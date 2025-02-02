- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الفيروس المخلوى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو أحد أنواع الفيروسات المنتشرة هذه الفترة، يسبب الكثير من المشكلات التنفسية للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.العدوى:
- الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال.
- متواجد على الأسطح الملوثة
- ينتقل عند التلامس مع شخص مصاب.
- ينتشر الأماكن المغلقة مثل الحضانات والمدارس.
الفئات الأكثر عرضة للخطر:
• الرضع أقل من 6 أشهر.
• كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
• أصحاب المناعة الضعيفة
• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
• تجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة أو ملامستهم دون غسل اليدين.
• استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.
• تنظيف وتعقيم الأسطح بانتظام.
• تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة
لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يتم التعامل مع الأعراض مثل:
• إعطاء خوافض للحرارة مثل الباراسيتامول.
• استخدام مرطبات الجو أو جلسات البخار للمساعدة في التنفس.
• في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى الأكسجين أو دخول المستشفى.
• يوجد لقاح وقائي لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل حديثي الولادة في بعض الدول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز