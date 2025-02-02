تجنب أمراض القلب التاجية.. نصائح صحية للسيطرة على التوتر والسكر والوزن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

في إطار جهوده التوعوية للحفاظ على صحة المواطنين، نشر مجلس الضمان الصحي السعودي قائمة بتسع تغييرات حياتية فعالة يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب التاجية. وأكد المجلس أن اتباع هذه العادات الصحية يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة والمضاعفات المرتبطة بها.

وشملت النصائح التي قدمها المجلس ضرورة السيطرة على التوتر، وتناول الأدوية كما يصفها الطبيب، وتقليل استهلاك الملح اليومي، إلى جانب خفض مستوى السكر لتجنب السكري أو السيطرة عليه. كما شدد المجلس على أهمية ممارسة التمارين الهوائية بمعدل ساعتين ونصف أسبوعيًا، مثل المشي والسباحة وركوب الدراجة الهوائية، بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي حيث تساهم خسارة 5 إلى 10% من الوزن في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل ملحوظ.

وأوصى المجلس بالإقلاع عن التدخين لما له من تأثير مباشر على تقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية بنسبة 50% بعد عام واحد من التوقف عن التدخين. كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على معدلات ضغط الدم والكوليسترول ضمن النطاق الطبيعي، واتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضار الطازجة، مع تقليل استهلاك الدهون المشبعة والمتحولة.

وأكد مجلس الضمان الصحي أن هذه التوصيات تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وضمان تقديم رعاية طبية متكاملة للأمراض المزمنة والمجتمعية، داعيًا الجميع للاستفادة من التغطية الصحية الوقائية المتاحة لهم.

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