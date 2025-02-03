فيتامينات لصحة جهاز طفلك المناعي والعصبي قدميها له

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 فبراير 2025 01:29 مساءً - يعد فيتامين ب المركب هو أحد أنواع الفيتامينات المفيدة لنمو جسم طفلك، فهو يساعد على تنظيم شهيته وضبط عمليات التمثيل الغذائي، لذلك يجب أن تكوني حذرة إذا كان طفلك يعاني من نقص فيتامين ب المركب لأن نقصه قد يؤثر سلباً على نمو الأطفال، وزيادة شعورهم بالضعف والتعب، بجانب العديد من المشكلات الصحية الخطيرة.

لذا من المهم التأكد من أن طفلك يتبع نظاماً غذائياً متوازناً يتضمن العديد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب المركب أو العديد من المكملات الغذائية، وفيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أنواع وفوائد فيتامين ب المركب لصحة الأطفال وأبرز مصادره.

فيتامين ب 1 لتعزيز الطاقة

فيتامين ب 1 يحتاجه طفلك للحصول على مزيد من الطاقة - الصورة من موقع Freepik

فيتامين ب1 يسمى عادة الثيامين، ويحتاجه جسم الطفل لإنتاج المزيد من الطاقة من خلال معالجة الجلوكوز وتحويله إلى طاقة.

ليس هذا فحسب، بل يلعب فيتامين ب1 أيضاً دوراً في تطور الأعضاء مثل الدماغ والقلب، من ثم فإن فوائد فيتامين ب1 للأطفال يمكن أن تساعد أيضاً في حماية الجهاز العصبي من التلف حتى يستمر الجسم في أداء وظائفه، كما ينبغي ويحتاج الأطفال إلى الحصول على كمية يومية على الأقل من فيتامين ب1 تبلغ حوالي 0.6-1.2 ملغ من المصادر التالية:

الأسماك،

المكسرات،

بذور عباد الشمس،

حبوب القمح،

البازلاء،

الفاصوليا السوداء.

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فيتامين ب2 لصحة الجلد

تحتاج أجسام الأطفال إلى الريبوفلافين أو فيتامين ب2 للمساعدة في تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وذلك لزيادة الأكسجين في الجسم، وهناك أيضاً عدة فوائد للريبوفلافين أو فيتامين ب 2 إحداها هو الحفاظ على صحة العيون والجلد والجهاز العصبي للأطفال؛ لذلك يجب أن يحصل الأطفال على الأقل 0.6 ملغ من الريبوفلافين من الأطعمة مثل:

الحليب،

الزبادي،

بياض البيض،

اللحم،

الجبن،

الخضروات الخضراء،

الكبدة.

عملية التمثيل الغذائي

دور فيتامين ب3 (النياسين) كأحد فيتامينات ب المركبة هو تحويل الطعام إلى طاقة، ومن الفوائد الأخرى لفيتامين ب3 للأطفال الحفاظ على صحة الجلد، ودعم الجهاز العصبي، ويحتاج الأطفال إلى تناول النياسين بحوالي 8 ملغ يومياً، وتشمل المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين ب3 ما يلي:

الأسماك،

الدواجن،

اللحوم،

خبز القمح،

الحليب،

البيض،

والفطر.

فيتامين ب5 وخلايا الدم

يسمى فيتامين ب5 أو حمض البانتوثينيك، وهو مفيد في صنع الإنزيمات المساعدة والبروتينات والدهون الجديدة؛ مما يساعد في عملية امتصاص الكربوهيدرات، وإنتاج خلايا الدم الحمراء في جميع أنحاء جسم الطفل لذلك على الأقل، يجب أن يحصل الأطفال على كمية يومية قدرها 3 ملغ من فيتامين ب5 والتي يمكن للوالدين توفيرها من خلال أنواع من الطعام مثل:

اللحوم،

الحليب،

البيض،

الفول السوداني،

الأفوكادو.

فيتامين ب6 لنمو الدماغ

يحتاج جسم الأطفال أيضاً إلى حوالي 0.6 ملغ من فيتامين ب6 أو البيريدوكسين، وهو مفيد لإنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة وليس هذا فحسب، بل إن فوائد فيتامين ب6 الأخرى يمكن أن تؤثر أيضاً على الجهاز العصبي ونمو الدماغ، وبالتالي تساعد المراحل الإدراكية لدى الأطفال.

بعض الأطعمة التي تعتبر مصادر فيتامين ب6 للأطفال تشمل:

الأسماك،

البطاطس،

المكسرات،

الموز،

فول الصويا،

الخضروات الخضراء.

فيتامين ب7 وسكر الدم

فيتامين ب7 للتحكم في مستويات السكر في الدم للأطفال - الصورة من موقع AdobeStock

فيتامين ب7 أو البيوتين له فوائد للحفاظ على صحة الجهاز العصبي للأطفال بالإضافة إلى ذلك، له فوائد للتحكم في مستويات السكر في الدم للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني، كما يؤدي نقص البيوتين إلى تساقط في الشعر، لذا يجب إدخال الأطعمة المحتوية على هذا الفيتامين في النظام الغذائي.

ومع نمو الأطفال، يحتاجون إلى ما لا يقل عن 12 ميكروغراماً من فيتامين ب7 كل يوم، والذي يأتي من:

الشعير،

القرنبيط،

صفار البيض،

الدواجن،

الأفوكادو،

السبانخ،

حبوب الذرة.

فيتامين ب9 لعلاج فقر الدم

فيتامين ب 9 أو حمض الفوليك مفيد في الوقاية من فقر الدم لدى الأطفال خاصة في مرحلة النمو، يبلغ مستوى فيتامين ب9 اللازم يومياً حوالي 200 ميكروغرام، وذلك لأن فائدة فيتامين ب9 للأطفال تكمن في أنه يعمل على إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

تشمل مصادر فيتامين ب9 التي يمكن للوالدين تقديمها لأطفالهم كغذاء ما يلي:

البروكلي،

الخضروات الخضراء،

القمح،

البيض،

الحبوب،

الحمضيات،

الأفوكادو،

البابايا.

فيتامين ب12 لصحة الخلايا

يمكن أن يعمل حمض الفوليك الموجود في فيتامين ب9 وفيتامين ب12 على تحسين جهاز المناعة لدى الطفل، ويمكن أن يؤدي نقص تناول هذين الفيتامينين إلى سوء التغذية للطفل.

تعد الفائدة الرئيسية لفيتامين ب 12 أو الكوبالامين هي الحفاظ على المايلين الذي يحيط بالخلايا العصبية للأطفال، ويمكن أن يساعد ذلك أيضاً في منع مشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو.

لتلبية المدخول اليومي من فيتامين ب12، يمكن للوالدين تناول المصادر الغذائية التالية مثل:

الحليب،

الجبن،

البيض،

الأسماك،

المحار، وأيضاً اللحوم.

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تأثير نقص فيتامين ب المركب على الأطفال

على الرغم من أنه ليس من السهل ملاحظة، أعراض نقص فيتامين ب المركب على طفلك، إلا أن هناك العديد من التأثيرات التي يمكن أن تحدث عندما يفتقر الأطفال إلى تناول فيتامين ب المركب، وهي:

طفح جلدي،

جفاف الفم،

يتعب الطفل بسهولة،

فقر الدم،

مشاكل في الجهاز الهضمي،

جفاف الجلد،

فقدان الشهية،

يعاني الطفل من صعوبة في النوم.

في النهاية يعد من الأفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية حول فوائد فيتامين ب المركب، وما هي أنواع الطعام التي يحتاجها طفلك حسب حالته الصحية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.