شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة مفيدة لقلب طفلك.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

الطعام الصحى مفيد لطفلك لا شك في ذلك، ولكن بعض الأطعمة تزيد فائدتها في كونها تحمى قلب الطفل من المشكلات المرضية التي تصيبه مستقبلا، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع تشلدرين المعنى بصحة الطفل وسلامته.

أغذية ونصائح لصحة قلب طفلك

تابع التقرير، مجموعة من أهم الأطعمة ونوعيات الأغذية المفيدة لقلب الطفل التي تعزز من سلامته وتدعم صحة القلب لديه، ومنها: