شكرا لقرائتكم خبر عن ما شروط وأسباب إجراء تحليل قياس نسبة المغنسيوم بالجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحليل قياس نسبة المغنسيوم بالدم هو اختبار يُستخدم لقياس مستوياته في الجسم عن طريق سحب عينة دم.

ووفقا لموقع healthline ، فالمغنسيوم هو معدن مهم للصحة، ويلعب دورًا في العديد من الوظائف الجسدية، ومنها الوظائف العصبية في نقل الإشارات العصبية، كما أن المغنسيوم يلعب دورًا في تقلص العضلات وارتخائها، والوظائف القلبية حيث يلعب دورًا في تنظيم ضربات القلب، والوظائف الهضمية، فالمغنسيوم يلعب دورًا في الهضم والامتصاص.

ما هي أسباب إجراء تحليل قياس نسبة المغنسيوم بالدم؟

هناك العديد من الاسباب لطلب الطبيب ضرورة إجراء تحليل قياس نسبة المغنسيوم في الدم، ومنها:

1. النقص في المغنسيوم

يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الضعف العضلي، والارهاق، والصداع.

2. الاضطرابات القلبية

الاضطرابات القلبية مثل الرجفان الأذيني، والرجفان البطيني، يمكن أن تؤدي إلى نقص في المغنسيوم.

3. الاضطرابات الكلوية

الاضطرابات الكلوية مثل الفشل الكلوي، يمكن أن تؤدي إلى نقص في المغنسيوم.

4.الاضطرابات الغذائية

الاضطرابات الغذائية مثل سوء الامتصاص، يمكن أن تؤدي إلى نقص في المغنسيوم.

5. تناول الأدوية

تناول الأدوية مثل المثبطات، يمكن أن يؤدي إلى نقص في المغنسيوم.

ما هي شروط إجراء تحليل قياس نسبة المغنسيوم في الدم؟

إجراء تحليل قياس نسبة المغنسيوم بالدم، يعتد علي بعض الشروط واهمها الاختبار يجب أن يتم في الصباح، قبل تناول الطعام، وأيضا الاختبار يجب أن يتم بعد الصوم لمدة 8-12 ساعة، و الاختبار يجب أن يتم باستخدام جهاز مقياس المغنسيوم، مع ضرورة الاختبار يجب أن يتم تحت إشراف الطبيب.

