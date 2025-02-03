أسماء بنات جميلة ستحبينها بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:29 مساءً - لكل طفل طريقته الخاصة والمميزة في جذب قلوب البشر، واسم البنت هو أول عامل لجذب انتباه الآخرين. ولهذا يجب اختيار الاسم بعناية من أجل إعطاء الفتاة التميز والتألق التي تستحقه. من بين أسماء بنات في هذه القائمة الجميلة والرائعة: انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الأسماء الحديثة، والتي يفضلها البعض ليكون اسم ابنتهم مميزاً، ومنها الخفيفة، والقوية وغير العادية، والجديدة وغير المستخدمة كثيراً، لكن الأكثر تميزاً فيها هي تلك التي تبدأ بحرف الألف، وكلها أسماء بنات ستحبينها بالتأكيد. حيث يمكنك الاختيار من بين هذه المجموعة ما يناسبك:

أسماء بنات ناعمة وخفيفة

أسماء بنات ناعمة وخفيفة

أسيل

وهي تعني الأملس والناعم، أي الذي ليس به أي بروز، فهو مستوى ويمكن أن يأتي بمعنى الشيء اللين. واسم أسيل مؤنث ويأتي بمعنى أسيلة، أيّ الخد الطويل، فعندما نقول عن هذه الفتاة أسيلة، فهي صاحبة خد ناعم وطويل.

نينا

يقال إن الاسم من أصل إيطالي وإسباني، حيث اشتُقت من كلمة نينو، التي تعني "طفل صغير"، أو من الكلمة اليونانية يوجين، التي تعني "مولود للنبلاء" يعني البنت الفتية الرقيقة المشرقة والمتالقة رائعة الجمال، وهو اختصار لاسم ياسمينة، ويعني هذا الاسم أيضاً. بريق شمس.

تالة

اسم بنت من أصل يوناني، فالمعنى الأول وهو غير عربي ويعني الفتاة المُشرقة صاحبة الجمال البسيط الجذّاب الذي يخلِط بين الرِقة والشباب. والمعنى الثاني وهو معنى عربي الأصل ويعني النخلة التي لا زالت صغيرةً، أو النبتة اليافعة من نوع الخبازيات، أما المعنى الثالث فهو الذهب أو المعدن الثمين اللامع.

جاسي

اسم إسباني مأخوذ من اسم جاسيندا، ويعني حجر الصفير أو زهرة الياقوتية، ويُعد من الأسماء الجميلة والمنتشرة في كثير من الدول. كما يعني الزهور الصغيرة الياقوتية.

لولي

اسم مأخوذ من لوريل والذي يعني ورق الغار أو المرأة المتوجة به، وهو من أسماء البنات الرقيقة والجميلة، كما أنها بسيطة في النطق والكتابة. كما يُطلق على اللؤلؤ الجميل.

نشوة

النشوة أو الغَشْيَة هي قمة السعادة وهي حالة نفسية شخصية من الابتهاج الغامر المؤدي إلى غياب العقل عن إدراك ما حوله، وتعلقه بالعالم العلوي. تسمى الحالة أيضاً باسم الشطح أو الوَجْد أو الانتشاء، كما يطلق على الرائحة الطيبة والنسمة.

أسماء بنات قوية وغير عادية

أسماء بنات قوية وغير عادية

نمارق

وهي وسادة صغيرة محشوة بالريش أو نحوه، تُنثر على الأرائك أو الأسرّة أو المجالس عموماً. الغرض منها أن تكون بطانة عند الجلوس، بخلاف الوسادة التي تحمل الرأس وتسنده عند النوم.

أرسيليا

ارسيليا اسم يُطلق على البنات، ويعني الكنز الكبير، كما يعني لمسة من الفخامة والنقاء يكتمل به معيار الجمال.

يطلق على الكنز، فهو اسم مميز يشير إلى العمق والجمال.

أرجوان

اسم يطلق على البنات، ويعني الصباغ الأحمر، والثوب المصبوغ فيه، وشجيرة تُزرع للزينة من فصيلة القرنيّات، زهرها شديد الحُمرة وحسن المظهر. ليس له رائحة ويظهر قبل الأوراق في مطلع الربيع، ويغلب وجودها على الساحل الشرقي للمتوسط.

نورسين

اسم يعني ضوء القمر، كما أنه مركب من نور أي ضوء وكلمة سين مأخوذة من طور سنين وهو الجبل الموجود في الشام. كما يطلق على ضوء القمر.

