المعهد الوطني لأبحاث الصحة يُطلق مبادرة تحويل مخرجات أبحاث الصحة إلى معرفة طبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق المعهد الوطني لأبحاث الصحة، مبادرة تحويل مخرجات أبحاث الصحة إلى معرفة طبية، وذلك عبر تفعيل نتائج الأبحاث الصحية المنشورة خلال الخمس سنوات الماضية، وتحويلها إلى أدلة استرشادية تدعم الممارسات الطبية من خلال تطبيق أدوات ترجمة المعرفة.

وتهدف المبادرة إلى الاستفادة من التميز في الناتج البحثي للمراكز والمؤسسات البحثية في ست أولويات صحية هي: أمراض الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المعدية والمخاطر الصحية المستجدة، وداء السكري، والأمراض النادرة والوراثية، وأمراض الكبد.

وتعـد المبادرة ضمن مستهدفات إستراتيجية المعهد الوطني لأبحاث الصحة، والأولى التي يتم إطلاقها لتعزيز صحة الإنسان، من أهم أولويات قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة؛ بهدف تقليل الفجوة بين المخرجات البحثية والممارسة المهنية الصحية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز مكانة المملكة في مجال أبحاث الرعاية الصحية وتعزيز التعاون البحثي والتبادل المعرفي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ويتطلع المعهد الوطني لأبحاث الصحة من جميع الباحثين والمراكز البحثية للتقديم على هذه المبادرة من خلال الرابط التالي: https://gms.snih.gov.sa .

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