، كما أن النظر وتبادله بين الأم والمولود يعمل على إفراز هرمون مهم يُعرف بـ"oxytocin hormone"، ويختص عمل هذا الهرمون بتعزيز نمو وتطور المخ عند الطفل الرضيع بصورة أسرع من الأطفال الرُّضَّع الآخرين، وبالتالي فقد اكتشف الأطباء أن الرُّضَّع الذين تطيل الأمهات مدة النظر إليهم ولعدة مرات يومياً يتطور نموهم من كل النواحي؛ أي النمو الحركي والمعرفي والإدراكي بصورة أسرع من الرُّضَّع الذين لا تنظر إليهم الأمهات.

2- إصدار الأصوات

استمعي إلى الأصوات التي تصدر من مولودك فكلها عبارة عن لغة معينة، وبخاصة المواليد الجدد الذين جاءوا حديثاً إلى الحياة، ويريد أن يخبرك من خلالها أنه يحبك؛ فالمولود في عمر الشهر يصدر أصواتاً تكون على شكل بكاء مجرد للتعبير عن حاجته للأم، ولكن حين يصبح في عمر ما بين 3 و5 أشهر فهو يمر بمرحلة تُعرف بمرحلة السجع، وهي تعني نطق الرضيع لمقاطع صوتية تُعرف بـ"الفونيمات) وهذه المقاطع الصوتية لا تصل إلى مستوى الكلمة، وهي ليس لها معنى؛ مثل أن ينطق مقاطع (دو، مو، كا، وو...)، وهي طريقة محببة وطبيعية للتواصل مع المحيطين به، وبخاصة الأم، وتعبِّر عن الحالة العاطفية والوجدانية للطفل من حيث شعور السعادة أو شعوره بالغضب أو بالضيق.

لاحظي أن مولودك قد يتوقف عن إصدار الأصوات، وخصوصاً حين يصل إلى مرحلة المناغاة، وذلك بعد مرحلة السجع، وحين تتساءلين عن أسباب توقف الطفل عن المناغاة فيجب أن تعرفي أن من أهم أسباب ذلك هو مرض الطفل وارتفاع درجة حرارته مثلاً، وكذلك في حال عدم حرص الأم على الحديث والتواصل مع المولود منذ ولادته، بحيث لا تساعده على تطوير لغته وتواصله مع المحيط خاصة في أثناء عملية الرضاعة.

3- يبكي حين تبتعد الأم عنه

مولود يبكي



توقعي أن مولودك سوف يعبِّر عن حبه لك عن طريق البكاء؛ فهو يبكي حين تبتعدين عنه ويسكت حين تحملينه، كما أن مجرد القرب من الطفل يجعل وتيرة البكاء تنخفض بالتدريج فهو يشعر بالأم ويسمع خطواتها وأنفاسها ويتعرف إليها، ولذلك فحين يبكي الطفل يكون بحاجة للأم في الدرجة الأولى إضافة لأسباب أخرى من ضمنها شعوره بالوحدة والرغبة في بقاء الأم بجواره، إضافة لشعوره بالمغص وتراكم الغازات مثلاً، ولذلك تُعد أفضل الطرق لتهدئة بكاء حديثي الولادة هي قرب الأم وحملها للمولود لأنه سوف يسكت بسرعة ودون مجهود وافتقاده لوجوده في الرحم وسماع صوت دقات قلب الأم يكون سبب البكاء، ومجرد وضعه على صدر الأم وسماعه لدقات قلبها سوف يجعله يسكت تماماً ويعتقد أنه ما زال في مكانه الآمن الحصين.

4- يبتسم للأم لأول مرة

الابتسامة العشوائية للمولود



توقعي أن الابتسامة الأولى لمولودك سوف تكون لك وتُعرف الابتسامة الأولى بأنها ابتسامة عشوائية، ولكن الحقيقة أنه يبتسم للأم التي كان بداخل رحمها لمدة تسعة أشهر، وهو يوجه هذه الابتسامة لها حتى لو كانت غير ذات معنى، أو أنه قد قام بها وهو مغمض العينين؛ فالطفل المولود ما زال يشعر بالرابطة التي كان يرتبط بها مع أمه خلال وجوده في رحمها، وعندما كانت الأم تتحدث معه عن طريق الهمس؛ فهي توطد هذه الرابطة، ولذلك فمن هنا تأتي فوائد الحديث بالهمس للطفل منذ المرحلة الجنينية، وحيث إن الطفل يتعرف إلى أمه بشكل أفضل وأسرع، ويظل ملتصقاً بها، ويختار طرقاً مختلفة للتعبير عن حبه لها.

5- يميز الأم من خلال رائحتها

مولود يشم رائحة جلد أمه

توقعي أن يميز مولودك الجديد رائحتك ويتتبعها، وقد أُجريت العديد من التجارب حول العالم عن رائحة الأم وكيف يستطيع المولود تمييزها، وأن المولود حين يكون في قسم الحضانة الصناعية نتيجة لأسباب صحية مثل عدم اكتمال نمو الرئة فالأطباء يقومون بوضع قطعة من ملابس الأم بجوار المولود لكي يستطيع شمها ويظل مطمئناً معتقداً أنه ما زال في رحم أمه.

لاحظي أن رائحتك تساعد طفلك لكي يكون مطمئناً كما أنه حين يقترب من جلدك ويسكت يشعرك براحة نفسية لا حدود لها، وهذا الصمت الجميل يحسن من مزاجك ويقلل من شعورك بأعراض اكتئاب الولادة، ولذلك ينصح الأطباء بضرورة الحفاظ على فوائد التلامس الجلدي بين الأم و المولود، حيث إن ذلك لا يستمر لمدة قصيرة فقط، بل لمدة أطول مما تتوقعين ولسنوات قادمة من عمره.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.