أغادير

أغادير هو اسم أمازيغي يعني الحصن المنيع وفي تفسير آخر مخزن الممتلكات أو مخزن الحبوب، وقد أطلقت على المدينة عدة أسماء مختلفة منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، منها ما هو محلي مثل أغادير إيغير، وأغادير لْعَرْبا، كما تغني المجرى المائي، وهو جمع غدير.

شام

أصل الاسم «سام» على اسم سام بن نوح، وبدلوا نطق السين إلى شين يعني اسم شام أيضاً المكانة المرتفعة. ومن الجانب الديني يُطلق على الشام بهذا الاسم لأنها شِمال (يسار) الكعبة، كما أُطلق على اليمن هذا الاسم لأنها يمين الكعبة.

اسم عربي منتشر للغاية خاصة في بلاد الشام، والتي سُميت بهذا الاسم لكثرة القرى والبيوت التي شُبهت بالشامات التي تُوزع على الجسم.

أسماء بنات جديدة بحرف الألف

أسماء بنات جديدة بحرف الألف

أوار

اسم يطلق على البنات ويعني شدّة حرّ الشَّمس "لفحَه أُوار الشَّمس". لَفْح النَّار، لهبُها، وهجُها. عطش "شعر بأُوار بسبب حرارة الشمس".

آيسل

معناه في اللغة اليونانية أو اللغة التركية هو وجه القمر المضيء أو ضوء القمر وتتميز الفتاة التي تحمل هذا الاسم بالعديد من الصفات الجميلة والحميدة منها أنها فتاة رقيقة، وذات طباع راقية، تعامل الآخرين بلطف لذلك فهي محبوبة من الجميع، كما أنها تهتم بمظهرها جيداً، و لديها شخصية قوية وتكافح لأجل ما تريد.

ألين

اسم يوناني يطلق على البنات، ويعود أصلهُ إلى هيلين إحدى الشخصيات الإسطورية عند الإغريق القدماء، ومعنى هذا الاسم بريق الشمس أو الرائعة الجمال، تعتبر من أكثر أسماء الإناث شيوعاً في الغرب وله عدة أشكال وصيغ، فباللغة الألمانية يلفظ ألينا وباللغة السلوفينية يلفظ ألينكا.

أيار

أيَّار هو الشهر الخامس (5) من شهور السنة الميلادية حسب الأسماء العربية الفصحى الواردة في المعاجم العربية، وحسب الأسماء السريانية المستعملة في المشرق العربي. الاسم بابلي الأصل. ويقال إنه سم فارسي يُطلق على الإناث، ويعني المساعدة أو الصديقة، وهو اسم جديد وغير تقليدي، ويتميز ببساطته في النطق والكتابة.

ألما

معنى ألما في قاموس الكل. قاموس عربي عربي ـ الألَمُ: الوَجَعُ، كالأيْلَمَةِ, ج: آلامٌ. ـ ألِمَ، فهو أَلِمٌ، وتَألَّمَ وآلَمْتُه. أصله إسباني، ويُكتب (Alma)، ومعناه الروح، أو روح الفتاة،[١] ويحمل اسم ألما معاني جميلة كثيرة؛ من أبرزها الطيبة، والحيوية

إيفون

أصل الاسم فرنسي، ومعناه "قوس قزح"، ويعني أشجار الطقسوس التي تشتهر بقوتها وكونها واحدةً من أطول الأشجار عمراً في العالم، وهي أشجار طويلة ساحرة موطنها أوروبا وأفريقيا وآسيا.

أسماء بنات جديدة وغير مستخدمة كثيراً

أسماء بنات جديدة وغير مستخدمة كثيراً

ميرف

اسم من أصل تركي، معناه "الحجر الصلب"، ويقال إنه مأخوذ من اسم عربي "ميرفت" الذي أصله "مروة"، حيث كان العثمانيون يلفظون حرف الواو "V" ولعدم وجود تاء مربوطة في لغتهم، تم تحويلها إلى تاء مبسوطة لتصبح "ميرفت أو مرفت" في نهاية الأمر.

رين

اسم بنت فرنسي الأصل، يعني "الملكة"، وقد يعني "المطر" في اللغة الإنجليزية، وعلى الرغم من رقة وجمال معنى الاسم، إلا أنه من الأسماء غير المنتشرة في الدول العربية.

درة

اسم علم مؤنث أصله عربي، في اللغة العربية معناه «اللؤلؤة العظيمة»، وهو بضم الدال، والدرّة أيضاً هي الشيء النفيس، فيُقال دُرَّة التاج، أي أبرز وأغلى ما فيه، وقد حملت معنى الببغاء عند العرب قديماً".

