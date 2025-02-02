شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الفيروس المخلوى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو أحد أنواع الفيروسات المنتشرة هذه الفترة، يسبب الكثير من المشكلات التنفسية للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

العدوى:

- الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال.

- متواجد على الأسطح الملوثة

- ينتقل عند التلامس مع شخص مصاب.

- ينتشر الأماكن المغلقة مثل الحضانات والمدارس.

الفئات الأكثر عرضة للخطر:

• الرضع أقل من 6 أشهر.

• كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

• أصحاب المناعة الضعيفة

الوقاية:

• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

• تجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة أو ملامستهم دون غسل اليدين.

• استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.

• تنظيف وتعقيم الأسطح بانتظام.

• تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

العلاج:

لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يتم التعامل مع الأعراض مثل:

• إعطاء خوافض للحرارة مثل الباراسيتامول.

• استخدام مرطبات الجو أو جلسات البخار للمساعدة في التنفس.

• في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى الأكسجين أو دخول المستشفى.

• يوجد لقاح وقائي لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل حديثي الولادة في بعض الدول.







