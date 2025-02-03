فاكهة تحسن وظائف جسمك وتنقص وزنك وقليلة السكر

الفاكهة المصدر الصحى المفيد للمغذيات الصحية، التي يحتاجها كل منا في نظامه الغذائى اليومى، دون زيادة حادة في الكميات، ودون نقصان أيضًا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع feastfanatics حيث أوضح التقرير ضرورة الاهتمام بتناول الفاكهة الصحية، فالفاكهة درجات، منها العالى فى نسب السكريات والسعرات الحرارية، ومنها ما هو معتدل، ويشعرك بالمذاق السكرى، ولكنه لا يزيد الوزن ولا يخل بمستوى الجلوكوز فى الدم.

فوائد الفراولة الصحية للقلب والصحة

ووفقًا للتقرير فإن الفراولة واحدة من أنواع الفاكهة الغنية بالمغذيات الطبيعية الصحية، والتي تحتوى في مجملها على كم هائل من العناصر والفيتامينات، فهى تحتوى على الأنثوسيانين، وهو ما يجعلها فاكهة صحية تفيد القلب بشكل خاص، فهى تعزز صحة القلب وتقى من أمراضه المستقبلية.

تحتوى الفراولة على مضادات أكسدة صحية تعزز من قوة الجسم وخلاياه وتساعد على تعزيز الصحة العامة.

تحتوى الفراولة على فيتامين سى الصحى الذى يحسن قوة الجسم وصلابته وعضلاته ومناعته أيضا.

تحتوى الفراولة على 7 جرامات من السكر، لذا تعد فاكهة جيدة وصحية ومفيدة وأيضا تشعرك بالمذاق السكرى دون مشكلاتا صحية متوقعة.

تحتوى على فيتامينات طبيعية تعزز من قوة الجسم، وتحسن من عمل الدورة الدموية وسريان الدم، فتشعرك بالطاقة وتمكنك من بذل الجهد.

تساعد الفراولة بسكرياتها القليلة على إنجاح أنظمة الدايت.

وجدت الدراسات أن الفراولة من الفاكهة التى تحسن المزاج وتعزز من الصحة النفسية أيضا.

تساعد على دعم وظائف الجهاز الهضمى والإخراج بشكل عام وتحسن من الوظيفة الهضمية.

فوائد الفراولة