جوزال

اسم عربي الأصل، يُطلق على البنات معناه "الشيء الحسن"، ويُقال إن أصله تركي، ويُطلق على ألوان قوس القزح التي تتشكل فور سقوط المطر.

غيوم

اسم علم مؤنث من أصل عربي، معناه "القطعة من الغيم أو السحابة الغيمة"، ويقال إن اصله ألماني وهو "الحامي الحازم". على مر السنين، وقد منح العديد من الأرستقراطيين والمؤلفين والرياضيين وقادة العالم الذين يحملون نفس الاسم Guillaume المصداقية والمكانة والنزاهة. مع وجود قائمة طويلة من الشخصيات البارزة التي يمكن التطلع إليها.

ريناتا

ريناتا هو اسم لاتيني أنثوي يعني "الولادة من جديد". وهو مشتق من الكلمة اللاتينية Renatus، والتي تعني "الولادة من جديد"، والتي تأتي من كلمة natus، والتي تُترجم إلى "المولودة". ريناتا هو اسم شائع في الإيطالية والبرتغالية والإسبانية، مع كون رينيه هي النسخة الفرنسية العصرية من الاسم.

ديا

اسم إسباني يطلق على الإناث، ويعني "اليوم"، وفي اللغة الهندية يعني الهدية، وهو اسم بسيط ورقيق في كتابته ونطقه.

تتمتع صاحبة اسم ديا بشخصية لطيفة وجذابة، تجذب الآخرين نحوها بسهولة. مرحة ومبتهجة، تحب الابتسامة.

رواء

اسم عربي ذو معنى رائع وهو "الفتاة الحسنة المظهر أو الماء العذب". وقيل إن رِوَاء هو الحبل الذي تشد به الأمتعة التي تكون محملة على الدواب وفي هذه الحالة يكون جمع الاسم أروية بينما إذا كان اسم رواء هو جمع اسم ريا يكون معناه العطشى التي شربت الماء حتى أرتوت رُوَاء: إذا كان اسم رواء مضموماً في بدايته أي على حرف الراء يكون الاسم يعني تلك الفتاة الحسنة المظهر والشديدة والجمال أي ما يُقال عليها حسن.

أسماء بنات لا تخطر على البال

أسماء بنات لا تخطر على البال

أميراس

اسم مشتق من كلمة أمراس، وتعني القائد في اللغة العربية، ويعد من أسماء البنات المميزة والجميلة وغير المنتشرة في العالم العربي.

أمابيل

اسم لاتيني يتم إطلاقه على الإناث، ويعني المحبوبة أو المعشوقة، ويعد من الأسماء الجديدة ذات المعنى الجميل.

جدائل

اسم عربي يطلق على الإناث، وهو جمع جديل أو جديلة، وتعني ضفيرة الشعر أو القبيلة، ويمكن أن يكون جدايل.

والجديلة (أو الضفيرة) هي بنية معقدة أو نمط تشبيك يتكون من ثلاثة فروع أو أكثر من مواد مرنة كألياف النسيج أو الأسلاك أو الشعر. غالباً ما تكون الجديلة طويلة وغير عريضة بخلاف النسيج الذي يتم بشبك مجموعتين أفقية وعمودية (لحمة وسدى)، ويتم الجدل بتقاطع العناصر فوق بعضها بحركة متعرجة منتظمة.

كايرا

اسم بنت تركي يدل على الكرم والأخلاق. ويقال إن اصله أوروبي، وعلى الرغم من أنه اسم رقيق في نطقه وكتابته قد يبتعد عنه البعض بسبب معناه، فيعني القليل المظلم، ولكن له معنى آخر وهو صاحبة الشعر الداكن.

شونيز

الشونِيز أو الشينيز أو الحبة السوداء أو حبة البركة (الاسم العلمي: Nigella) وهو نوع نبات يتبع الفصيلة الحوذانية من طائفة ثنائيات الفلقة. يضم حوالي عشرين نوعاً مقبولاً وعشرات الأنواع الأخرى التي لم يحسم وضعها بعد، وهو اسم يُطلق على الإناث.

سداد

اسم من أصل عربي، يطلق على البنات والصبيان، ويعني صيغة المبالغة، من الفعل سد أغلق، وهو الذي يحكم الإغلاق، ومن يوفي الدين، والمحارب في الثغور. والصواب والاستقامة