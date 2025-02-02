صحة ورشاقة

كيف تحمى نفسك من الفيروس المخلوى؟.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو  أحد أنواع الفيروسات المنتشرة هذه الفترة، يسبب الكثير من المشكلات التنفسية للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة.

  العدوى:

- الرذاذ الناتج عن العطس أو السعال.
- متواجد على الأسطح الملوثة
- ينتقل عند التلامس مع شخص مصاب.
- ينتشر الأماكن المغلقة مثل الحضانات والمدارس.

الفئات  الأكثر عرضة للخطر:
• الرضع أقل من 6 أشهر.
• كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
• أصحاب المناعة الضعيفة

الوقاية:

• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
• تجنب تقبيل الأطفال حديثي الولادة أو ملامستهم دون غسل اليدين.
• استخدام المناديل عند العطس أو السعال والتخلص منها فورًا.
• تنظيف وتعقيم الأسطح بانتظام.
• تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة

العلاج: 
 

لا يوجد علاج محدد للفيروس، لكن يتم التعامل مع الأعراض مثل:
• إعطاء خوافض للحرارة مثل الباراسيتامول.
• استخدام مرطبات الجو أو جلسات البخار للمساعدة في التنفس.
• في الحالات الشديدة، قد يحتاج المريض إلى الأكسجين أو دخول المستشفى.
• يوجد لقاح وقائي لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل حديثي الولادة في بعض الدول.

 

الفيروس المخلوي
 

 

الفيروس المخلوي 2
 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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