شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من دهون البطن بسرعة.. 7 خطوات في نظامك الغذائي هتساعدك والان مع تفاصيل الخبر

التخلص من دهون البطن لا يعنى فقط الحصول على جسم متناسق، وإنما يساهم أيضا في تحسين الحالة الصحية بشكل عام، نظرا لإرتباط تلك الدهون بإرتفاع نسبة الإصابة بعدد من الأمراض.

ووفقا لموقع "Johns Hopkins Medicine"، فإن التخلص من دهون البطن يساعد على العيش لفترة أطول، وذلك لأن ارتفاع نسبة الدهون بمنطقة البطن يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بأمراض السكر والقلب والسرطان، كما أن التخلص من تلك الدهون يحسن من الدورة الدموية ويساعد على النوم بشكل أفضل، مما يرفع من جودة الحالة الصحية بشكل عام.

7 خطوات تساعدك على التخلص من دهون منطقة البطن

لا يوجد نظام غذائى يستهدف دهون البطن وحدها، لكن فقدان الوزن بشكل عام يجعلك تتخلص من تلك الدهون، والأهم التخلص من طبقة الدهون المستعصية، وهى دهون متراكمة داخل تجويف البطن وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، وفيما يلى 7 خطوات عند إتباعها داخل نظامك الغذائي تزيد من فرص التخلص من دهون البطن.

- إتباع نظام غذائى قليل الكربوهيدرات بدلا من الأنظمة المعتمدة على خفض الدهون

يوجد عدد من الأنظمة الغذائية لنقص الوزن، لكن إتباع النظام الغذائي المعتمد على خفص الكربوهيدرات يؤدى لنسبة أعلى لفقدان للوزن مع الحفاظ بشكل أكبر على جودة الحالة الصحية لمتبع ذلك النظام الغذائي، مقارنة بالأنظمة المعتمدة على خفض نسبة الدهون فقط.

- إختيار الأطعمة المناسبة بدلا من الإعتماد فقط على حساب السعرات الحرارية

إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على خفض عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها يوميا، وإنما من الأفضل تعلم الإختيارات الأنسب للطعام، مثل الإعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والبروتين، بدلا من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الخبز والمشروبات الغازية.

- ركز على ملابسك أكثر من قراءة الميزان

مع زيادة كتلة العضلات وفقدان الدهون، قد لا تتغير قراءة الميزان كثيرًا، لكن ملابسك ستصبح أكثر اتساعًا، وهو مؤشر على فقدان الوزن بشكل صحي.

- ممارسة الرياضة ضرورة وليس إختيار

ممارسة الرياضة من أهم عوامل التخلص من دهون البطن تحديدا، لأنها تقلل من مستويات الأنسولين بالجسم، وهو ما يعنى خفض نسب إحتفاظ الجسم بالدهون وإستهلاك الكبد للأحماض الدهنية، لذلك من الضرورى ممارسة التمارين الرياضية من 30 إلى 60 دقيقة يوميا.

- ممارسة التماين الرياضية المعتمدة على رفع الأوزان

إضافة التمارين الرياضية المعتمدة على رفع الأوزان إلى برنامجك الرياضى يساعد بشكل كبير على تقوية العضلات الضعيفة، وتحديدا عضلات البطن، بجانب حرق المزيد من السعرات الحرارية، وهو ما يساهم في خفض الوزن بشكل عام.

- إقرأ معلومات التغذية على المنتجات الجاهزة

عند شرائك للمنتجات الغذائية الجاهزة، مثل الألبان والجبن، يجب أولا أن تقرأ معلومات التغذية الخاصة بكل منتج، والتي تحتوى على السعرات الحرارية ونسب الدهون والقيم الغذائية للمنتج، خاصة أن بعض المنتجات تباع بإعتبارها منتجات صحية قليلة الدهون، لكنها تحتوي على نسبة أعلى من الكربوهيدرات والسكريات المضافة مقارنة بأنواع أخرى.

- أحصل على دعم أصدقائك وعائلتك

تشير الأبحاث إلى زيادة القدرة على تناول الطعام الصحى وممارسة الرياضة إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يفعلون الشيء نفسه.