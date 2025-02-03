شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تقلبات مستويات الكوليسترول في الدم تهدد كبار السن بهذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

تشير دراسة جديدة إلى أن كبار السن، الذين تتقلب مستويات الكوليسترول لديهم بمرور الوقت، مرتبطون بارتفاع خطر الإصابة بالخرف، وقد وجدت الدراسة أن كبار السن الذين يعانون من تقلبات الكوليسترول هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات كوليسترول في الدم مستقرة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Neurology، وهي المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، وتُظهر الدراسة فقط ارتباطًا ولا تثبت أن تغيير الكوليسترول يسبب الخرف، ومن جانبه، قال مؤلف الدراسة "تشير هذه النتائج إلى أن الكوليسترول المتقلب، الذي يتم قياسه سنويًا، قد يكون علامة حيوية جديدة لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر الخرف، مما يوفر معلومات أكثر من مستويات الكوليسترول الفعلية المقاسة في نقطة زمنية واحدة".

وأجريت الدراسة على 9846 مشاركًا بمتوسط عمر 74 عامًا ولم يكن لديهم خرف أو مشاكل أخرى في الذاكرة، وتم قياس مستويات الكوليسترول لديهم في بداية الدراسة ثم خلال ثلاث زيارات سنوية، تمت متابعة المشاركين لمدة 5.5 سنوات في المتوسط بعد الزيارة الثالثة، وخضعوا لاختبارات مهارات الذاكرة سنويًا، كما سُمح للمشاركين الذين تناولوا أدوية الكوليسترول، والتي تسمى الستاتينات، بالمشاركة في الدراسة ما لم يتوقفوا أو يبدءوا في تناول الأدوية خلال فترة قياس الكوليسترول.

تحليل الدراسة

كما قسم الباحثون المشاركين إلى أربع مجموعات متساوية بناءً على مقدار التغيير بين قياسات الكوليسترول الأولى والرابعة، وكان متوسط الفرق بين القياسات السنوية المتتالية 91 مجم/ديسيلتر في المجموعة التي شهدت أعلى تغيير في الكوليسترول الكلي و22 مجم/ديسيلتر في المجموعة التي شهدت أقل تغيير.

كما أصيب 509 شخص بالخرف أثناء الدراسة، ومن بين 2408 شخص في المجموعة التي شهدت أعلى تغيير في الكوليسترول الكلي، أصيب 147 بالخرف، بما يعادل 11.3 لكل 1000 شخص في السنة، فيما أصيب 98 من أصل 2437 فردًا في المجموعة التي شهدت أقل تغيير بالخرف، بمعدل 7.1 لكل 1000 شخص في سنة، حيث تمثل تلك السنوات كلًا من عدد الأشخاص في الدراسة وكمية الوقت الذي يقضيه كل شخص في الدراسة.

نتائج الدراسة

وبعد تعديل العوامل الأخرى التي تؤثر على خطر الإصابة بالخرف، مثل العمر، والتدخين، وارتفاع ضغط الدم، وجد الباحثون أن أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة التي شهدت تغيرات كبيرة كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 60% مقارنة بالمجموعة التي شهدت تغيرات منخفضة، كما وجدوا رابطًا بين مستويات الكوليسترول المتقلبة وضعف الإدراك أو مشاكل الذاكرة التي لا تفي بمعايير الخرف، كما وجد الباحثون رابطًا بين تقلب مستويات الكوليسترول الضار، وخطر الإصابة بالخرف وضعف الإدراك.

وأضاف مؤلف الدراسة "يجب مراقبة مستويات الكوليسترول لدى كبار السن بحثًا عن أي تغيرات بمرور الوقت للمساعدة في تحديد الأشخاص الذين قد يكونون معرضين لخطر ضعف الإدراك أو الخرف ويمكن أن يستفيدوا من التدخلات وتعديلات نمط الحياة أو التأكد من بدء تناول الستاتينات أو الاستمرار فيه لمنع التقلبات في مستويات الكوليسترول لديهم وتقليل خطر الإصابة بالخرف".