شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 45% من مرضى السكر يعانون نقص الفيتامينات والمعادن.. اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكر من مجموعة من الأعراض مثل زيادة التبول والعطش والتعب وبطء التئام الجروح والالتهابات المتكررة، ومع ذلك، فإن الجانب الأقل شهرة لمرض السكر هو أن إدارة المرض قد تجعل الشخص يعاني من نقص في الفيتامينات والمعادن الأساسية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تسلط دراسة جديدة نُشرت في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health، الضوء على كيف يمكن للاضطراب الأيضي أن يزيد من خطر الإصابة بنقص التغذية المتعدد، وأشارت الدراسة إلى أن مكافحة المرض قد تؤدي إلى استنزاف مستويات الفيتامينات والمعادن والشوارد والعناصر الغذائية المهمة الأخرى في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم المرض، وخلص فريق البحث المشارك في الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يحاولون إدارة مرض السكر من خلال النظام الغذائي قد ينتهي بهم الأمر إلى نقص التغذية.

يعد مرض السكر من الأمراض التي يصعب التعامل معها، حيث يغير طريقة معالجة الجسم للجلوكوز بسبب عدم قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين الكافي أو عدم قدرته على إنتاجه على الإطلاق، وعندما لا يكون الأنسولين، الذي يتولى إدارة نسبة السكر في الدم، كافيًا في الجسم، يظل الجلوكوز في الدم ولا يصل إلى خلاياك، ويمكن أن يبدأ هذا السكر الزائد في إتلاف أعضاء الجسم مثل العينين والكلى والأعصاب والقلب، مما يزيد من مخاطر التعرض للعديد من المشكلات الصحية.

ووفقًا لهذا البحث الجديد، يعاني ما يصل إلى 45٪ من المصابين بداء السكر من النوع 2 من نقص متعدد في الفيتامينات والمعادن والكهارل، حيث بدراسة نتائج 132 دراسة سابقة شملت أكثر من 52500 مشارك بين عامي 1998 و2023، تبين أن مرضى السكر يعانون من نقص في بعض الفيتامينات والمعادن.

فيما يلى.. الفيتامينات والمعادن الشائع نقصها لدى مرضى السكر وفقًا للبحث:

فيتامين د: كان النقص الأكثر شيوعًا بين الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع 2 هو انخفاض مستويات فيتامين د بشكل كبير، مما أثر على أكثر من 60٪ من الأشخاص.

فيتامين ب 12: واجه الأشخاص الذين يتناولون عقار الميتفورمين لعلاج مرض السكر خطرًا أعلى للإصابة بنقص فيتامين ب 12، وكان لدى حوالي 29٪ من المشاركين في الدراسة مستويات منخفضة من هذا الفيتامين.

وقد تبين أن النساء المصابات بالسكر أكثر عرضة للإصابة بنقص الفيتامينات من الرجال، وتظهر بيانات الدراسة أن 49% من النساء يعانين من نقص الفيتامينات، مقارنة بـ43% من نظرائهن من الرجال، وشملت النواقص الشائعة الأخرى المغنيسيوم (42%) والحديد (28%).

وكان لدى الأشخاص المصابين بالسكري الذين يعيشون في أمريكا الشمالية والجنوبية فرص أكبر (54%) للإصابة بنقص الفيتامينات، ويؤكد الباحثون أنه في حين ينصب التركيز أثناء العلاج بشكل أكبر على عملية التمثيل الغذائي للطاقة والمغذيات الكبرى، إلا أنه من المهم معالجة نقص المغذيات الدقيقة المحددة لدى المصابين لمنع تفاقم المرض وإنقاذ مرضى السكر من مضاعفاته العديدة.

فيما يلى.. نصائح لمرضى السكر لزيادة تناول الفيتامينات والمعادن للوقاية من سوء التغذية:الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية

يجب إدراج الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والفواكه منخفضة السكر في نظامك الغذائي اليومي لتلبية احتياجات الفيتامينات والمعادن الأساسية.

الأطعمة المدعمة

يمكن لمرضى السكر الذين يعيشون نمط حياة نباتي اختيار الحليب المدعم والحبوب الكاملة لتعزيز تناول فيتامين د وفيتامين ب 12 والحديد.

الأطعمة المركبة

يمكن أن تساعد مجموعات الأطعمة المحددة في تعزيز القيمة الغذائية، امزج الأطعمة الغنية بفيتامين سي (مثل الفلفل الحلو) مع مصادر الحديد (مثل السبانخ) لتعزيز الامتصاص.

تجنب القلي العميق

يجب اختيار طرق طهي أكثر صحة وتجنب القلي العميق للأطعمة لأنه يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، ويساعد الطهي على البخار والتحميص في الاحتفاظ بالعناصر الغذائية دون إضافة دهون أو سكريات غير صحية.